Как проверить и отключить в телефоне ненужные платные сервисы

О том, как избежать неожиданных расходов на мобильном счете, которые могли появиться из-за платных подписок, объяснили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Как найти и отключить ненужные сервисы?

При появлении неизвестных расходов на мобильных счетах владельцу телефона необходимо проверить наличие подписок на платные сервисы в личном кабинете своего сотового оператора.

«Чтобы найти свои подписки в приложениях Билайн и МТС нужно открыть “Каталог услуг”. В приложении проверить подписки можно в разделе “Управление услугами”– “Подписки”–“Периодические списания”.

Эксперты отмечают, что помимо приложений, подписки можно отключить вручную. Для этого необходимо узнать номера соответствующих команд для своего региона. Данная информация доступна на сайтах мобильных операторов в разделе услуг.

Платные подписки из магазина приложений и мошеннические подписки

Также поводом для списания денег со счета пользователя могут являться платные приложения, которые могут быть доступны бесплатно до завершения пробного периода. Подробнее о способах поиска и отключения данных приложений вы узнаете из соответствующих карточек в нашей публикации.