Как сохранить и сделать популярными объекты ЮНЕСКО, обсудят их управляющие в Казани

В Казани пройдет конференция управляющих объектами всемирного культурного наследия. Специалисты обсудят возможные варианты туристической активности на объектах, их особенности и строительные, инфраструктурные проекты, которые можно реализовать на них.

Событие состоится 5–8 декабря в гостинице «Корстон». Мероприятие проводится в рамках Международного форума к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия.

В программе конференции запланированы пленарные заседания, рабочие сессии, посещение торжественных мероприятий и культурных достопримечательностей Казани. Ожидается, что эксперты в области управления объектами ЮНЕСКО смогут обменяться опытом в части сохранения, изучения и популяризации достопримечательностей такого уровня.