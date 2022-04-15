Как работают диагностические лаборатории Казани, рассказали в профессиональный праздник

Сегодня, 15 апреля, отмечается международный день специалиста по лабораторной диагностике. О работе этого подразделения рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией казанской поликлиники №8 Эльвида Коптева.

«Наша лаборатория обслуживает до 300 человек в день. Лаборатория выполняет гематологические, биохимические, иммунологические общеклинические исследования – спектр достаточно большой», – рассказала специалист.

Эльвида Коптева добавила, что в лабораториях работает высококвалифицированный персонал. В восьмой поликлинике города работает 26 человек, почти все с высшей категорией.

«Дорогие коллеги, хочу от всей души поздравить вас с международным днем специалиста по лабораторной диагностике, очень хочется пожелать вам крепкого здоровья, профессиональных и личных успехов, благополучия в вашей семье и мирного неба над головой», – добавила заведующая.