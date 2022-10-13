«Близоруких детей стало больше»: семь советов родителям от детского офтальмолога

В Татарстане с каждым годом растет число детей с близорукостью. Как помочь своему ребенку сохранить зрение, за какую парту его посадить, как организовать рабочее место и как понять, что малыш начинает плохо видеть, в интервью «Татар-информу» во Всемирный день зрения рассказала детский офтальмолог РКОБ Ленара Ханифатуллина.

Ленара Ханифатуллина: «Раньше считалось нормальным появление близорукости в районе хотя бы 10-14 лет. Сейчас же мы видим детей 5-6 лет с начинающейся близорукостью»» Фото: пресс-служба РКОБ

Детей с близорукостью все больше

«Сегодня стало очень много пациентов-детей, которые страдают близорукостью, или миопией», – рассказала «Татар-информу» детский врач-офтальмолог Республиканской клинической офтальмологической больницы Татарстана Ленара Ханифатуллина.

Минздрав РТ подсчитал, что в прошлом году у 1937 детей с рождения до 4 лет в Татарстане врачи диагностировали близорукость, среди детей от 5 до 9 лет – 8695 случаев. Но больше всего детей с близорукостью в возрастной группе от 10 до 14 лет – их 23 970. По сравнению с 2020 годом детей с миопией стало на 3,7% больше.

Ленара Ханифатуллина отметила, что в начале 2000-х годов детей с близорукостью было довольно мало. Если у них и случалась близорукость, то прогрессировала она медленно – в год зрение ухудшалось на 0,25-0,5 диоптрии. Сейчас близорукость прогрессирует очень быстро, за год зрение может ухудшиться на одну единицу и более.

«Больше стало детей раннего возраста, страдающих близорукостью. Раньше считалось нормальным появление близорукости в районе хотя бы 10-14 лет, ведь когда ребенок переходит в средние и старшие классы, у него большие нагрузки по учебе, он много читает и занимается. Сейчас же мы видим детей детсадовского возраста 5-6 лет, они обращаются с начинающейся близорукостью», – отметила доктор.

А впереди у этого малыша самый активный рост организма и глаз в том числе, близорукость будет развиваться очень быстро. Самый опасный для этого возраст – с 7 до 14 лет. Из-за роста, перестройки организма и изменения гормонального фона может начаться бесконтрольное ухудшение зрения.

Если оба родителя живут с близорукостью, то вероятность 70-80%, что ребенок ее унаследует Фото: © «Татар-информ»

Совет №1: Обратите внимание на наследственность

Основная причина близорукости у детей – наследственность.

«Если один родитель страдает близорукостью, то 50% вероятности, что ребенок ее унаследует. Если оба родителя живут с близорукостью – вероятность 70-80%. Причем если у родителей минус 0,75-1 и зрение у них начало ухудшаться недавно в связи с работой за компьютером и нагрузками, это все равно считается отягощенной наследственностью по близорукости», – заметила Ленара Ханифатуллина.

Еще один грозный враг здоровых детских глаз – это гаджеты. Телефоны, планшеты, компьютеры сильно нагружают зрение. Именно из-за цифровых устройств все больше детей в Татарстане страдают близорукостью, зрение из-за частого «залипания» в гаджетах ухудшается очень быстро.

«Чем ближе экран, как телефон или планшет, тем хуже для ребенка. Если хочется посмотреть фильм или поиграть в игру, лучше, чтобы родители вывели изображение на большой экран» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Совет №2: Ограничивайте время в гаджетах

По словам офтальмолога, если сравнивать гаджеты, то меньшее негативное воздействия на зрение оказывают телевизор или компьютер.

«Чем больше экран монитора, тем это менее вредно для здоровья глаз. Чем ближе экран, как телефон или планшет, тем хуже для ребенка. Если хочется посмотреть фильм или поиграть в игру, лучше, чтобы родители вывели изображение на большой экран», – посоветовала доктор.

Но «залипание» в любом гаджете надо ограничивать. Максимально разрешенное время просмотра экрана без остановки для дошкольников – 10 минут по два-три подхода в день, для ребенка постарше – 15 минут по три-четыре раза.

«Ребенок с миопией не обязательно должен сидеть за первой партой, если он носит очки или линзы с правильной коррекцией» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Совет №3: За какую парту посадить ребенка?

Родители нередко задаются вопросом, за какую парту посадить своего ребенка, чтобы глаза не напрягались, а зрение не снижалось.

Ленара Ханифатуллина объяснила, что место, на котором будет комфортно ребенку и его глазам, может определить только офтальмолог на консультации.

«Ребята, которые имеют проблемы со зрением, должны сидеть поближе, не на пятой-шестой парте. Мы прорабатываем эти вопросы индивидуально. Причем ребенок с миопией не обязательно должен сидеть за первой партой, если он носит очки или линзы с правильной коррекцией», – рассказала врач РКОБ.

Сидеть в ряду справа, слева или посередине – значения не имеет, подчеркнула офтальмолог.

Главное, чтобы ребенок не сидел весь год на одном и том же месте.

От учебника до глаз должно быть расстояние не менее 33 сантиметров Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Совет №4: Как организовать рабочее место ребенка

«Важно, чтобы источник света был слева. Лучше, чтобы стол стоял у окна, если ребенок может заниматься в светлое время суток, например, если он учится в первую смену, приходит домой и у него есть возможность сделать уроки», – рассказала Ленара Ханифатуллина.

Лампу лучше выбирать с теплым светом, его лучше переносит глаз. Освещение должно быть средним – не очень ярким, но и не тусклым.

Офтальмолог напомнила, что от учебника до глаз должно быть не менее 33 сантиметров.

«Когда ребенок сгибает руку в локте, локоть должен стоять на столе, а кончик его самого длинного пальца на руке должен быть на уровне глаз. Вот на этой дистанции он должен сидеть, читать, писать и заниматься», – поделилась правилом врач.

Когда ребенок начинает «писать носом», это способствует развитию близорукости и ухудшению зрения.

Совет №5: При ночнике читать нельзя!

Юным любителям чтения офтальмолог посоветовала читать только при хорошем освещении. В противном случае нарушается аккомодация – способность глаза фокусироваться на предметах. Это ведет к диагнозу «ПИНА – привычно избыточное напряжение аккомодации». Это первый шаг к появлению близорукости, заметила доктор.

Поэтому читать лежа при ночнике или под одеялом, подсвечивая книгу фонариком, не стоит, если хочется сохранить глаза здоровыми. Лучше всего наслаждаться интересной литературой, сидя за столом с хорошим светом.

Чтобы не запустить болезнь или предотвратить ее появление, к офтальмологу надо приходить обязательно раз в год Фото: © «Татар-информ»

Совет №6: Раз в год посещайте офтальмолога

Дети довольно часто не могут понять, что с их зрением что-то не так, подчеркнула специалист Республиканской офтальмологической больницы. Для них это привычная картина мира, особенно если малыш появился на свет уже с какой-то офтальмологической проблемой. Чтобы не запустить болезнь или предотвратить ее появление, к врачу-офтальмологу надо приходить обязательно раз в год.

Ленара Ханифатуллина подчеркнула, что визит к доктору обязателен, даже если никаких жалоб у малыша нет.

Из практики врачей, в раннем возрасте детей чаще приводят на обязательные общие осмотры – в месяц, год, три и в семь лет. Больше всего упущенных случаев офтальмологи видят у детей от трех до семи лет, когда родители забывают приводить сына или дочь к офтальмологу.

«К примеру, вы видите, что ребенок щурится, напрягается, близко подходит к каким-то предметам. Или во время прогулки он не может прочитать какие-то цифры, названия улиц, номера домов, машин. Это тревожный звоночек – пора идти к офтальмологу, выбрать какой-то вариант коррекции», – добавила врач.

В больнице есть кабинет охраны зрения, там специальные аппараты помогают детям тренировать глазную мышцу Фото: © «Татар-информ»

Совет №7: Близорукость необходимо лечить

Специалисты РКОБ Татарстана могут помочь приостановить развитие близорукости, чтобы зрение не ухудшалось стремительно.

«В нашем арсенале есть два замечательных способа. Мы используем ночные ортокератологические линзы и мягкие бифокальные линзы. И те и другие, доказано, замедляют развитие близорукости как минимум в два раза», – отметила Ленара Хабировна.

Например, благодаря ночным линзам, ребенку не придется носить очки или линзы днем. Однако очки у ребенка с близорукостью все равно должны быть, например, линзы нельзя носить, если ребенок болеет, заметила доктор.

В РКОБе есть кабинет охраны зрения, там специальные аппараты помогают детям тренировать глазную мышцу.

Еще одно замечательное средство профилактики ухудшения зрения, по словам доктора, – это прогулки на свежем воздухе. Ребенку необходимо проводить на улице не менее двух часов в день.