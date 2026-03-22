Как спиленная Чупай-гора стала местом силы

В первой части шла речь о горном материале, который стал одним из кодов идентичности Альметьевска. Теперь – о геологической истории чупаевского камня, а также каркалинского и о том, почему известняк с правого берега Волги не годился для стен Казанского Кремля. Войдут ли эти горные породы в будущий геопарк по примеру знаменитых шиханов Башкирии?





Анвар Маликов

Место силы

Последнее здание из чупай-камня построили в Альметьевске 1961 году. Это была хрущевка – дом №62 по улице Ленина (рядом с Главпочтамтом). Я жил рядом с ним, тоже в хрущевке того же года постройки, но уже из кирпича. А через дорогу позже начали массово возводить панельки. Так что я оказался на стрелке сразу трех вех в архитектуре города. Родным же домом была сборно-щитовая двухэтажка, потом довелось жить и в «сталинке»… Такие здания до сих пор котируются благодаря комфортному материалу и хорошей планировке.

По другую сторону Ленина последний дом (№43/12) из чупая построили в 1959 году. Это была «сталинка». Далее последовали хрущевки-панельки. На фото этот дом на заднем плане, за ним – горком КПСС (ныне театр). В нем жил писатель Рафаил Тухватуллин.

Альметьевск, 1964

За десять с небольшим лет Чупай-гору полностью спилили. Адиб Маликов написал по этому поводу стихотворение:

ГОРА И ГОРОД

С Чупай-горой все это было:

Орел на кручах гнезда вил,

А предкам та гора дарила

Простые камни для могил.

Один земляк с семьей простился,

С горы селу махнул рукой

И лишь недавно воротился,

Чтоб под горой найти покой.

Но где орел, парящий гордо?

Где кручи, грозные вчера?

А этот белый-белый город

Неужто ты, Чупай-гора?

1956.

(Перевод В. Кострова).

Озеро и амфитеатры на Чупай-горе, 2024 Фото Маликовых

Теперь здесь каменное плато с небольшим озерком. По берегам водоема – «амфитеатры» наподобие античных. Оставшиеся после камнерезательных комбайнов, они похожи на античные развалины. Сидеть на этих камнях комфортно даже в прохладную погоду – они не отводят тепло. Так и представляется, как здесь могли бы проводиться опен-эйры, песенные фестивали…

«Античный амфитеатр». Слева – Диляра Гимранова, директор музея Кичучатово Фото Аскара Маликова

Побывав здесь, хочется приезжать сюда снова и снова. Похоже, это то, что называют «местом силы», и, возможно, оно скоро станет и местом притяжения туристов. Благо его легко вписать в локальные туристические маршруты, в том числе индустриальные, ныне трендовые.

Это живописное место с нефтяными скважинами по краям уже набирает популярность у творческих людей – скульпторов, архитекторов и даже флористов, приезжающих в Альметьевск по приглашению «Открытых мастерских» Благотворительного фонда «Татнефть».

Поодаль – нагромождения гигантских глыб. Это техногенные отвалы отбракованных пород – они с черными слоями, похожими на нефтепроявления. Теперь к ним подбираются арендаторы, добывающие в карьере неподалеку щебенку. Поэтому скоро от этой красоты, годной для инсталляций скульпторов и ландшафтных дизайнеров, ничего не останется. А раньше сюда приезжали для фотосессий свадьбы.

Дамир Идрисов, по жизни инженер-транспортник, одержим идеей создания музея чупаевского камня, и в необъятных закромах энтузиаста уже хранятся экспонаты, собранные со всей округи. Есть у него и немало старых фотографий, часть которых использована иллюстрациями к этой статье.

Экспонаты будущего музея Чупаево из запасников Дамира Идрисова. Справа – единственная уцелевшая фреза камнерезки

Нам показали не виданные мной татарские могилы, в человеческий рост огражденные тем самым камнем.

На кладбище в Кичучатово

На сохранившихся практически в первозданном виде надгробиях XIX века четко сохранились каллиграфические надписи арабским шрифтом. Удивительно, буквы и точки были не выбиты – они выпуклые (камея).

Мы увидели дома сельских баев конца XIX века с филигранно изготовленными из камня оформительскими деталями. Пример – дом Ахмат-бая в Чупаево и ограда из ровных камней, вырезанных вручную. Из них же сложены арочные перекрытия над входами.

Дом начала XX века. Кичучатово Фото Аскара Маликова

Все это говорит в пользу того, что чупаевский камень – замечательный материал для скульпторов. Скульптор из Питера Павел Игнатьев считает его сравнимым со знаменитой путиловской плитой – известняком, который добывали возле Санкт-Петербурга и запасы которого исчерпаны.

В поисках секрета камня

В чем же секрет уникальности чупай-камня? Ведь это известняк, а его много повсюду. Я изрядно поколесил по полям и холмам региона, останавливался, завидев белые слои на склонах гор, в оврагах, речных берегах. Но все образцы крошились в руках – это не годится даже для отсыпки дорог, не говоря уже о фундаментах.

Камень в Шугурово пропитан нефтью. Бывшая штольня в парке-музее нефти, Лениногорский район

Выяснилось все же, что карьеров с камнем, похожим по качеству на чупаевский, на юго-востоке Татарстана несколько. Например, в Сармановском районе, в Альметьевском районе возле сел Акташ (в переводе с татарского – Белый камень) и Бута, у села Каркали Лениногорского района и далее, в Самарской области.

Беглого взгляда на карту достаточно, чтобы увидеть, как они, включая Чупаево, расположились цепочкой вдоль западной окраины Бугульмино-Белебеевской возвышенности. Ее холмы (местные их называют горами) украшают пейзаж слева, когда едешь по трассе со стороны Набережных Челнов через Альметьевск на Бугульму. Это обширное нагорье называют отрогами Уральских гор.

Мост в Бугульме 1904 года постройки, облицованный чупаевским камнем

Я обратился за разъяснениями к геологам. Известный спелеолог Алексей Гунько сообщил, что через названные выше места под землей проходит однородная каменная толща. Вот только уже давно нет крупных исследовательских работ по известняку в Татарстане, поэтому специалистов не найти. И нет больших карьеров – невыгодно их заводить. Все на уровне добычи щебенки.

Следующими моими консультантами стали видные геологи, доктора наук – экс-зам. главного геолога «Татнефти» Ахтям Нафиков, директор Казанского филиала Госкомиссии РФ по запасам полезных ископаемых Накип Гатиятуллин, экс-министр экологии и природных ресурсов Татарстана Ирина Ларочкина, завкафедрой палеонтологии и стратиграфии Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Владимир Силантьев. Ни один из них не специализировался на литологии (наука об осадочных породах), но в силу своей широкой эрудиции помогли мне составить геологическую историю вопроса, приправленную моими дилетантскими умозаключениями.

Слева – Ахтям Нафиков

На дне Казанского моря

Что такое чупай-камень с точки зрения геологии? Это остане́ц, то есть то, что осталось после разрушения ветрами и водой окружавшей его неустойчивой породы. Он относится к известнякам морского происхождения Пермского геологического периода (примерно 300 миллионов лет назад).

В то время вся территория нынешнего Татарстана и соседних регионов была покрыта Казанским морем с глубинами от 20 до 50 метров. На его дне около 270 миллионов лет назад накопилась мощная и протяженная толща карбонатных, известняковых осадков. Они состояли из перетертых и растворенных водой мельчайших частиц от мелких рыб размером с подлещика (крупные здесь не водились), моллюсков (аммонитов, двустворчатых ракушек и др.), морских лилий, водорослей.

За 6 миллионов лет спрессовался слой чистой, плотной породы без прослоек. Мягкие наслоения вымывались. На Каркалинском месторождении, например, можно увидеть следы древних течений. На срезах камня видно, в какую сторону шли потоки. Попадаются и отпечатки стволов деревьев.

Близ села Каркали Фото Асии Маликовой

В итоге тонкодисперсная масса сцепилась как цемент (можно сказать, как накипь). В этом отличие чупая от рыхлого ракушечника, распространенного на южных морях стройматериала. Он непригоден для капитальных построек.

В чупай-камне наибольшее содержание кальцита – одной из природных форм карбоната кальция. Его в нем до 95%, то есть это наиболее чистая порода, к тому же являющаяся главным цементирующим компонентом. С этим связан эффект, когда камень только что вынули из земли, он легко обтесывается топором, а затем твердеет. А благодаря однородности этот материал при вырубке раскалывался ровно.

При этом чупай пористый, дышащий. Воздух в его микропорах сохраняет тепло в домах, а пар выходит наружу. Но вода не проникает – слишком мелкие поры. Поэтому чупай применялся и для фундаментов, и для погребов.

Дома на ул. Гагарина и Дом техники нефтяников (ныне драмтеатр) из чупай-камня. Альметьевск, 1964

Когда земля прогнулась

Море же было занесено осадками. А 8 миллионов лет назад в результате неотектонических движений с глубины 5-6 км возник прогиб земной коры шириной в пределах 2-8 км. На территории нынешнего Татарстана он протянулся на 145 км. Это явление уникально и называется Алтунино-Шунакским прогибом.

Он неплохо изучен с точки зрения нефтяной геологии. Дело в том, что прогиб разделяет всемирно знаменитое Ромашкинское месторождение нефти и локально известное Ново-Елховское. Алтунино-Шунакский, в отличие от других прогибов девонского времени, отличается активностью – до сих пор происходят колебания. Может, с этим связана гипотеза о продолжающейся подпитке «Ромашки» нефтью, идущей из глубин?

Как правило, прогибы прилегают к одновозрастным тектоническими поднятиям (в нашем случае – к тем самым холмам). В них обычно концентрируются рудные и осадочные полезные ископаемые. Моя сверка с геологической картой показала, что линия прогиба примерно совпадает с цепочкой выходов камня, подобного чупаевскому. Почему фрагментами? Очевидно, там, внизу, интересующая нас узкая платформа изгибается вверх-вниз, и людям доступен камень только с верхушек подземных холмов.

На Урсалтау – гора на западной окраине Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Вид на Альметьевск Фото Анвара Маликова.

Время кирпича

Что даровали за миллионы лет недра нашему краю? Впервые масштабно изучением этого наследия геологи занялись в 30-е годы XX века. По всей Татарии изучались месторождения различных полезных ископаемых, составлялись геологические карты. Искали уголь, доломитовую муку, цементное сырье, глинистые породы. На юго-востоке республики в числе других подробнее изучались окрестности Шугурово (ныне Лениногорский район), исстари известные нефтепроявлениями.

По итогам работ в 1932 году издана большая книга «Геология и полезные ископаемые Татарской республики». Когда в 50-е годы пришло время строить новые города, территория была уже хорошо изучена, известны месторождения камня.

Со временем «Татнефть» нашла годные залежи кирпичной глины. Возникли кирпичные заводы сначала в Заинске, затем возле Альметьевска и Бавлов. В 60-70-е годы кирпича стало достаточно, а еще через несколько лет массово начали возводить панельные дома. По сравнению с ними карьерный камень с экономической точки зрения стал неэффективен, к тому же известняк был разного качества. Потребность в нем практически сошла на нет.

По данным Росгеолфонда, на 1 января 1986 года запасы Чупаевского месторождения считались полностью выработанными. Всего за время его расцвета суммарно было изготовлено 2,25 млн кубометров строительных камней. Это несколько меньше, чем ушло материала на построенную 4500 лет египетскую пирамиду Хеопса (2,5 млн кубов).

Кремлевский камень из Каркалей

Камень как массовый стройматериал ушел в прошлое. Но профессор Владимир Силантьев считает, что надо поддержать хотя бы Каркалинский карьер. Ведь его камнем, сходным с чупаевским, в Казани были заделаны обрушения в стенах Кремля, облицованы стенки новой набережной, здания на части улиц Баумана, Большой Красной, Профсоюзной. С его помощью реконструировали памятники Великого Болгара на Волге.

Село Каркали и его камень Фото Аскара Маликова

К 1000-летию Казани в Каркалях московские предприниматели поставили заводик. Приезжали мастера резьбы по камню из Дагестана делать декоративные элементы.

В Лениногорском районе много новых частных домов построено из каркалинского камня или облицовано им. Его разработкой занимается частный бизнес. А чупаевский камень идет только на щебень потому, что нет инвесторов, кто вложился бы в оборудование.

Кроме того, есть несколько останцев более древних пород между Бугульмой и Альметьевском. Там в маленьких карьерчиках народ до сих пор добывает более крепкий и светлый камень, чем чупаевский. Но его тяжело ломать.

Камень же с правого берега Волги, вопреки утверждениям справочников для гидов, никогда не использовался для возведения стен Казанского Кремля. По словам ученого, он не был пригоден для стенового строительства, поскольку хрупкий и не обрабатывается. С Волги в лучшем случае материал шел на бут, под фундамент и для извести. А для кремлевских стен камень в Средние века везли из Подмосковья.

Каменные карьеры заслуживают увековечения в виде геологического парка, считает Владимир Силантьев. По его словам, в Башкирии многое сделано в этом плане – «Торатау», «Янган-Тау» даже вошли в список глобальных геопарков ЮНЕСКО, а в Татарстане этим никто не занимается.

Справедливости ради скажу, что 13 марта в Лениногорске мне довелось услышать публичное заявление о том, что по инициативе «Татнефти» на юго-востоке Татарстана планируется создать масштабный геопарк под стандарты ЮНЕСКО. Составной его частью может стать Шугуровский парк-музей нефти. Предполагается таким образом привлечь в край поток туристов. Обещают, что и каменное наследие тоже включат в этот пока еще безымянный, но многообещающий проект.

«…Но те слова, что не скажу, – сквозь камни прорастут», – Сажида Сулейманова Фото Анвара Маликова

Фотографии предоставлены Анваром Маликовым