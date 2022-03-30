«Как решить мусорный коллапс?»: регоператоры Татарстана представили инвестпрограммы

Проблемы нехватки контейнерных площадок, доступа региональных операторов к персональным данным обслуживаемых ими компаний, а также развития инфраструктуры в сфере обращения с ТКО на сегодняшний день актуальны для Татарстана. О них шла речь сегодня на заседании рабочего штаба Госкомитета РТ по тарифам с участием депутата Государственной Думы ФС РФ Максима Топилина в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова

Как было сказано на заседании, уровень собираемости по услуге «обращение с ТКО» в марте по республике в целом составил 93,7%, в зоне деятельности «Гринты» — 94,2%. Показатель на уровне менее 90% отмечен в Агрызе, Мензелинске, Тукаевском районе. В зоне деятельности УК «ПЖКХ» уровень сбора составляет 93,3%. Уровень сбора менее 90 % наблюдается в Буинском, Верхнеуслонском и Спасском районах. Средний уровень собираемости по жилищно-коммунальным услугам по региону при этом составляет 95%.

О просьбах граждан в сфере обращения с ТКО, поступивших через систему «Народный контроль», доложил руководитель отдела координации взаимодействия пользователей ГИС РТ «Народный контроль» Рустем Низамиев. Он отметил, что за 2021 год в систему поступило 807 обращений от татарстанцев, касающихся вывоза ТКО, 329 обращений по содержанию контейнерных площадок и 871 обращение по строительству контейнерных площадок. Всего по направлению поступило свыше 2 тыс. уведомлений.

«В 2021 году по республике было реконструировано и построено более 200 контейнерных площадок. В настоящее время потребность в них по республике превышает 7 тыс.», — пояснил докладчик.

Он также отметил, что в марте нет ни одной просрочки со стороны региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов.

Регоператоры республики на заседании отчитались о своей работе и представили инвестпрограммы. Гендиректор ООО «Гринта» Светлана Ярлыченко сообщила, что согласно территориальной схеме должны быть построены два межмуниципальных комплекса по обращению с отходами, которые будут включать мусоросортировочный завод, площадку для компостирования отходов и полигон ТКО. Поскольку срок действия полигонов подходит к концу и их ресурсы исчерпаны, необходимо построить ряд мусороперегрузочных станций, подчеркнула она.

Фото: © Наталья Рыбакова

«Мы вносили предложения о том, чтобы построить 11 мусороперегрузочных станций так, чтобы одна мусороперегрузочная станция обслуживала несколько районов», — обратила внимание собравшихся спикер.

Выслушав эту информацию, председатель Государственного комитета РТ по тарифам Александр Груничев поинтересовался, почему в графике изначально их числилось больше и поддерживает ли решение о сокращении мусороперегрузочных станций Минстрой РТ.

«Есть возможность уменьшить количество мусороперегрузочных станций, обсуждаем это с Минстроем», — ответила Ярлыченко.

Говоря о развитии инфраструктуры, она проинформировала, что предполагается строительство в Лениногорском районе межмуниципального комплекса по обращению с отходами.

«На сегодняшний день строящиеся объекты — это Мамадышская мусороперегрузочная станция, планируемая к строительству Агрызская мусороперегрузочная станция, Нурлатская и Актанышская. Запланировано 59 млн рублей на строительство Мамадышской мусороперегрузочной станции. Подобран участок, проведены кадастровые работы, согласован и утвержден технический план», — добавила Ярлыченко.

Представитель «Гринты» заметила, что ввод объекта в эксплуатацию в Мамадышском районе согласно защищенной инвестпрограмме запланирован на 1 июня. Агрызскую МПС планируют открыть 1 сентября, а Актанышскую и Нурлатскую — в ноябре 2022 года.

Александр Груничев в свою очередь заявил, что планирует принять участие в открытии Мамадышской мусороперегрузочной станции. Вместе с тем он констатировал, что по объектам отмечаются превышения планируемых изначально средств, а данный вопрос не был согласован. Чиновник высказал опасение, что в дальнейшем это может сказаться на тарифе.

«Ваша цель — построить объекты за любые средства?» — поинтересовался он.

На это Светлана Ярлыченко ответила, что в Мамадышском районе вообще нет полигона, а в Агрызском он закроется в июле. «Там будет либо мусорный коллапс, либо нужно достраивать эти станции», — сказала гендиректор «Гринты».

После этого выступил гендиректор ООО «УК „ПЖКХ“» Сергей Богатов. Он сообщил, что в Казани реализована полномасштабная программа по сбору вторсырья, а также запущена автоматизированная система контроля за отходами. Благодаря последней в режиме реального времени можно отслеживать все площадки и наблюдать графики выездов.

«Инвестиционная программа УК „ПЖКХ“ включает строительство трех межмуниципальных полигонов, второй очереди полигона „Восточный“, мусоросортировочного комплекса, перегрузочной площадки. Всё в процессе реализации», — объяснил он.

В числе проблемных вопросов Богатов упомянул отсутствие базы данных по юридическим лицам, нехватку инструментов воздействия на потребителей, отказывающихся заключать договор с регоператором и оплачивать услугу по обращению с ТКО, отсутствие необходимого количества оборудованных контейнерных площадок в частном секторе Казани. Еще одной проблемой является рост количества автомобилей у населения. Припаркованные во дворах машины зачастую не дают водителям мусоровозов подъехать к площадкам с мусором.