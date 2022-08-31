Как провести осень без ОРВИ, гриппа и Covid-19: советы татарстанцам от лор-врача

По традиции осень – пора простуд. О том, как поднять свой иммунитет к сезону болезней, почему сопли у детей не всегда повод бежать к врачу, а полоскать горло можно только по назначению врача, «Татар-информу» рассказала заведующая казанским лор-центром при городской клинической больнице №16 Екатерина Лаптева.

Екатерина Лаптева подчеркнула: чтобы провести межсезонье без больничных, необходимо позаботиться о себе и близких уже сейчас Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Лучшее время зарядить иммунитет

Осень на пороге, а вместе с ней – сезон простуд, насморка и гриппа. Заведующая казанским лор-центром при городской клинической больнице №16 Екатерина Лаптева подчеркнула: чтобы провести межсезонье без больничных, необходимо позаботиться о себе и близких уже сейчас, ведь начало сентября – лучшее время, чтобы заняться своим здоровьем и зарядить иммунитет к холодам.

«Людям без хронических заболеваний в первую очередь нужны витаминопрофилактика и здоровый образ жизни. И, конечно, вакцинация от гриппа и Covid-19. Если прививаться в октябре-ноябре, то иммунитет выработается к февралю-марту, когда вирусный сезон уже заканчивается», – рассказала оториноларинголог.

По словам врача, пациенты-хроники по своему опыту знают, как готовиться к сезону простуд.

«Если хроническое заболевание связано с горлом, носом или ушами, у каждого пациента свой алгоритм действий», – отметила Екатерина Лаптева.

Людям с уже имеющимися заболеваниями стоит уделить особое внимание вакцинации. Привиться нужно как от привычных гриппа и пневмококка, так и от новой коронавирусной инфекции. Ведь у хроников любое заболевание проходит тяжелее.

Также им необходимо принимать иммуностимулирующие препараты и витамины. Но делать это стоит только после консультации со своим врачом.

«На небольшой насморк реагировать не надо. Грубо говоря, сопли – это естественная прививка» Фото: ru.freepik.com

«Сопли у детей – это естественная прививка»

Екатерина Лаптева рассказала, что дети, которые 1 сентября вернутся в школы и детские сады после летних каникул, будут адаптироваться к новому микроклимату – «меняться» друг с другом бактериями.

«Естественно, ребенок будет начинать болеть, но этот момент надо пережить», – отметила доктор.

Врач настоятельно рекомендовала родителям не поднимать панику, спокойно лечиться под наблюдением врача. Вскоре иммунитет выработается, окрепнет, и на «больничные» малыш уходить будет все реже.

«На небольшой насморк реагировать не надо. Грубо говоря, сопли – это естественная прививка. Ребенок заболевает, его иммунитет начинает вырабатывать защитную реакцию к вирусам, бактериям, то есть работать», – объяснила оториноларинголог.

По словам доктора, чтобы укрепить иммунитет ребенка, необходимы наши старые знакомые – витамины и прививки. В случае с детьми-хрониками стоит заранее провести профилактику. По возможности свозить ребенка на море.

«Пациенты обращаются с жалобами на серные пробки, также приходят с грибковыми и наружными отитами из-за купания в водоемах» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Почему горло болит летом?

Если осенью к оториноларингологу татарстанцы обращаются с гайморитом и паратонзиллярным абсцессом, то летом жалобы иные.

«Пациенты обращаются с жалобами на серные пробки, которые появляются после купания, к тому же сера разбухает от пота. Также приходят с грибковыми и наружными отитами – опять же из-за купания в водоемах, где они хватают неприятные инфекции и болезни обостряются», – рассказала врач.

Еще летом часто заболевают ангиной. У этой неприятной и опасной болезни может быть сразу несколько основных виновников: кондиционер, мороженое и холодные напитки вперемешку с жаркой погодой.

«Необходимо мыть руки и использовать санитайзеры. И, конечно, не забывать про маски» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Промывать нос – отличная профилактика

Промыть нос и рот водой после прихода из общественного места – это хорошая идея. Но Екатерина Лаптева подчеркнула, что делать это надо сразу после прихода домой, потому что спустя время эта процедура не будет иметь никакого смысла.

«Все вирусы у нас оседают на слизистой, причем довольно быстро. Если мы придем и промоем нос, прополощем горло, мы этот вирус смоем, и дальше он не пройдет. Это тоже профилактика от вирусных инфекций», – рассказала она.

Эта процедура противопоказана аллергикам, ведь если на слизистую попадет аллерген, то, орошая нос или горло, вода размоет и вызовет еще большую аллергическую реакцию.

Лаптева напомнила, что необходимо мыть руки и использовать санитайзеры. И, конечно, не забывать про маски. По словам врача, благодаря масочному режиму, плотно вошедшему в нашу жизнь из-за коронавируса, татарстанцы начали меньше болеть ОРВИ и гриппом. Меньше стало и осложнений этих болезней – бронхитов и ангин.

«Если все же заболевания избежать не удалось, к врачу стоит обращаться сразу после появления первых симптомов вместо того, чтобы пытаться лечиться самому» Фото: ru.freepik.com

«Даже полоскать горло без назначения врача нельзя»

Если все же заболевания избежать не удалось, к врачу стоит обращаться сразу после появления первых симптомов (например, больного горла) вместо того, чтобы пытаться лечиться самому. Это поможет избежать дальнейших осложнений.

«Например, паратонзиллярный абсцесс – это осложнение самостоятельно леченных ангин», – отметила врач.

Для врачей не секрет, что все больше людей принимают антибиотики без назначения специалиста. Из-за их бесконтрольного приема потом появляется резистентность – устойчивость к препарату, определенное привыкание, и в дальнейшем это лекарство не поможет.

«Это не витамины, не конфеты, их самостоятельно принимать не надо. И для профилактики их тоже принимать нельзя. Только по назначению врача», – подчеркнула она.

По словам доктора, даже полоскать горло каким-либо средством нельзя без назначения специалиста.

«Очень многие любят с солью или с содой полоскать горло. Сода разрыхляет слизистую оболочку, и воспаление проходит вглубь, провоцируя образование паратонзиллярных абсцессов. Соль хороша для промывки носа в определенных ситуациях, но не для горла – идет обратный эффект и пересушивание слизистой горла. В этом вопросе очень много нюансов», – заключила врач.