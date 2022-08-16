Штрих-коды и маркетплейсы: как собрать ребенка в школу, не подорвав семейный бюджет

Более 55,3 тыс. ребят из Татарстана пойдут в этом году в первый класс. Ажиотажный спрос на канцтовары и школьные форму побуждает владельцев магазинов переписывать ценники. «Татар-информ» собрал советы экспертов, как сэкономить, готовясь к новому учебному году.

Больше всего снаряжение ребенка в школу ударяет по карману родителей первоклашек Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За год подорожали блузки и джемперы

Родители школьников в августе традиционно ходят по магазинам в поисках необходимых для школы товаров – начиная от ранцев и канцелярии и заканчивая спортивной и школьной формой. Подготовка к школе ученика, перешедшего из класса в класс, требует меньших затрат, чем сборы «новобранца». Наиболее по карману родителей ударит «снаряжение» будущих первоклашек. Ведь помимо традиционного списка товаров необходимо создать дома рабочее место для ученика – купить ему письменный стол со стулом. Часть родителей специально к школе приобретают детям планшеты и сотовые телефоны.

Что нужно для школы и как изменились цены за год в Татарстане? Чтобы ответить на этот вопрос, мы взяли стандартные «наборы школьников», составленные Росстатом. Государственный орган статистики включил в «набор для девочек» 11 предметов: два платья, две юбки и две футболки, три блузки, три пары колготок, джемпер, спортивный костюм, по пять пар носков и гольфов, три пары обуви: туфли, ботинки и кроссовки.

«Школьный набор» для девочек включает 11 предметов одежды, для мальчиков – 9 Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По данным Росстата, за год платья-костюмы и сарафаны для девочек практически не изменились в цене, их можно приобрести в среднем за 1,3 тыс. рублей. Блузка для школьниц подорожала незначительно – до 960 рублей. Отмечается небольшой рост цен на юбки из полушерстяных тканей, которые можно приобрести за 900 рублей. Цены на джемперы поднялись до 1010 рублей. Детскую футболку можно приобрести на территории республики за 322 рубля, что на 30 рублей больше, чем годом ранее.

В «школьный набор для мальчиков» вошли 9 наименований: по две пары полушерстяных брюк и простых футболок, три сорочки, джемпер, спортивный костюм, по пять пар носков и гольфов, а также три пары обуви – туфли детские, ботинки с подкладкой и кроссовки.

Из статистики следует, что за год брюки из полушерстяных тканей поднялись в цене на 100 рублей – до 1,3 тыс. рублей, а спортивные костюмы подорожали до 1,4 тыс. рублей.

Школьная тетрадь за год подорожала в Татарстане с 5,7 руб. за штуку до 9,3 руб. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В набор «канцтовары» вошли пять шариковых авторучек и пять карандашей, четыре тетрадки, набор фломастеров, альбом, пять учебных пособий и рюкзак.

Школьная тетрадь за год подорожала в Татарстане с 5,7 рубля за штуку до 9,3 рубля, альбом для рисования – с 73 до 90 рублей, шариковая авторучка – с 15 до 19 рублей, карандаш – с 14 до 17 рублей. Также для школы потребуются акварельные краски и кисточки, пластилин, непроливайка, цветные карандаши, обложки для тетрадей, дневник, подставка для книг, клей-карандаш, канцелярский клей, цветные бумага и картон, пенал, линейка и ластики. Чтобы ребенок выглядел празднично, 1 сентября ему нужен букет цветов.

По данным Росстата, в 2021 году стоимость школьного набора для мальчиков увеличилась на 4,1%, а для девочек на 3,9%. Это совпало с трендом предыдущих лет – рост цен на товары для школы был ниже роста инфляции. Аналогичное исследование цен в 2022 году пока не опубликовано.

Лайфхак Ирины Волынец: покупайте форму и ранцы на сентябрьской распродаже

Сборы в школу связаны с неизбежными тратами, но все-таки их можно сократить. Как это сделать? Своими советами поделились известные общественные деятели республики, воспитывающие детей. Так, Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец рекомендует не торопиться с покупками.

Ирина Волынец советует родителям объединиться и купить школьные товары в интернете Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Если ребенок перешел из одного класса в другой, вполне разумно отправить его в той одежде, которая уже есть. Хорошие скидки на школьные товары – портфели и форму – в размере 30-50% будут в конце сентября», – отметила она.

Кроме того, родители могут объединиться и купить школьные товары в интернете, сэкономив таким образом на торговой наценке магазина и плате за работу продавца. За покупку товаров оптом продавцы дают определенную скидку.

Спикер добавила, что мамы школьников, владеющие навыками шитья, могут сами смастерить своим детям школьную форму. Кроме того, можно брать школьную одежду у выросших из нее детей родственников, соседей, друзей.

Стоит ли экономить на букете? Данный вопрос каждый решает для себя сам, но лучше подарить один общий букет от класса, считает Ирина Волынец.

«Во-первых, это экономия. Во-вторых, у учителя 1 сентября может оказаться 30 букетов, которые завянут уже через три дня. Логичнее скидываться понемногу, чтобы дарить букеты чаще. За Днем знаний следует День учителя, у педагога может быть день рождения, а потом Новый год, 8 Марта. Кто-то из учителей, возможно, предпочел бы цветам более практичный подарок, что-то нужное для класса», – добавила собеседница «Татар-информа».

«Хорошие скидки на школьные товары – портфели и форму – в размере 30-50% будут в конце сентября» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Еще Волынец посоветовала не покупать сразу много школьной формы. К примеру, несколько пиджаков. Возможно, в классе будет зимой тепло и пиджак понадобится мальчику только по праздникам, а в остальное время будет пылиться в шкафу. На первых порах можно ограничиться рубашкой, жилетом и брюками.

«Лучше покупайте меньше одежды, но она должна быть качественной. В ее составе должны быть натуральные и синтетические волокна, это очень важно. Если там будет только натуральное волокно – шерсть или хлопок, то такая одежда быстро потеряет хороший внешний вид, вытянется после стирки. В синтетической одежде ребенок будет себя чувствовать некомфортно, потеть», – подчеркнула Волынец.

Лайфхак Нины Шиминой: фотографируйте штрих-коды одежды

Председатель Молодежного парламента РТ, директор АНО «Сообщество мам РТ» Нина Шимина отметила, что цены на одежду для школьников за год практически не изменились.

Нина Шимина рекомендует покупать качественную одежду и обувь проверенных производителей, так вещи прослужат дольше Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Август – пора скидок. Мои дети – близнецы, и мы покупаем товары к школе в одном из крупных гипермаркетов, где проходит акция “Три по цене двух”. Наши мальчишки в этом году пойдут в четвертый класс, мы купили им 12 рубашек, а заплатили за восемь. Купили шесть пар обуви, и каждая третья пара шла в подарок», – сказала она.

Спикер рекомендовала родителям школьников покупать качественную одежду и обувь проверенных производителей, так вещи прослужат дольше. Один из лайфхаков: сфотографировать штрих-код одежды и проверить, нет ли этого же товара дешевле в интернете, разница в цене может быть в два раза.

Также Нина Шимина сравнила предложения в магазинах и на маркетплейсах и заметила существенный рост цен на канцтовары. К примеру, тетрадки за год подскочили в цене в два раза.

Кроме того, из-за внешнеполитической обстановки и ухода с территории России ряда иностранных торговых сетей, в том числе реализующих спорттовары, выбор у республиканских потребителей существенно сузился.

«Раньше мы покупали там штаны и кеды для ритмики. Сейчас я прошла по всем магазинам, легких кед пока нет. На маркетплейсах мы тоже аналогов не нашли», – добавила собеседница «Татар-информа».

Нина Шимина отметила, что жалоб на повышение цен к ней от родителей пока не поступало. Но были жалобы на ограниченный выбор и снижение качества школьных товаров.

Подорожала качественная канцелярия и портфели Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Лайхфак Артема Кузнецова: участвуйте в барахолках

Председатель Региональной общественной организации «Многодетные семьи РТ», член Общественной палаты РТ Артем Кузнецов отметил значительное повышение цен на блузки для школьниц, которые год назад стоили в районе 1,5 тыс. рублей, а сейчас продаются по 2,5 тыс. Подорожала качественная канцелярия и портфели.

«Подорожало все как минимум на 30-40%. Если в прошлом году мы укладывались в 15 тысяч, то в этом году, чтобы собрать первоклассника в школу, сумму меньше 25 тысяч никто не называет. Ведь девочке одну блузку не купишь, надо как минимум две, а это уже 5 тысяч, вот и считайте», – сказал он.

И это без учета трат на обустройство рабочего места для школьника и мобильных гаджетов. Существенный рост цен на ткани отмечают и производители легкой промышленности, говорит спикер.

«Сложнее всего собрать первоклашку, поскольку ему нужно покупать все с нуля. Отдать ребенка в первый класс – это как выдать замуж, нужно подготовить все “приданое”», – говорит Кузнецов.

У ребят, переходящих из класса в класс, многие вещи не изнашиваются, часть канцелярских принадлежностей также зачастую остается с прошлого года. Что же делать, если в семье совсем нет денег?

Артем Кузнецов: «Подорожало все как минимум на 30-40%. Если в прошлом году мы укладывались в 15 тысяч, то в этом году, чтобы собрать первоклассника в школу, сумму меньше 25 тысяч никто не называет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Малоимущие семьи могут подать заявку на участие в благотворительной акции “Помоги собраться в школу”. Поддержкой многодетных семей занимаются общественные организации, которые проводят “барахолки” по обмену и безвозмездной передаче школьной формы, бывшей в употреблении», – сказал Артем Кузнецов.

Покупать школьную форму заранее спикер не советует. Дело в том, что дети за лето могут сильно вырасти, и тогда одежда или обувь придет в непригодность.

Дети из малоимущих семей получат ранцы в подарок

Дети, родители которых не смогут обеспечить им полноценную подготовку к школе, получат подарочные портфели. Акция «Помоги собраться в школу» проводится в Татарстане с 2007 года. Накануне учебного года первоклашки получают новые ранцы, в которых есть всё, что нужно для учебы. Состав комплекта утвержден педагогами и сотрудниками Минобрнауки РТ.

«В этом году первые ранцы для школьников передали в общественную приемную наши депутаты. На оказание помощи и поддержки могут рассчитывать дети из малообеспеченных и многодетных семей. Конечно, в центре внимания семьи с приемными детьми. Мы, безусловно, уделяем большое внимание детям с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья», – сообщила депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова.

Акция «Помоги собраться в школу» проводится в Татарстане с 2007 года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Акция «Помоги собраться в школу» проходит с 1 июля по 26 августа, школьники получат подарки до начала учебного года. По традиции первые ранцы будут вручены на Республиканской августовской конференции с участием Президента РТ Рустама Минниханова. Аналогичные мероприятия в августе пройдут в городах и районах, на предприятиях республики.

«Многие предприятия накануне 1 сентября приглашают к себе первоклассников – детей работников, которые у них трудятся. Ребята в начале учебного года идут на предприятия, где работают их мамы и папы, получают там ранцы и подарки, слышат напутствия», – добавила Ларионова.

В прошлом году портфели в подарок получили более 15 тысяч татарстанских ребят. Точное число участников акции в этом году станет известно к концу августа. Для благотворителей Татарстанским отделением «Единой России» открыт специальный счет. Во всех районах у политической партии есть общественные приемные, куда татарстанцы могут принести новые портфели и письменные принадлежности. В этом году республиканский проект «Помоги собраться в школу» охватит более 300 детей, прибывших в Татарстан из Донецкой и Луганской народных республик.