«Как раньше не будет»: Столтенберг исключил нормализацию отношений Запада с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что отношения между западными странами и Россией не нормализуются и после окончания украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

«Как раньше не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются», – сказал он в интервью газете Handelsblatt.

Генсек добавил, что Западу «не следует недооценивать Россию», которая имеет в распоряжении «огромные ресурсы».