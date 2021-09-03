Как собрать цифровую команду: советы Рафаэля Валеева, лидера Ак Барс Цифровые Технологии

Лекция для всех желающих прошла в преддверии международного форума Kazan Digital Week. Генеральный директор Ак Барс Цифровые Технологии Рафаэль Валеев рассказал о том, как собрать цифровую команду, правильно применять гибкое лидерство и не наделать ошибок.

Лекция прошла в преддверии международного форума Kazan Digital Week в резиденции креативных индустрий «Штаб». Посмотреть запись можно по ссылке.

За пять лет команда Ак Барс Цифровые Технологии под руководством Рафаэля Валеева создала один из лучших мобильных банков (топ-3 в России по версии аналитического агентства Markswebb Rank&Report), помогла Ак Барс Банку реализовать стратегию цифровой трансформации, а главное — создала уникальную среду внутри компании, направленную не только на результат, но и на поддержку внутренних инициатив.

«Нельзя сказать что мы завершили цифровую трансформацию, но мне нравится выражение — „мы начали ее завершать“. И основное, что я считаю у нас получилось, — это сформировать достаточно необычную корпоративную культуру и управленческую систему, которая с одной стороны демократична и поддерживает внутреннюю инициативу, с другой стороны — нацелена на результат, коммерческий успех и в некотором смысле развивает в людях мышление победителей», — отметил гендиректор Ак Барс Цифровые Технологии.

Также спикер рассказал о том, как мотивировать сотрудников на самореализацию, и подчеркнул важность вовлеченности команды и ответственности руководителя. После лекции он ответил на вопросы зала и подарил бизнес-книги тем, кто задал наиболее интересные из них.

Послушать лекцию собралось около 100 человек, среди которых представители ИТ-сферы, а также дизайнеры, маркетологи, менеджеры и пиарщики.

Напомним, Kazan Digital Week 2021 — международный форум, ориентированный на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг, который пройдет с 21 по 24 сентября в Казани. Также в рамках мероприятия пройдут секция «Экосистема финтех», DemoDay

финтех-акселератора и подведение итогов серии хакатонов Digital SuperHero.