Как распознать выгорание на работе и что с ним делать – советы HR-эксперта

Физическое и эмоциональное опустошение, хроническая усталость, снижение иммунитета, головные боли, проблемы с ЖКТ, нарушение сна и аппетита – наиболее распространенные симптомы выгорания на работе. Об этом «Татар-информу» сообщила HR-эксперт Зулия Лоикова.

«Вторая группа симптомов — циничное отношение и ментальная дистанция от работы. Раздражительность, нетерпимость к коллегам, клиентам, потеря интереса к работе, задачи кажутся бессмысленными и непонятными. Сарказм, эмоциональное дистанцирование от команды, пренебрежение обязанностями, формальное выполнение задач, ощущение неэффективности и снижение достижений», – добавила Лоикова.

Для решения проблемы эксперт посоветовала в первую очередь признать эту проблему, не винить себя в этом, отпустить нагрузку и сделать информационный детокс без рабочих чатов и почты.

«Второе — проанализировать причины после небольшого отдыха: что именно вас истощает, а что дает энергию. Третий момент — понять, что вы соглашаетесь делать в ущерб себе. Работа по ночам, без сна, бесконечные согласования, задачи, которые не приносят удовлетворения, или другие причины», – посоветовала Лоикова.

По ее словам, для восстановления ресурсов главный приоритет – сон. Также нужно наладить комфортный режим: гулять, двигаться, тренироваться или устраивать легкие прогулки, если сил мало. Немаловажно еще и хорошее здоровое питание, из которого стоит исключить кофе, сахар и энергетики.

«Установление границ на работе – ключевой момент. Четко очертить рабочее время, после окончания не лезть в почту, не проверять. Говорите «нет», делегируйте, обсуждайте нагрузку с руководителем. Обратитесь за помощью к коллегам, близким, психологу, коучу», – добавила эксперт.

Если же это не помогло, то нужно переходить к радикальным решениям: перевестись на другое направление или отдел, сократить нагрузку, сменить компанию или сферу деятельности, а также увольнение.