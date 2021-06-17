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Ру Тат
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17 июня 2021  10:48

Как прошла стратегическая сессия ГК «Миррико»

Как обеспечить быстрый рост компании, при этом учитывать происходящие изменения на рынках? Как учесть большое многообразие бизнес-портфеля компании, не захлебнуться в мелочах и при этом обеспечить синергетический эффект? Как определить целевой вклад всех участников холдинга в лице бизнеса, корпоративного центра и общего центра обслуживания? 

Как прошла стратегическая сессия ГК «Миррико»
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Этим вопросам была посвящена стратегическая сессия ГК «Миррико», которая прошла 8-9 июня в Гранд отеле Казань. В обсуждении участвовали топ-менеджмент компании и члены недавно созданного консультативного совета. Во время сессии активно использовались инструменты комбинации командной работы и глубокой экспертизы как участников сессии, так и членов совета.

Команда топ-менеджеров ГК «Миррико» в динамичном режиме провела перепроверку полноты стратегических целей корпоративной стратегии и уточнила план действий до конца 2021 года. Свежий, но заинтересованный взгляд консультативного совета позволил шире посмотреть на возможности развития компании.

Ольга Петрова, директор департамента стратегического планирования и маркетинга ГК «Миррико»:

«Данная корпоративная стратегия была утверждена в сентябре 2020 года, и, проектируя сессию, мы планировали, с одной стороны, создать единое информационное пространство, с другой — сформировать ключевые результаты на второе полугодие 2021 года. Сессия получилась напряженной, было много вопросов, которые волновали всех участников. Несмотря на то что команду изредка „штормило“, запланированный результат был получен». 

ГК «Миррико» — это российская группа производственно-сервисных компаний. Портфель решений компании включает поcтавку химии и сервис по ее использованию, EPCM-контракты, производство и продажу роботизированного оборудования для 49 рынков в семи отраслях. Химическая линейка содержит 100 функциональных продуктов, ежегодный объем производства химической продукции составляет 30 тыс. тонн. Компания участвует в двух проектах по созданию цифровых платформ на рынке B2B в нефтепромысловом и водном бизнесах и активно выходит на международный рынок.

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