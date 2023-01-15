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Политика
15 января 2023  20:15

«Как раньше не будет»: Столтенберг исключил нормализацию отношений Запада с Россией

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что отношения между западными странами и Россией не нормализуются и после окончания украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

«Как раньше не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются», – сказал он в интервью газете Handelsblatt.

Генсек добавил, что Западу «не следует недооценивать Россию», которая имеет в распоряжении «огромные ресурсы».

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