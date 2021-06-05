Как создать инструмент связи молодежи и власти: Фаттахов выступил на ПМЭФ

Экстрим-парк «Урам» в Казани стал инструментом коммуникации молодежи и татарстанской власти. Об этом заявил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов во время своего выступления на полях Петербургского международного экономического форума.

Рассказывая о создании сообщества «Урам», министр отметил, что такой шаг помог за короткий промежуток времени объединить несколько тысяч человек.

«Подход через построение сообщества определил и то, как сегодня происходит процесс управления новым объектом. Сами ребята следят за тем, что происходит в парке, за тем, чтобы соблюдалась техника безопасности, и формируют бережное отношение к инфраструктуре парка, формируя соответствующую культуру поведения. Сообщество становится драйвером развития территории и механизмом общественного контроля. Сообщество как инструмент эффективной коммуникации населения и власти», — рассказал министр.

Он подчеркнул, что само сообщество экстрим-парка стало заказчиком проекта, создание общественного пространства проходило с участием молодых людей. Для некоторых из них появление такого пространства стало социальным лифтом. К примеру, одна девушка стала директором парка, другие ребята работают там инструкторами.