news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 4 ноября 2026 00:54

Как приготовить домашние конфеты из тыквы, моркови и апельсина

Читайте нас в
Как приготовить домашние конфеты из тыквы, моркови и апельсина
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Приготовить вкусные и полезные желейные конфеты из пяти основных ингредиентов можно дома – они станут хорошим дополнением к семейному чаепитию. Рецептом с читателями поделилась кулинар из Набережных Челнов Алия Липантьева в беседе с «Челнинскими известиями».

Ингредиенты:

  • апельсины – 2 шт.;
  • тыква – 200 г;
  • морковь – 100 г;
  • желатин – 20 г;
  • вода – 100 мл (половина стакана);
  • сок одного апельсина;
  • лимонный сок – 1 ч. л.;
  • мед – 2 ст. л.

Сырую тыкву и морковь, а также один апельсин вместе с кожурой нарезать кусочками. Переложить ингредиенты в блендер и измельчить до максимально однородной массы.

Желатин залить холодной водой и оставить на 10–15 минут, чтобы он набух, после чего взбить.

Фруктово-овощную массу протереть через сито и смешать с подготовленным желатином. Добавить сок второго апельсина, чайную ложку лимонного сока и две столовые ложки меда. Все тщательно перемешать.

Полученную смесь разлить по формочкам и убрать в холодильник на 2–3 часа, пока она полностью не застынет. Готовые конфеты нарезать квадратиками и подавать к чаю.

#продукты питания #полезная информация
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Стала известна причина смерти девочки, которой стало плохо в лагере в Бугульме

3 ноября 2026
Человек оформляет ИП и становится дроппером: как обманывают тех, кто ищет работу

Человек оформляет ИП и становится дроппером: как обманывают тех, кто ищет работу

3 ноября 2026
Новости партнеров