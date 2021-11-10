Как прожить выходные в Казани на 100 долларов расскажут в телепрограмме «Орел и Решка»

Премьера программы «Орел и Решка», посвященной Казани, пройдет на телеканале «Пятница» 13 ноября. Телеведущие Регина Тодоренко и Тимур Родригес решат, кто из них проживет выходные на 100 долларов, а кто воспользуется безлимитной банковской картой. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Съемки телепередачи прошли в Казани в октябре 2021 года, сюжет программы сохраняется в тайне до эфира.

Это уже третья программа «Орел и Решка», посвященная Татарстану. Последний раз ведущие передачи посещали республику в 2018 году, перед чемпионатом мира по футболу.

Телеведущая и режиссер Жанна Бадоева, имея в кармане 100 долларов, побывала в Казанском Кремле и Храме всех религий, готовила чак-чак в посвященном этому лакомству музее. А резидент Comedy Club Андрей Скороход жил в эксклюзивном отеле на стадионе «Казань Арена», обучался серфингу в аквапарке и стрелял из уникального арбалета на острове-граде Свияжск.