Как спастись от жары и не попасть в больницу: советы главного терапевта Татарстана

Симптомы теплового и солнечного удара

Жара выше 30-градусов установилась в Татарстане, но такая аномальная погода несет не только радость, но и печальные последствия для здоровья: тепловые и солнечные удары.

«Когда мы говорим о солнечном ударе есть прямое воздействие солнечных лучей преимущественно на голову человека, на тело», – объяснила главный терапевт Минздрава Татарстана, заведующая кафедрой госпитальной терапии казанского медуниверситета Диана Абдулганиева.

При солнечном ударе появляется ощущение жары и нехватки воздуха, чувство «дурноты», частое дыхание, заторможенность реакций. Человек чувствует, как его тело становится горячим.

Тепловой удар имеет те же признаки, но прямого воздействия лучей солнца на человека нет, причина удара – общий перегрев организма. Это состояние может возникнуть в любом месте, и дома, и на улице, если температура окружающей среды высокая.

Диана Абдулганиева объяснила, что при солнечном и тепловом ударах, у человек не будет каких-то специфических жалоб, каких-то болей, например, единственное, что он сможет сказать: «Мне плохо».

Как правильно помочь перегревшемся?

Первую помощь при солнечном или тепловом ударе оказать не так сложно, ведь для нее не нужно никаких специальных средств и медикаментов.

«Первое – надо перенести или перевезти человека в тень: под дерево, в помещение, в тень от дома. Желательно его уложить с приподнятой головой», – рассказала врач.

Дальше нужно намочить носовой платок или любую тряпку прохладной водой положить на лоб, шею, щеки, сделать холодные компрессы.

Важно пить жидкость. Терапевт подчеркнула, что горячие и горячительные напитки при перегреве противопоказаны.

При тепловом и солнечном ударе в организме человека накапливается много тепла, и он не может отдать это тепло в окружающую среду, поэтому стоить расстегнуть рубашку или снять верхнюю одежду.

Если вы заметили, что кому-то стало плохо в общественном транспорте, нужно попросить остановить движение. Вывести пострадавшего на улицу, а дальше действовать по инструкции, которую давала терапевт ранее.

Она подчеркнула, что требование масочного режима в трамваях, автобусах и троллейбусах сохраняется, чтобы свести к нулю перегревание нужно носить с собой бутилированную воду, и как только становится плохо, сразу делать несколько глотков, также можно протереть открытые участки тела смоченным водой носовым платком.

Кто рискует?

«Когда жарко, находитесь в помещении, когда прохладно – выходите на улицу», – поделилась золотым правилом Диана Абдулганиева.

С 11 и до 3 часов дня людям старше 65 лет, и тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, лучше не выходить на длительную прогулку.

«Сердечнососудистая система остро реагирует на жару, остро реагирует на, как мы говорим, обезвоживание, когда сгущается кровь в сосудах», – заметила врач.

В зоне риска и одинокие люди, которым некому помочь. Также те, кто живет около автомагистралей или на верхних этажах зданий.

Терапевт добавила, что жара опасна для татарстанцев с серьезными заболеваниями: сахарным диабетом, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца.

Татарстанцы, переболевшие новой коронавирусной инфекцией и пневмонией, должны особенно беречься, врачи также не рекомендут им гулять в жаркие часы.

Кроме этого люди с нарушениями в работе бронхо-легочной системы в период цветения подвержены опасности. Существует, по словам врача, и много других заболеваний, с которыми лучше не выходить гулять в жару.

«Заболевания, которые сопровождаются жидким стулом, есть ряд заболеваний хронических, воспалительных. При которых у человека частый жидкий стул, и еще может быть иногда два раза в день рвота. Чем это чревато – быстрым обезвоживанием, потому что быстро потеем, теряем не стакана воды с потом, а примерно до литра. В эти дни они должны относиться к себе вдвойне внимательно и восполнять баланс жидкости», – добавила она.

Модератор беседы – вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева напомнила, что в такую погоду не стоит оставлять своих детей, пожилых родственников и домашних питомцев в закрытых машинах.

«Я в свою очередь, хотела бы поблагодарить неравнодушных граждан, которые моментально бросаются на помощь таким мамочкам или семьям, которые оставляют малыша в машине, а сами уходят», – отметила она.

Детям – панамку

Врач рассказала, что симптомы солнечного и теплового удара у детей не отличается от взрослых. И помощь, которую нужно оказать, тоже не отличается.

«Здесь основной момент – головной убор. Следует обратить внимание родителей, что он должен быть хлопчатобумажный», – добавила Диана Абдулганиева.

По ее словам, это должна быть легкая вещь, которая пропускает воздух.

Малышей надо стараться оставлять в тени и давать им пить много жидкости, для них ограничений по объему питья – нет, главное, чтобы это были не холодные напитки.

Кондиционеры – не всегда добро

По словам главного терапевта республики, с кондиционерами надо быть очень аккуратным.

«Мы все хорошо знаем, что кондиционер это не только благо в плане приятных ощущений. Прямое нахождение под устройством кондиционирования может иногда вызывать инфекционные осложнения», – объяснила врач.

В машине тоже не стоит направлять кондиционер на себя, лучше, чтобы холодным воздухом обдувало стекло или ноги. Также и в помещении, поток воздуха нужно направить в потолок.

Лейла Фазлеева добавила, что кондиционер нужно регулярно очищать. А грудничков под потоком холодного воздуха оставлять вообще нельзя.

Какой напиток лучше пить?

В теплую погоду необходимо выпивать много жидкости.

В жару про алкоголь лучше забыть. Кофе – вкусный напиток, но есть и обратная сторона медали, он повышает мочеиспускание. Через 2 часа после выпитой чашечки тонизирующего напитка, появится желание посетить уборную. А в жару это чревато обезвоживанием.

По словам Дианы Абдулганиевой, жидкость есть не только в воде, можно выпить чай, чай с молоком, минеральную воду с газами, компоты, морсы.

«Здесь как у детей, их ведь тоже бывает сложно напоить: вот то, что ты любишь – пей. Такой же принцип должен применяться к людям, которые не привыкли пить много», – добавила терапевт.

Никакого купания!

В Татарстане в мае стоит июльская жара, но не стоит думать, что вода в республиканских водоемах успела прогреться.

«Вода в наших водоемах, что Казанка, что Волга, что Кама, она, конечно, еще очень холодная. Вот такого привычного пребывания на солнце, а потом купания в водоеме в создавшихся условиях, в мае месяце быть не должно», – заявила врач.

После перегревания на солнце человек резко попадает в очень холодную воду 12-13 градусов. У такого экстремала будет выраженный спазм сосудов всего организма – может наступить непредсказуемая потеря сознания, спазм сосудов сердца, спазм сосудов, которые снабжают жизненно важные органы. Это может привести к смерти.

«Впереди три месяца лета и у всех будет возможность окунуться в теплую приятную воду», – предостерегла от опасного купания в мае терапевт.