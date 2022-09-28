Как распознать сердечный приступ, рассказали в Минздраве Татарстана

Как распознать сердечный приступ, рассказали в ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Минздрава Республики Татарстан.

Сердечно-сосудистые заболевания который год возглавляют печальный рейтинг причин смерти – 50% жителей планеты умирают от заболеваний сердца и сосудов. В России почти 10 млн человек страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Печальная статистика гласит, что смертность от этих заболеваний у мужчин в возрасте до 65 лет в три раза выше, чем у женщин.

Заболевания сердечно-сосудистой системы особенно распространены в развитых странах, жители которых ведут малоподвижный образ жизни и не придерживаются здорового питания. Такая статистика заставляет врачей и пациентов с большим вниманием относиться к терапии и профилактике этих заболеваний.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – заболевание, обусловленное несоответствием между потребностями миокарда в кислороде и его поступлением из-за локального нарушения кровотока, наиболее часто вызванного коронарным атеросклерозом. Из-за недостатка кислорода и возникает сильная боль за грудиной. ИБС включает острый коронарный синдром (ОКС) и стабильные состояния (стенокардия напряжения).

Симптоматика стабильной стенокардии напряжения проявляется чувством дискомфорта или болью в груди сжимающего, давящего характера, которая локализуется чаще всего за грудиной и может иррадиировать в левую руку, шею, нижнюю челюсть, эпигастральную область. Боль провоцируется физической нагрузкой, эмоциональным стрессом, холодом, обильной пищей, проходит в покое, устраняется приемом нитроглицерина в течение нескольких секунд или минут. Основным является длительность приступа – менее 20 минут!

Симптоматика сердечного (ангинозного) приступа , или литературным языком – ОКС , проявляется следующим образом: клиника как при стабильной стенокардии напряжения, дополнительно к этим симптомам может прибавиться одышка, тошнота, повышенная потливость, учащенное сердцебиение. Но основным является длительность приступа – более 20 минут в покое! При такой клинической картине нельзя терпеть боль и нужно срочно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Также опасным состоянием является впервые возникшая стенокардия; недавнее (до 2 мес) прогрессирование ранее стабильной стенокардии в виде снижения переносимости физической нагрузки, увеличения интенсивности или частоты возникновения приступов, удлинения приступов, снижения эффекта от обычной дозы нитратов или необходимости увеличения их дозы для купирования приступа, появления боли в покое или изменение зоны иррадиации боли; ранней постинфарктной стенокардим, развивающейся в промежутке 2-14 суток после острого инфаркта миокарда (ИМ).

Инфаркт миокарда (ИМ) – острая ишемия миокарда, тяжесть и продолжительность которой приводит к некрозу миокарда и к необратимым изменениям в сердце, в некоторых случаях к летальному исходу.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Факторы риска развития ИБС:

Модифицируемые:

- дислипопротеидемия (высокое содержание ЛПНП и ЛПОНП («плохого» холестерина), общий холестерин более 5,2 ммоль/л, низкое содержание ЛПВП («хорошего» холестерина);

- артериальная гипертония;

- сахарный диабет;

- курение;

- ожирение (ИМТ более 30 кг/м2);

- низкая физическая активность;

- стресс, тревога.

Немодифицируемые:

- мужской пол;

- возраст (≥45 лет для мужчин, ≥55 лет для женщин);

- отягощенный семейный анамнез по ССЗ (˂55 для мужчин, ˂65 лет для женщин).

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гипертоническая болезнь – хронически протекающее заболевание, проявляющееся повышением систолического АД ≥140 мм рт.ст. и/или диастолического АД ≥90 мм рт.ст. при офисном измерении АД.

Повышенное артериальное давление очень опасно, ведь из-за него не только сердце, но и сосуды находятся под большим напряжением. От него могут пострадать почки, сетчатка глаз, головной мозг, а также крупные сосуда, к примеру, аорта. Кроме того, повышенное давление опасно еще и тем, что в большинстве случае протекает совершенно бессимптомно, поэтому необходимо проходить диспансеризацию, профилактические осмотры. Это заболевание прекрасно изучено и поддается коррекции.

Клиника: головная боль, головокружение, мелькание «мушек» перед глазами, учащенное сердцебиение, слабость, одышка, тошнота, рвота, боль в груди, психомоторное возбуждение.

Факторы риска: возраст (увеличение возраста ассоциировано с повышением частоты АГ и уровня АД), избыточная масса тела (ИМТ≥25 и ˂30 кг/м2) и ожирение (ИМТ≥30 кг/м2), наследственная предрасположенность, избыточное потребление соли (˃5 г/день), злоупотребление алкоголем, курение, стресс, гиподинамия, увеличение уровня глюкозы в крови, ранняя менопауза (у женщин), частота сердечных сокращений более 80 уд/мин в покое.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Гипертонический криз – состояние, при котором значительное повышение АД (систолическое ≥180 мм рт.ст. и/или диастолическое ≥110 мм рт.ст.) или до индивидуально высоких цифр ассоциируется с острым поражением органов-мишеней, нередко жизнеугрожающим, требующее немедленных квалифицированных действий, направленных на снижение АД, обычно с помощью внутривенной терапии.

На первых порах сердечно-сосудистые заболевания развиваются практически бессимптомно, поэтому необходимо большое внимание уделить именно профилактическим осмотрам у специалиста, диспансеризации. Чтобы избежать или существенно снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо следовать простым правилам. В первую очередь, стоит полностью отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя. Это поможет снизить риск развития инфаркта миокарда и внезапной смерти на 20-50%. Далее стоит тщательно следить за содержанием общего холестерина (норма для здорового человека является менее 5,2 ммоль/л), «плохого» и «хорошего» холестерина в крови. Также контролировать артериальное давление, ведь регулярный контроль и лечение гипертонии дает возможность существенно снизить риски. Кроме того, пациентам с сахарным диабетом тщательно следить за уровнем сахара в крови, на фоне диабета чаще развиваются осложнения. Изменение образа жизни является важным компонентом стратегии по снижению рисков сердечно-сосудистых заболеваний и рекомендовано всем пациентам. Основные мероприятия включают соблюдение диеты, ограничение потребления соли, физическую активность, снижение массы тела. Важно регулярно принимать назначенные врачом препараты в соответствующих дозах, в нужное время и в нужном количестве, даже если вы сегодня себя почувствовали получше или тонометр показал нормальные цифры АД, так как прекращение приёма препаратов вновь приведет к повышению АД, даже к развитию гипертонического криза и тяжелых осложнений. Регулярный контроль показателей сердечно-сосудистой системы, своевременное выполнение всех рекомендаций врача по обследованию и лечению и регулярное посещение врача – основа успешного лечения сердечно-сосудистых заболеваний. И тогда ваше сердце скажет Вам «Спасибо!».

Материал подготовлен совместно с ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики»