Как снизить ставку по потребительскому кредиту

Когда банки предлагают самый низкий процент

Планируя оформить потребительский кредит, где вы узнаете информацию о возможных процентных ставках? Изучаете варианты в интернете или же сразу обращаетесь с заявкой в банк? Как бы вы ни поступали, возможность взять кредит по сниженной ставке присутствует при любом варианте. Ниже мы расскажем, когда выгодно оформить кредит и как получить от банка выгодные условия.

Потребительский кредит — это кредит, который выдается на личные нужды. Максимальную сумму и процентную ставку банк определяет индивидуально для каждого клиента. Эти показатели зависят от множества факторов, основные из которых — кредитная история и возможность своими доходами обслуживать кредит, при этом существенно не снижая качество жизни.

Потребительский кредит оформляется достаточно быстро, и если вы уже брали кредит или получаете зарплату на карту банка, куда обратились, то предоставить нужно будет минимум документов, а, скорее всего, только паспорт.

Как правило, потребительский кредит оформляется без указания цели. Деньги перечисляются на счет или карту, а клиент сам решает, как воспользоваться суммой. Бывают и целевые кредиты, например, на рефинансирование кредитов в других банках, на покупку автомобиля или недвижимости, оплату образования. При оформлении и получении целевого кредита впоследствии потребуется подтверждение целевого использования.

Ситуации, когда потребительский кредит взять выгоднее, чем копить:

1. Покупка товара, который быстро растет в цене, например, недвижимость или автомобиль.

2. Когда в экономике присутствует серьезная инфляционная составляющая, влияющая на объем и качество потребления.

Пример: По данным Национального объединения строителей, весной этого года цены на строительные материалы продолжили расти. Например, для ремонта квартиры вам необходимо 200 000 ₽. Вы можете накопить необходимую сумму за год, откладывая по 16 600 ₽ в месяц. Но с учетом инфляции через год этих денег уже может не хватить на те работы либо материалы, которые необходимы. Альтернативный вариант — оформить кредит, например, в Ак Барс Банке под 6,9%* в рублях. Если взять 200 000 ₽ на 13 месяцев, ежемесячный платеж составит 16 010 ₽, а общая сумма переплаты — 8 130 ₽. Но этот год вы проживете в уютной отремонтированной квартире.

3. Кредит для организации рабочего места. Этот вариант чаще касается фрилансеров, которые используют для работы собственную технику. Например, компьютер для дизайнера или швейная машинка для мини-ателье.

Пример: Веб-дизайнер получил заказ на 80 000 ₽. Неожиданно сломался ноутбук, необходимый для работы. Если отдать технику в ремонт, веб-дизайнер не успеет сделать работу в срок и уплатит заказчику неустойку. Лучше купить новый ноутбук в кредит и вовремя сдать заказ.

4. Кредит на образование детей или повышение своей квалификации. Такой кредит определенно следует расценивать как инвестицию в лучшее будущее.

Если попали в одну из вышеперечисленных ситуаций — за потребительским кредитом обратитесь в Ак Барс Банк. По всем займам доступно оформление заявки онлайн, платежи можно вносить в приложении Ак Барс Онлайн, через банкомат или в отделении банка.

КАК СНИЗИТЬ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ?

Есть несколько факторов, напрямую влияющих на ставку по кредиту, некоторыми может управлять сам заемщик.

Кредит для зарплатных клиентов

Ак Барс Банк предлагает потребительское кредитование зарплатным клиентам по ставке от 6,9% годовых на сумму от 100 тыс. рублей до 2 млн сроком до семи лет при присоединении к программе коллективного договора страхования.

Кредит для сотрудников компаний из надежных отраслей или численностью свыше 500 человек.

В банке также можно получить кредит по сниженной ставке сотрудникам компаний, чьи отрасли деятельности в банке признаны надежными. Ак Барс Банк — один из немногих банков, кто имеет подобную программу кредитования.

КАКИЕ ЕЩE ЕСТЬ СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ

Рефинансирование

Если кредит уже есть, то можно снизить ставку, воспользовавшись специальной программой. Рефинансирование потребительских кредитов позволяет объединить несколько кредитов в один по меньшей ставке и снизить общие расходы на сопровождение финансовых обязательств. Также банки предлагают дополнительные средства наличными при рефинансировании.

Рефинансировать потребительский кредит или ипотеку в Ак Барс Банке можно по ставке от 6,9% годовых в рублях, получив кредитные средства на сумму от 100 тыс. рублей до 2 млн сроком на семь лет. Ставка от 8,29% годовых доступна при рефинансировании ипотеки на сумму от 500 тыс. рублей и сроке от одного года до 30 лет с возможностью получения дополнительной суммы наличными по единой ставке.

Оформление страхования

Оформление страхования на период выплаты кредита — еще один способ снизить ставку и при этом защитить себя и свою семью от финансовых обязательств в случае наступления неблагоприятных обстоятельств, не позволяющих вовремя погасить задолженность.

Пример: Взяв потребительский кредит на сумму 200 тыс. рублей сроком на два года держатели зарплатной карты Ак Барс Банка при оформлении страховки получат кредит по ставке 6,9% годовых в рублях. Кроме экономии на процентах, клиенты будут защищены в случае наступления страхового случая.

Быть активным клиентом банка

Очень часто для своих действующих клиентов банки предлагают индивидуальные условия или предварительно одобренные маркетинговые предложения по кредитованию. Зачастую ставки по данным предложениям являются более выгодными и могут сопровождаться возможностью выбора суммы, срока кредита и размера ежемесячного платежа.

Оформить выдачу потребительского кредита на дебетовую карту банка

В таком случае можно погашать кредит дистанционного, подключиться к мобильному приложению и получать повышенный кешбэк или иные бонусы при осуществлении ежедневных безналичных расчетов за покупки, таким образом частично возмещая расходы по обслуживанию кредита.

*Все условия действительны для физических лиц — зарплатных клиентов Ак Барс Банка при присоединении к программе коллективного или личного страхования. Больше об условиях потребительских кредитов можно узнать на сайте Ак Барс Банка — https://www.akbars.ru/individuals/credits/.