Как приготовить домашние конфеты из тыквы, моркови и апельсина
Приготовить вкусные и полезные желейные конфеты из пяти основных ингредиентов можно дома – они станут хорошим дополнением к семейному чаепитию. Рецептом с читателями поделилась кулинар из Набережных Челнов Алия Липантьева в беседе с «Челнинскими известиями».
Ингредиенты:
- апельсины – 2 шт.;
- тыква – 200 г;
- морковь – 100 г;
- желатин – 20 г;
- вода – 100 мл (половина стакана);
- сок одного апельсина;
- лимонный сок – 1 ч. л.;
- мед – 2 ст. л.
Сырую тыкву и морковь, а также один апельсин вместе с кожурой нарезать кусочками. Переложить ингредиенты в блендер и измельчить до максимально однородной массы.
Желатин залить холодной водой и оставить на 10–15 минут, чтобы он набух, после чего взбить.
Фруктово-овощную массу протереть через сито и смешать с подготовленным желатином. Добавить сок второго апельсина, чайную ложку лимонного сока и две столовые ложки меда. Все тщательно перемешать.
Полученную смесь разлить по формочкам и убрать в холодильник на 2–3 часа, пока она полностью не застынет. Готовые конфеты нарезать квадратиками и подавать к чаю.