Как рассчитываются алименты в Татарстане

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С расторжением брака за родителями сохраняется обязанность обеспечивать своих несовершеннолетних детей. Поэтому родитель, с которым проживают дети, вправе подать на алименты.

Родители могут прийти к взаимному решению по алиментам и оформить соответствующее соглашение у нотариуса. В таком документе прописываются сумма, условия и график перечислений.

Если достичь договоренности не удалось, алименты будут назначены через суд:

- на одного ребенка – четверть от дохода плательщика;

- на двоих детей – треть от заработка;

- на троих и более – половина от общего дохода.

При этом суд вправе изменить сумму выплат в зависимости от финансового положения обеих сторон и прочих значимых факторов.

Что влияет на размер алиментов:

- Если у плательщика нет постоянного дохода или он не трудоустроен, алименты устанавливаются в фиксированной сумме, привязанной к прожиточному минимуму.

- При получении пособия по безработице расчет алиментов производится на основе его размера.

- В случае отсутствия как официальной работы, так и пособия выплаты определяются по доходу с последнего места трудоустройства или исходя из средней зарплаты по стране.

- Если алиментщик – пенсионер или имеет инвалидность, сумма алиментов рассчитывается на основе размера пенсии или социальных выплат.

- Если плательщик имеет несколько работ, учитываются все его официальные доходы.