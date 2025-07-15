Как работает технология VoWiFi, которую внедрила в Татарстане Т2

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Т2 Мобайл»

В Татарстане заработала технология Voice over Wi Fi или сокращенно VoWiFi. Ее запустил оператор Т2, который в прошлом году уже реализовал в регионе VoLTE (Voice over LTE) – технологию звонков с мгновенным дозвоном и чистым звуком. Новый проект стал логическим продолжением ранее проведенных мероприятий по развитию сети Т2.

Принцип действия технологии кроется в ее названии. Если нужно совершить или принять звонок, но связь неустойчива, для выхода в сеть используется роутер. Подобные ситуации могут возникать в зданиях с толстыми стенами, подвальных помещениях и на верхних этажах. Также звонить посредством Wi Fi можно из-за границы.

«Технология VoWiFi не только делает стабильную голосовую связь доступнее, но и позволяет экономить в путешествиях по России и за рубежом. Такой тип звонков расходует минуты из клиентского пакета без дополнительной платы. Тарификация идет как при обычных голосовых вызовах», – рассказал Дмитрий Плотников, технический директор макрорегиона «Волга» T2.

Чтобы воспользоваться технологией, нужно убедиться, что смартфон поддерживает такую возможность. Сначала проверяем, включена ли технология VoLTE (на экране должен гореть соответствующий значок). После этого останется только включить VoWiFi на своем устройстве и выбрать приоритет сети.

При возникновении сложностей рекомендуется обновить программное обеспечение до последней версии, попробовать подключиться к другой Wi Fi сети или активировать авиарежим, и уже после включить на телефоне Wi-Fi.

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