«Как раньше не будет»: кого Песошин пожурил за растраты энергоресурсов в условиях санкций

Песошин назвал районы-аутсайдеры по высокому уровню энергопотребления в бюджетной сфере, Коробченко хвалился ростом выработки электроэнергии в республике, а Фардиев обещал сократить время плановых аварийных работ в «Сетевой компании». О чем говорили на заседании Кабмина РТ, которое состоялось на «ЭНЕРГОПРОМЕ» – в репортаже «Татар-информа».





Во главе с Премьер-министром республики Алексеем Песошиным сегодня собрались министры, топ-менеджеры предприятий и главы районов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан в 4 раза превысил среднероссийские показатели по выработке электроэнергии

Вчера на «ЭНЕРГОПРОМе» в топе была федеральная и международная повестка: глава Минэнерго России Сергей Цивилев предложил нацпроект по электроэнергетике, а министры и вице-премьеры сразу нескольких стран совещались на заседании Электроэнергетического Совета СНГ.

Во второй день форума фокус будто сместился на республиканскую повестку, ведь до нынешнего года «ЭНЕРГОПРОМ» был татарстанским энергетическим форумом. Во главе с Премьер-министром республики Алексеем Песошиным сегодня собрались министры, топ-менеджеры предприятий и главы районов.

Основной доклад зачитал глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко. За 2024 год в республике выработано более 31 млрд кВт-ч электроэнергии (+11%). Это в 3,7 раза превышает темпы роста выработки по всей России и в 1,7 раза — по Средней Волге.

Крупные станции показали рост, за исключением Нижнекамской ТЭЦ ТГК-16. Наибольшее увеличение выработки — практически на треть — произошло на Нижнекамской ГЭС благодаря хорошему притоку воды.

Потребление электроэнергии выросло на 5,1%, составив по итогам года более 35 млрд кВт-ч — это также выше, чем в среднем по России. Основной драйвер роста электропотребления в Татарстане — это промышленность.

Коробченко поставил пять задач на 2025 год:

обеспечение надежного электроснабжения и снижение аварийности на 10%;

участие «Татэнерго», ТГК-16, Нижнекамской ТЭЦ в отборе КОММОД (программа модернизации);

строительство и модернизация генерирующих мощностей на сумму 65,7 млрд рублей;

проектирование ветропарка мощностью 300 МВт;

объединение объектов электрохозяйства в СТСО (системообразующая территориальная сетевая организация).

Олег Коробченко: «Потребление электроэнергии выросло на 5,1%, составив по итогам года более 35 млрд кВт-ч — это также выше, чем в среднем по России» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мечты об электромобилях на автобусных полосах

Из наиболее любопытных предложений Коробченко на заседании — разрешить электромобилям ездить по выделенным для общественного транспорта полосам. Пока не удается популяризовать электрокары, хотя для них предусмотрены и налоговые льготы, и бесплатные парковки. Министр планирует дойти с предложением до Минпромторга России.

Он рассказал, что в Татарстане создана сеть из 250 зарядных станций. Количество электромобилей с 2022 года увеличилось в 17 раз.

В Татарстане развивается рынок газомоторного топлива. Эксплуатируется более 14,5 тысячи транспортных средств на газовом топливе, работают 10 пунктов переоборудования.

За пять лет в Татарстане вдвое снизилось время аварийных отключений света

По оценке Коробченко, в 2024 году энергетики Татарстана успешно справились с задачей электроснабжения международных мероприятий, прошедших в республике. Крупных аварий не было, но количество аварийных отключений генерирующего оборудования за год увеличилось. В ноябре было зафиксировано максимальное аварийное снижение на величину 748 МВт.

Ильшат Фардиев доложил, что объем услуг по передаче электроэнергии в 2024 году составил 27,5 млрд кВт-ч — рост в 5,2 раза к уровню 2023-го Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гендиректор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев посвятил часть доклада именно авариям на электросетях.

«За последние 5 лет по республике при аварийных отключениях индекс SAIDI — это средняя продолжительность отключения на одного потребителя — снизился на 52%. Было 57 минут, стало 27 минут. Индекс SAIFI средней частоты отключения потребителя тоже снизился. Если раньше отключался каждый четвертый, сейчас отключается каждый седьмой», — сообщил Фардиев.

Средняя продолжительность плановых отключений в «Сетевой компании» составляет более 4 часов. По мнению Фардиева, с этим показателем «надо поработать».

«Здесь большие у нас резервы. Это новые технологии, которые надо применять почаще, и новые типовые решения работы под напряжением», — сказал гендиректор компании.

Средняя длительность отключений электроэнергии по вине «Сетевой компании» снизилась до 10 минут. По Татарстану этот показатель в 2,5 раза выше. Фардиев предложил выработать единое решение, чтобы снизить число, частоту и продолжительность таких отключений.

Глава «Сетевой компании» доложил, что объем услуг по передаче электроэнергии в 2024 году составил 27,5 млрд кВт-ч — рост в 5,2 раза к уровню 2023-го. Выручка компании составила 42,1 млрд рублей.

Алексей Песошин отметил успехи Татарстана в развитие отрасли газомоторного топлива и поручил более активно привлекать инвесторов, чтобы расширять газозаправочную инфраструктуру Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Песошин просил эффективно распоряжаться энергоресурсами в условиях санкций

«В условиях текущей геополитической обстановки мы должны понимать, что так, как раньше, уже не будет», — обратился к участникам заседания Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В республике больше половины потребления энергоресурсов приходится на энергетику и промышленность, поэтому делается упор на развитие энергоэффективности в этих направлениях. Нужно активно заниматься энергосбережением, которое является одним из инструментов для сокращения издержек на предприятиях. Песошин напомнил, что в Татарстане с 2000 года реализуются программы энергоэффективности. Сейчас действует пятая программа на 2022-2026 годы.

«Сейчас у нас на каждой станции есть оборудование иностранного производства. Нужно решать, как дальше его эксплуатировать. Конечно, в этом вопросе нам также нужна помощь федерального центра», — заявил Песошин.

Премьер-министр Татарстана назвал районы республики, которые отстают по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере.

«Я хочу отметить аутсайдеров: Высокогорский район, Елабужский район, Рыбно-Слободской район. Есть шанс до следующего года исправиться», — поручил Песошин.

Он отметил успехи Татарстана в развитии отрасли газомоторного топлива и поручил более активно привлекать инвесторов, чтобы расширять газозаправочную инфраструктуру.

«Республика, в свою очередь, и дальше будет проводить работу по стимулированию перевода техники на газомоторное топливо путем выделения субсидий как на приобретение новой техники в газовом исполнении, так и на переоборудование имеющегося, а также по выделению земельных участков под строительство газозаправочной инфраструктуры», — пообещал Песошин.