«Как собак»: Путин заявил, что украинцев насильно отправляют на передовую

Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине мужчин насильно отправляют на фронт, задерживая их прямо на улицах. Об этом он рассказал автору информационной программы «Вести» Павлу Зарубину, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, страны, выступающие за продолжение боевых действий до последнего украинца, относятся к гражданам Украины как к расходному материалу. Путин также поставил под сомнение отношение украинского руководства к собственным гражданам, которые участвуют в боевых действиях.

«Правда, мы видим, что их собирают, как бездомных собак, на улицах, загоняют на фронт насильно. Кстати говоря, это приводит к тяжелым последствиям. Мотивация-то снижается», – добавил Путин.