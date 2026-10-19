Как сэкономить на покупках — советы экономиста

Чтобы не допускать необдуманных расходов, необходимо заранее оценивать необходимость каждой покупки и принимать решение о ее совершении взвешенно. При этом целесообразность приобретения товаров следует рассматривать отдельно в каждом конкретном случае. Об этом «Татар-информу» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Считаю крайне важным составлять список покупок перед посещением торговой точки. Такой подход снижает вероятность спонтанных покупок», — отметил эксперт.

По словам специалиста, не менее важно контролировать свои желания и не поддаваться внезапному стремлению приобрести тот или иной товар. Подобное поведение нередко становится причиной лишних расходов, которые могут отрицательно сказываться не только на материальном положении человека, но и на его психологическом состоянии.

Еще одним эффективным инструментом управления личными финансами является планирование бюджета. Как считает Балынин, финансовый план помогает домохозяйствам систематизировать расходы и придерживаться выбранной стратегии.

«Конечно, успешность финансового планирования определяется соблюдением параметров финансового плана. Сейчас очень удобно покупать, не выходя из дома: в один клик можно оформить практически любую покупку. Очень важно себе заранее составить план покупок на год, месяц, неделю и день. В данном случае важно себе отметить максимальное количество приобретаемой продукции: в штуках, килограммах, литрах», — пояснил экономист.

Он также обратил внимание на то, что даже небольшие ежедневные траты на ненужные товары способны существенно повлиять на бюджет. Например, если каждый день расходовать на такие покупки по 250 рублей, за месяц сумма дополнительных расходов достигнет 7,5 тысячи рублей, а за год — 90 тысяч рублей.