Как распоряжаются миллионами водители-дальнобойщики, выигравшие в лотереи от «Столото»

Особая категория среди водителей — дальнобойщики, которые занимаются перевозкой грузов на дальние расстояния. Они даже объединены в целую субкультуру, проводя большую часть времени в дороге, вдали от дома, превращая работу в определенный образ жизни. У них есть свой язык жестов, знаков, определенных сигналов фарами, который помогает дальнобойщикам понимать друг друга без слов и предотвращать опасность на дороге.

Эта профессия требует не только высокого мастерства за рулем, но и огромной выдержки — преодолевая сотни километров, эти герои дорог несут ответственность за своевременную доставку грузов по всей стране и за ее пределами.

Несмотря на высокую занятость, дальнобойщики находят множество хобби, которые помогают им отвлечься от баранки во время отдыха у обочин. К примеру, некоторые из них ведут блоги в соцсетях, берут в попутчики домашних питомцев, устраивают спортивные пятиминутки. Еще одно развлечение дальнобойщиков — участие в государственных лотереях. И среди победителей лотерей, распространяемых «Столото», оказалось немало счастливчиков-дальнобойщиков, выигравших крупные призы.

Кстати, каждую последнюю субботу августа водители фур отмечают свой профессиональный праздник. В этом году День дальнобойщика выпал на 31 августа. По случаю праздника мы собрали истории тех самых везунчиков, которые попали в ряды лотерейных миллионеров. В прошлом они выиграли по-крупному, получили призовые средства и уже успели ими распорядиться. В их числе оказался житель Республики Татарстан Алексей Бабатов*: в 2021 году он выиграл более 10 миллионов рублей.

Благодаря случайной комбинации водитель-дальнобойщик из Татарстана выиграл суперприз

Фото: предоставлено пресс-службой «Столото»

Алексей Бабатов много времени проводит в рейсах, но не упускает возможности в свободную минутку испытать удачу. Так, на обеденном перерыве мужчина зашел на сайт «Столото» и выбрал случайную комбинацию, которая впоследствии принесла ему победу. В 210169-м тираже «Рапидо» Алексей выиграл суперприз — 10 532 374 рубля.

Еще во время интервью в лотерейном центре «Столото» в Москве счастливчик рассказал, что планирует потратить выигранные деньги на покупку недвижимости.

— Я никогда не гнался за суперпризом. Думаю, мне просто повезло, — рассказывает Алексей. — Благодаря выигранным деньгам у меня появилась возможность купить квартиру себе и дочерям.

Дальнобойщик из Саратовской области выиграл в «Русское лото» 1 миллион рублей и купил автомобиль

Фото: предоставлено пресс-службой «Столото»

Житель Саратовской области Анатолий Новосельцев* тоже оказался среди счастливчиков-миллионеров «Русского лото». В ходе 1526-го тиража, который состоялся в январе 2024 года, мужчина выиграл 1 000 000 рублей.

Уже более 30 лет Анатолий работает дальнобойщиком. Редкие выходные он всегда проводит с родными. Выигрыш в лотерею стал отличной прибавкой к семейному бюджету.

— Сначала я хотел построить баню. Но на семейном совете решили, что лучше купить автомобиль. Выигранные деньги я получил в пятницу, а уже в воскресенье сидел за рулем своей «легковушки», — говорит участник.

После получения выигрыша Анатолий продолжает участвовать в лотереях от «Столото». Билет, который оказался счастливым, мужчина купил в магазине «Красное&Белое», куда и сейчас заходит испытать удачу.

— Покупаю воду домой и заодно беру билет «Русского лото», потому что мечтаю оказаться на месте победителя еще раз, — говорит Анатолий.

Водитель из Ставропольского края удачно «зарулил» на АЗС и выиграл в «Русское лото» 1 миллион рублей

Фото: предоставлено пресс-службой «Столото»

Дальнобойщик Евгений Андрющенко* из Ставропольского края, возвращаясь домой из рабочей командировки, заехал на АЗС, где купил билет «Русского лото» на 1473-й тираж, который состоялся в январе 2023 года. Мужчина выиграл 1 000 000 рублей. Получив эти средства на банковский счет, он сделал ремонт в доме.

—Благодаря выигранным деньгам немного преобразили интерьер, а остальное разошлось на мелкие расходы, — рассказывает победитель.

Евгений не только мастер в своей професии, но и увлекается экстремальным видом вождения — эндуро-кроссом. Победитель лотереи катается на мотоцикле по горным местностям, куда трудно добраться без подготовки.

— Так сложилось, что по жизни я выбрал профессию и увлечение, связанные с вождением. Не только коллегам-дальнобойщикам, но и всем, кто за рулем, хочу пожелать ровных и легких дорог! — говорит Евгений.

* Фото публикуется с разрешения победителей.

ВГЛ 4 Спорт, алгоритмы определения выигрышей № 3 («Русское лото»), ВГЛ 3 Спорт, алгоритм определения выигрышей № 2 («Рапидо»), срок проведения лотерей до 31.12.2029. Подробности о лотереях – на stoloto.ru или по тел. 8 900 555 00 55.



Реклама. АО «ТК «Центр».