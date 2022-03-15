Как российская гражданская авиация будет выживать под санкциями?

Запад ввел санкции против российских авиакомпаний. Европа отзывает свои самолеты, находившиеся у нас в лизинге, США отказывается поставлять высокотехнологичную продукцию. Все самолеты Boeing и Airbus рискуют оказаться прикованными к земле. Но выход есть, и не один.

Закон о регистрации в РФ прав на иностранные самолеты позволит бортам проходить сертификацию в России, и местные авиакомпании смогут использовать их на внутренних авиалиниях Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Что делать с «бермудскими сертификатами»?

Бермуды приостановили сертификаты летной годности самолетов российских компаний, которые были зарегистрированы на островах. В ответ Владимир Путин подписал закон о регистрации в РФ прав на иностранные самолеты. Это позволит бортам проходить сертификацию в России, так что местные авиакомпании смогут продолжить использовать иностранные самолеты на внутренних авиалиниях.

«В свое время многие говорили о том, что неправильно, что самолеты регистрируются где-то на островах, а не в российском реестре. Почему самолеты регистрировались там? Не доверяют нашим авиационным законам? Не уверены, что правильно эти самолеты будут эксплуатироваться по нашей регистрации? – задается вопросами генеральный директор АО «Казанское авиапредприятие» Магомед Закаржаев. – Когда я еще работал в авиакомпании «Татарстан», мы одними из первых зарегистрировали в российском реестре VIP-самолет Bombardier. Но эта практика не распространилась, и вот сейчас вдруг эти самолеты оказались лишены регистрации».

Собеседник «Снега» пояснил, насколько важным документом для авиации является сертификат летной годности:

«Он юридически подтверждает, что самолет может летать, подниматься в воздух. Полет без него – серьезное нарушение федеральных авиационных правил, международных правил. Это все равно что поднимать в воздух не сказать чтобы заведомо неисправный, но непроверенный самолет. Это как машина без номеров и техосмотра».

Есть и другая проблема: самолеты, где бы они ни были зарегистрированы, не могут летать без поставок запчастей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Но есть и другая проблема: самолеты, где бы они ни были зарегистрированы, не могут летать без поставок запчастей. Конечно, на ум сразу приходит вариант с поставками через третьи страны, но это вряд ли поможет ситуации.

«Компании попадают под вторичные санкции, так что никто из третьих стран с этим связываться не захочет и вряд ли будет», – поясняет Магомед Закаржаев.

Передышка перед импортозамещением

В России порядка 64% самолетов гражданской авиации – иностранного производства. Отечественные самолеты есть, но и у них не все гладко с импортозамещением – к примеру, Superjet имеет много компонентов зарубежного производства, а значит, санкции коснутся и его.

«Если наши авиационные власти будут предпринимать контрмеры, то мы сможем парировать значительную часть введенных санкций в той или иной степени», – считает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

По словам эксперта, пока речь идет о ситуационном реагировании, когда те или иные страны вводят запрет на использование своего воздушного пространства, а Россия принимает зеркальные меры.

«Если наши авиационные власти будут предпринимать контрмеры, то мы сможем парировать значительную часть введенных санкций в той или иной степени» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если говорить о введении ограничений на взаимодействие с российскими авиакомпаниями в части поставок самолетов, финансового участия, а также оказания сервисных услуг, то российское правительство в оперативном режиме принимает меры, которые должны парировать выпады наших вчерашних партнеров.

«На мой взгляд, оперативная перерегистрация воздушных судов в российском реестре даст возможность нашим авиационным властям взять на себя работы, связанные с надзором за летной годностью этих самолетов. И, соответственно, можно будет на легальных основаниях эксплуатировать парк самолетов западного производства до тех пор, пока не будет проведено импортозамещение по отечественной авиации», – прогнозирует Олег Пантелеев.

Импортозамещенный Superjet появится уже в следующем году?

«Уже есть информация по самолету Sukhoi SuperJet New, в котором будут использованы блоки, агрегаты и системы отечественного происхождения, – рассказывает Олег Пантелеев. – На прошлой неделе министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что дал задание завершить создание двигателя ПД-8 за ближайшие 12-14 месяцев. Это будет означать, что самая сложная задача в части импортозамещения будет решена. То есть в 2023 году будет создан импортозамещенный Superjet».

Superjet имеет много компонентов зарубежного производства, а значит, санкции коснутся и его Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Наш собеседник отмечает, что обозначенный сейчас темп сборки составляет 40 самолетов SuperJet New ежегодно. Это позволит насытить рынок этими бортами достаточно оперативно.

Еще одна приоритетная задача – импортозамещение самолета МС-21. По мнению Олега Пантелеева, этот вопрос будет решен в самые сжатые сроки. Отметим, что МС-21 находится в самой востребованной нише и количество самолетов, которые нужны российской гражданской авиации, исчисляется сотнями.

Также в текущем году планируется получить одобрение на использование отечественных композиционных материалов в конструкции крыла. Кроме того, еще в 2018 году был сертифицирован отечественный двигатель ПД-14. Следовательно, по основным системам и сложным технологическим решениям проблемы практически решены.

Не мы первые

«Схожий пример введения подобных санкций – это Иран, – вспоминает в разговоре со «Снегом» председатель совета директоров «Тулпар аэро групп» Азат Хаким. – Но тогда страна выжила за счет того, что там летали самолеты, которые были выпущены в Советском Союзе, в основном Ту-154. Они осуществляли внутренние перевозки, в том числе в Дубай».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Стоит отметить, что Иран находится под санкциями более 40 лет, однако страна имеет свой воздушный флот и находит способы поставки необходимых деталей.

Правда, с постройкой собственного самолета у Ирана не получилось. Но не стоит сравнивать возможности Ирана и России.

Автор: Дина Насибуллина, «СНЕГ»