Как сравнить цены на КТ в Казани

Специалисты из разных областей все чаще обращаются к томографическим процедурам. Одной из главных причин обращения к высокоинформативной диагностике служит сниженная на КТ цена. Казань — крупный город, в котором ведется прием на томографию в десятках диагностических центров, что ведет к здоровой конкуренции и удешевлению услуг.

Почему цена на КТ в Казани ниже, чем на МРТ?

Внешне два исследовательских метода сканирования схожи, но они сильно различаются по принципу работы, соответственно, и расценкам тоже. Для функционирования магнитно-резонансного томографа нужны большие энергетические затраты, так как мощное электромагнитное поле генерируется от мощной электросети. Компьютерные сканеры не требуют столько ресурсов для работы, так как производят только рентгеновское излучение. Отсюда сниженные расценки на этот вид томографии.

Еще одной причиной доступности КТ служит быстрая работа оборудования и повышенная производительность. Получить множественные сканы во время компьютерного скрининга можно за несколько минут, тогда как магнитная аппаратура нуждается в длительном периоде, чтобы считать резонанс клеточных атомов и преобразовать их в четкое изображение. В среднем один сеанс МР-томографии длится около получаса. Потраченное на одного пациента время также учитывается при формировании чека.

Где найти и сравнить цены на КТ в Казани?

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