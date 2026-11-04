Как приготовить домашние конфеты из тыквы, моркови и апельсина

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Приготовить вкусные и полезные желейные конфеты из пяти основных ингредиентов можно дома – они станут хорошим дополнением к семейному чаепитию. Рецептом с читателями поделилась кулинар из Набережных Челнов Алия Липантьева в беседе с «Челнинскими известиями».

Ингредиенты:

апельсины – 2 шт.;

тыква – 200 г;

морковь – 100 г;

желатин – 20 г;

вода – 100 мл (половина стакана);

сок одного апельсина;

лимонный сок – 1 ч. л.;

мед – 2 ст. л.

Сырую тыкву и морковь, а также один апельсин вместе с кожурой нарезать кусочками. Переложить ингредиенты в блендер и измельчить до максимально однородной массы.

Желатин залить холодной водой и оставить на 10–15 минут, чтобы он набух, после чего взбить.

Фруктово-овощную массу протереть через сито и смешать с подготовленным желатином. Добавить сок второго апельсина, чайную ложку лимонного сока и две столовые ложки меда. Все тщательно перемешать.

Полученную смесь разлить по формочкам и убрать в холодильник на 2–3 часа, пока она полностью не застынет. Готовые конфеты нарезать квадратиками и подавать к чаю.