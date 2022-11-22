Как создать технологический стартап узнают школьники на «Уроке цифры» по видеотехнологиям

Всероссийский «Урок цифры» по видеотехнологиям пройдет с 21 ноября по 18 декабря во всех школах страны при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. Стратегическим партнером и разработчиком урока выступила компания VK, сообщает пресс-служба проекта.

«Министерство просвещения Россиинаходится в авангарде вопроса ранней профориентации школьников, мы считаем, что работа по данной тематике должна быть выстроена совместно со школой, педагогическим и родительским сообществом, а также с крупнейшими предприятиями. Таким образом, всероссийский образовательный проект “Урок цифры”, знакомящий школьников с новыми востребованными профессиями в IT в игровой интерактивной форме, является дополнительным эффективным инструментом в этом вопросе. Ведь реалии сегодняшнего дня таковы, что ранняя профориентации школьников — залог успешного будущего страны», — прокомментировал директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец.

«Профориентация школьников в сфере информационных технологий — очень важная инициатива, которую реализует Минцифры России в рамках проекта “Код будущего” федерального проекта “Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли”. Благодаря этому проекту не менее 100 тысяч школьников 8 - 11 классов в 2022 году начнут обучение современным языкам программирования. Эффективным дополнением к данной теме служит также и всероссийский образовательный проект “Урок цифры”, который мы поддерживаем совместно с Минпросвещения России. Эффективная реализация проекта в регионах и высокая личная вовлеченность РЦТ на местах обеспечивает качественное вовлечение подрастающего поколения в мир высоких технологий. Надеемся, что новый “Урок цифры” от VК также откроет для ребят мир новых актуальных цифровых профессий», — отметила директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

«VK уделяет много внимания профориентации школьников и реализует масштабные проекты, чтобы знакомить ребят с актуальными и востребованными направлениями из мира IT. В этом году мы выбрали такой темой видеотехнологии: школьники потребляют миллиарды единиц видеоконтента и сами не замечают, как часто сталкиваются с видео в повседневной жизни. Мы дали старт этой теме с нашей акции День IT-знаний, в которой приняли участие более 350 тысяч школьников по всей стране – они познакомились с видеотехнологиями и узнали о профессиях в этой сфере. Теперь ребята смогут закрепить полученные знания в формате интерактивных тренажеров в проекте “Урок цифры”», — считает директор по развитию школьных и молодежных проектов VK Сергей Марданов.

«”Урок цифры” – важный и интересный проект, нацеленный на школьников, которые совсем скоро могут стать частью нашего большого IT-сообщества. Очень здорово, что совместно с партнерами мы имеем возможность рассказать об интересных IT-профессиях в интерактивном видео- и игровом формате. Ведь именно интерактив, нестандартность, креативность являются неотъемлемыми составляющими работы в IT. Уверен, “Урок цифры” вовлечет не один десяток, а может, и сотен школьников в профессию, связанную с IT, откроет им новые горизонты и бесконечные возможности. Хочу также поблагодарить наших партнеров из VK за вовлеченность в создание этого Урока, а также Министерство просвещения Российской Федерации за оказанную поддержку», — сообщил гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

29 ноября в стране также стартует Всероссийская олимпиада «Безопасный интернет», организованная Учи.ру при поддержке VK и национальной программы «Цифровая экономика РФ». Ранее VK запустила масштабный профориентационный проект День IT-знаний по теме видеотехнологий, в котором приняли участие свыше 6,7 тысяч школ из 3,5 тысячи населенных пунктов.