«Как раньше» точно не будет: как федералы в Казани искали пути спасения производств РФ

Промышленным предприятиям России предстоит научиться работать на внутренний рынок, не бояться «сильного рубля» и выстраивать новые логистические цепочки. Эти вопросы обсудили сегодня представители федеральных структур на совещании в Правительстве Татарстана.

В Доме Правительства РТ прошло совместное заседание Комитета Государственной Думы по экономической политике и Оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Республике Татарстан Фото: prav.tatarstan.ru

Депутатский десант на предприятия Татарстана

В Татарстане последние два дня проводят свои каникулы депутаты Госдумы РФ, которые входят в Комитет по экономической политике. Показать коллегам, как создаются и работают инновационные предприятия в республике, решил депутат нижней палаты парламента от Татарстана и глава Комитета по экономической политике Максим Топилин. Приезд федеральных коллег, в том числе чиновников министерств РФ, он анонсировал еще на прошлой неделе на нефтяном саммите в Альметьевске.

Делегаты побывали в особой экономической зоне «Алабуга», на главном конвейере КАМАЗа, а сегодня собрались в Кабинете Министров Татарстана, чтобы обсудить проблемы, с которыми столкнулась экономика. В Доме Правительства РТ прошло совместное заседание Комитета Государственной Думы по экономической политике и Оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Республике Татарстан.

Алексей Песошин подчеркнул, что на страну в целом оказано беспрецедентное давление. Чтобы противостоять этому, в республике разработали план по обеспечению устойчивого развития экономики Фото: prav.tatarstan.ru

Больше всего от санкций пострадали химическое и автомобильное производства

О том, как западные санкции повлияли на республику, рассказал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Он подчеркнул, что на страну в целом оказано беспрецедентное давление. Чтобы противостоять этому, в республике разработали план по обеспечению устойчивого развития экономики.

На контроле оперштаба держится обеспечение населения товарами первой необходимости, сохранение занятости, бесперебойная работа системообразующих предприятий через создание новых логистических и производственных цепочек.

«Наибольшее влияние экономическая ситуация оказала на отрасли химического производства, выпуск резиновых и пластмассовых изделий, а также на производство автотранспорта. Общий удельный вес этих направлений составляет 28% промпроизводства республики», – очертил зону влияния санкций Песошин.

Он отметил, что во втором полугодии основными вызовами для экономики региона станут поставки импортных комплектующих, вопросы логистики, а также загрузка мощностей предприятий.

«В этих условиях производства создают новые кооперационные связи, в том числе с крупнейшими российскими корпорациями. Перестраиваются логистические цепочки с компаниями из других регионов России, ведется поиск новых рынков сбыта при участии партнеров из дружественных стран», – сообщил премьер.

Не менее активная работа идет и в направлении импортозамещения. Весь комплекс задач необходимо решать во взаимодействии с федеральными властями, подчеркнул Песошин.

У проблемы две стороны: вызовы, с которыми столкнулась экономика и возможности, которые открываются под санкционным давлением, обозначил замглавы Минэкономики РФ Дмитрий Вахруков (справа) Фото: prav.tatarstan.ru

Вызовы и возможности санкционного прессинга

Общую картину и о том, «где мы находимся», обрисовал замглавы Минэкономики РФ Дмитрий Вахруков. По его словам, у проблемы две стороны: вызовы, с которыми столкнулась экономика, и возможности, которые открываются под санкционным давлением, обозначил замминистра.

Вызовы – это вопросы, которые нужно решить с финансами, в том числе в расчетах с иностранными партнерами, логистикой, с учетом переориентации на Восток, и отлаживанием производственных цепочек.

Возможности же в освобождении рыночных ниш. «Вчера мы видели примеры в технопарках. Бизнесмены говорят: у нас спрос растет», – поделился впечатлениями от экскурсии в Закамье замминистра.

Он отметил, что нужно использовать возможности, чтобы насытить внутренний рынок товарами, чтобы сохранить в России добавленную стоимость, которая формировалась в других странах.

«Это такая генеральная цель – максимальный объем добавленной стоимости в рамках полной производственной цепочки сохранить в Российской Федерации», – заявил Вахруков.

Фото: prav.tatarstan.ru

Поставщиков резидентов ОЭЗ «примагнитят» к зоне

В поддержке промпредприятий предлагается задействовать особые экономические зоны. Так, Минэк и Госдума предлагают с их помощью создавать кооперационные цепочки.

Требования для доступа в зоны предполагается максимально снизить. «Вплоть до того, что новые производства, которые будут поставлять продукцию контрагентам, заходили на площадку ОЭЗ, становились пользователями всех льгот просто по соглашению о совместном производстве продукции», – озвучил предложение Вахруков.

Он сказал, что в целом по стране заполняемость ОЭЗ – 34%. «Нам нужно наполнить ОЭЗ кооперационными связями, которые внутри ОЭЗ будут работать максимально эффективно мы изначально, когда эту идею прорабатывали, называли ее “примагничивание”, то есть чтобы резиденты “примагничивали” в зону своих контрагентов», – отметил замминистра.

Еще одна идея – особый режим налогообложения НДС для контрагентов ОЭЗ вне зависимости от места расположения контрагентов.

По словам замминистра, законопроект уже разработан.

Максим Топилин обратил внимание на курс валют. Сегодня стоимость доллара не стимулирует производителей к экспорту и увеличению инвестиций Фото: prav.tatarstan.ru

«Надеяться на то, что пронесет, не надо»

Максим Топилин обратил внимание на курс валют. Сегодня стоимость доллара не стимулирует производителей к экспорту и увеличению инвестиций.

«Мы должны понимать, что такой ситуации, как раньше, точно не будет. Как мы жили раньше, что мы были экспортно ориентированными и работали с огромным количеством европейских партнеров, – этого не будет. Мы должны понять, что все поменялось. Мы еще живем ожиданиями, что сейчас построим новую логистическую цепочку и все будет хорошо. Мне кажется, это не совсем правильно», – заметил депутат.

По его словам, с коллегами из федеральных ведомств и организаций Татарстана в эти два дня обсуждалось, что у каждого предприятия должен быть план.

«Если каждое предприятие, каждый хозяйствующий субъект не будет думать о том, как жить без поставок импортных товаров, если не будет такого плана, мы через полгода окажемся, может быть чуть позже, в очень непростой ситуации», – сказал Топилин.

По его словам, «надеяться на то, что пронесет», а курс доллара вырастет до 100 рублей, не стоит.

«Вот вы думайте о том, что курс будет 30 рублей. Очень много вопросов – а когда курс будет опять 100 рублей за доллар? Давайте иметь и один план, и другой план. У каждого должен быть план и схема действий», – отметил глава думского комитета.

Также он подчеркнул, что один из важнейших вопросов – это внутренний спрос на продукцию. По словам Топилина, это может потребовать внесения изменений в законодательство о закупках. Кроме того, предлагается вывести из-под налогообожения вложения в научные разработки.

Топилин отметил, что депутаты готовы рассматривать различные предложения, которые помогут снизить воздействие западных санкций на экономику России и стимулировать производство в стране.