Как суд учитывает мнение ребенка при разводе родителей

Ребёнок имеет право высказывать свою позицию по любым вопросам семейной жизни, которые затрагивают его интересы. Кроме того, его мнение может быть заслушано при рассмотрении судебных и административных дел. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв, объясняя, какие обстоятельства учитываются при определении места проживания детей после расторжения брака родителей.

«Согласно статье 57 Семейного кодекса России, ребёнок вправе выражать своё мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства», — сказал Соловьев в беседе с RT.

Как пояснил Соловьёв, если ребёнку исполнилось десять лет, его позицию необходимо учитывать при принятии решений, за исключением случаев, когда она противоречит его интересам. Более того, при рассмотрении ряда вопросов, включая изменение имени, фамилии и отчества, восстановление родительских прав, усыновление и установление опеки, согласие ребёнка старше десяти лет является обязательным.

Вместе с тем предпочтения несовершеннолетнего не определяют исход судебного разбирательства единолично. Суд оценивает его позицию в совокупности с другими материалами дела. К ним могут относиться медицинские документы, характеристики, полученные по месту проживания и обучения, а также показания свидетелей.

При выборе родителя, с которым останется жить ребёнок, суд анализирует целый комплекс обстоятельств. Среди них — возраст несовершеннолетнего, степень его привязанности к матери и отцу, братьям, сёстрам и другим членам семьи. Также оцениваются личностные особенности родителей, характер их взаимоотношений с ребёнком и способность обеспечить ему подходящие условия для воспитания, обучения и полноценного развития.

В разбирательстве обязательно участвует представитель органа опеки и попечительства. Он обследует условия проживания каждого из родителей, оформляет соответствующий акт и представляет суду заключение с рекомендацией относительно того, с кем целесообразнее определить место жительства ребёнка.