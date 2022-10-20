Как прокачать связь на смартфоне? 4 технологических решения от билайна

Чтобы мобильный интернет был всегда под рукой, а голос при звонке звучал четко, билайн за 30 лет работы протестировал и запустил множество технологических решений. Рассказываем о четырех из них, которые помогут всегда быть на связи. Опытом делится кандидат технических наук, читающий лекции в СПбГУТ имени Бонч-Бруевича, технический директор билайн в Петербурге Денис Мещеряков.

Увеличиваем емкость сети, чтобы интернета хватило для всех



Если в обычный день вы отправитесь в центр города и попробуете запустить оттуда видеострим в качестве Full HD, вряд ли с этим возникнут сложности. Но если сделать то же самое в праздничный день, когда вокруг собрались тысячи людей, качество картинки может быть ниже. Дело в том, что на скорость интернета влияет нагрузка на сеть, которая зависит от количества одновременных пользователей. Поэтому, чтобы одновременно в сеть могли выходить больше людей, операторы увеличивают емкость сети 4G/LTE.

Как воспользоваться решением: в вашем смартфоне должна быть включена сеть 4G/LTE. На большинстве устройств она работает по умолчанию, но лучше в этом убедиться.



Расширяем «дорогу» для контента, чтобы загружался быстрее

Ежегодно количество трафика в сетях операторов растет, так как увеличивается количество клиентов, потребляющих «тяжелый» контент. Чтобы справиться с этим, дополнительно «расширяется дорога» для передачи данных в 4G/LTE. Достигается это за счет решения, которое называется рефарминг. Суть рефарминга в том, что частоты, которые используются для 2G или 3G, переводятся под 4G. Таким образом, интернет-трафик может перемещаться свободнее и быстрее.

Как воспользоваться решением: проверьте, работает ли ваш смартфон в сети 4G/LTE. Причем в идеале он должен поддерживать все основные частотные диапазоны, на которых действует 4G билайн.

Звоним и пользуемся интернетом одновременно

Бывают ситуации, когда во время телефонного разговора требуется что-то сделать в интернете, но такая возможность может быть недоступна, поскольку при совершении звонка телефон зачастую переводится в режим 2G или 3G без доступа к интернету. Эту проблему решает технология VoLTE (Voice over LTE — «Голос через LTE»). Также VoLTE помогает экономить заряд аккумулятора и позволяет передавать голос по сети 4G/LTE в более высоком качестве, чем при обычном звонке.

Как воспользоваться решением: включить VoLTE в настройках телефона. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих VoLTE, можно здесь.



Искусственный интеллект помогает распределить нагрузку на сеть

Утром буднего дня множество людей отправляются на работу или учебу, покидая спальные районы и пригороды. При этом нагрузка на сети в одних местах, соответственно, резко повышается, а в других падает.

«Чтобы связь продолжала стабильно работать, на помощь приходят возможности искусственного интеллекта. билайн использует систему SON (Self-Optimized Network — „самооптимизирующаяся сеть“), которая в режиме 24/7 анализирует сетевую статистику и решает проблему неравномерной нагрузки. ИИ „видит“, где находится больше пользователей, и принимает решение о необходимом перераспределении ресурсов на сети», — комментирует Денис Мещеряков.

Благодаря работе SON сокращается число обрывов при разговорах и интернет-сессиях, повышается успешность соединений для голосовых звонков.

Как воспользоваться решением: SON работает на сети билайн в Татарстане автоматически, ничего делать не нужно.

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