Как содержатся в СИЗО пожизненно осужденные Курицын и Марухин, проверили члены ОНК РТ

Общественная наблюдательная комиссия проверила, как содержаться в казанском СИЗО №1 приговоренные к пожизненному лишения свободы, а также бывших сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в Общенациональном Благотворительном Фонде «Ярдам-Помощь».

Председатель президиума Союза общественных деятелей РТ, заслуженный тренер РТ Александр Даренков и президент — председатель правления Общенационального Благотворительного Фонда «Ярдам-Помощь» Ильгам Исмагилов побеседовали с пожизненно осужденными лидерами ОПГ «Жилка» Юрием Марухиным и Виктором Курицыным, а также задержанным в Болгарии Владиславом Мухиным.

Причиной проверки стало повышенное внимание СМИ к данным осужденным.

«Касаемо пожизненно лишённых свободы это естественно: условия содержания в Следственном изоляторе в родном для них городе Казани намного мягче, чем в колониях, где они содержатся во время отбывания наказания. Виктор Курицын, например, даже оценил условия, как "более чем благоприятные"», — отметил Даренков.

Фактов нарушения прав человека в СИЗО не выявлено.

