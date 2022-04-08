Онкология, болезни сердца и диабет: врачи о необходимости диспансеризации после Covid-19

О том, что переболел Covid-19, нельзя просто забыть и все: врачи настаивают – через два месяца после болезни необходимо пройти углубленную диспансеризацию. Какие обследования в нее входят? От каких болезней в будущем она может спасти? На эти вопросы «Татар-информу» ответила завотделением медпрофилактики казанской поликлиники №18 Марина Курамшина.

Диспансеризация начинается в одном кабинете – там пациенту выдают специальный опросник и бланк согласия Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Диспансеризация начинается в одном кабинете – там пациенту выдают специальный опросник и бланк согласия на обработку персональных данных и медицинское вмешательство. После заполнения необходимых документов пациенту задают необходимые вопросы.

Один из главных: «Болели ли вы коронавирусной инфекцией?» Если ответ положительный и есть справка или запись в реестре о перенесенном Covid, то вместе с обычной диспансеризацией пациент может пройти и углубленную.

«Мы их не отделяем. Направления на те исследования, которые положены по обычной диспансеризации, даем и на те, что по углубленной, добавляем», – объяснила заведующая отделением медицинской профилактики Марина Курамшина.

Пациенту измеряют вес, рост и обхват талии, чтобы посчитать индекс массы тела Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пациенту измеряют вес, рост и обхват талии, чтобы посчитать индекс массы тела. Портативным устройством измеряют внутриглазное давление, чтобы выяснить, не развивается ли глаукома.

После этого пациенту выдают обходной лист, в нем список специалистов и анализов, которые он должен пройти. Этот список формируется в зависимости от возраста человека.

Что входит в диспансеризацию?

С 18 до 39 лет диспансеризацию необходимо проходить раз в три года, после 40 лет – ежегодно. Каждому возрасту соответствуют разные обследования.

Раз в три года по диспансеризации сдается кровь на глюкозу и холестерин, флюорография. Врачи высчитывают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Женщины сдают мазок на цитологию, чтобы исключить развитие рака шейки матки.

Портативным устройством измеряют внутриглазное давление, чтобы выяснить, не развивается ли глаукома Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С 40-летнего возраста на ежегодной диспансеризации также проверят кровь, пациент пройдет ЭКГ и флюорографию, ему измерят внутриглазное давление. Раз в два года после сорока лет сдается анализ кала на скрытую кровь. Специалисты оценят риски развития сердечных катастроф. Женщины пройдут маммографию, чтобы исключить рак груди, и сдадут мазок у гинеколога.

В разные годы перечень обследований может меняться, могут добавляться новые исследования. К примеру, в 45 лет добавляется ФГДС, у мужчин проверяют предстательную железу на риск развития онкологии (такой анализ проводится каждые пять лет). А маммографию делают женщинам до 74 лет.

После сдачи всех анализов вновь прием у терапевта. Если в результатах исследований пациента есть отклонения, то его направят к узкому специалисту. Если такого врача в самой поликлинике нет, то пациента направят в другое медицинское учреждение, где он есть.

Как проверяют здоровье после Covid-19?

Спустя 60 дней после перенесенной коронавирусной инфекции в поликлинику по месту жительства можно прийти на углубленную диспансеризацию.

В углубленной диспансеризации анализ крови предусмотрен более развернутый, чем в обычной диспансеризации. Берутся также печеночные пробы, проверяется холестерин.

Пациенту сделают ЭКГ. Чтобы проверить, снизилась ли толерантность к физической нагрузке, человеку предлагают походить 6 минут по поликлинике, а после этого оценить свое состояние.

Пациенту сделают ЭКГ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Многие во время болезни проходили компьютерную томографию легких, спустя два месяца в поликлинике врачи предлагают сделать рентген-снимок, чтобы посмотреть динамику поражения легких.

Также проводится спирометрия – измеряют объем легких.

У тех, кто болел Covid-19 в среднетяжелой и тяжелой форме, проверят показатель D-димер – кровь на свертываемость, анализ помогает выявить наличие тромбов.

«Через две недели, когда результаты анализов готовы, пациенты приходят к терапевту. Во время приема человек получает ответы на все вопросы. Терапевт может назначить, к примеру, УЗИ сердца или КТ легких, если сатурация низкая, физическая нагрузка дается с трудом, если есть одышка», – рассказала врач.

«Важно все выявить на начальном этапе»

Зулейхе Файзулиной чуть больше 60 лет, за здоровьем женщина внимательно следит, диспансеризации не пропускает.

«Всегда хожу на диспансеризацию. Ведь важно все выявить на начальной стадии», – сказала женщина.

О том, что пора пройти профилактический осмотр, ей напомнила терапевт на приеме. Не откладывая в долгий ящик, Зулейха Файзулина пришла заполнять документы.

В большинстве своем на диспансеризацию приходят люди среднего и пожилого возраста Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Жаль, что молодежь не проходит диспансеризацию», – посетовала женщина.

Сам процесс диспансеризации, по ее словам, занимает совсем немного времени, заботиться о здоровье важно.

«Делишься со своим окружением обязательно. Еще своим родственникам говоришь, что надо пройти обязательно. И у меня родственники тоже за это. Мы стараемся здоровый образ жизни вести. О своем здоровье кто будет заботиться, если не мы сами», – подчеркнула пациентка 18-й поликлиники.

Предупреждают развитие онкологии, ишемической болезни и других

В большинстве своем приходят на диспансеризацию люди среднего и пожилого возраста. Молодежь, увы, редко трепетно относится к своему здоровью, констатируют в поликлинике.

«Пожилые люди чаще посещают у нас поликлинику, поэтому врачи им говорят по несколько раз: проходите диспансеризацию», – отметила заведующая.

Марина Курамшина: «Лучше предупредить заболевание, чем потом лечить» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме того, о том, что пора пройти комплексное обследование, люди могут узнать при помощи СМС-информирования или из уведомления с сайта государственных услуг.

К примеру, в день нашего визита в 18-ю поликлинику только до обеда на обе диспансеризации пришли 53 человека, после полудня пришли еще желающие проверить свое здоровье. В этой казанской амбулатории можно пройти диспансеризацию с 8.00 до 20.00, причем специалисты работают и в субботу.

«Мы выявляем ранние факторы риска развития хронических заболеваний, неинфекционных болезней, которые приводят к инвалидности и ранней смерти. Лучше предупредить заболевание, чем потом лечить. Мы выявляем такие заболевания, как, например, ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания, сахарный диабет, злокачественные новообразования и заболевания легких», – отметила Марина Курамшина.

«Мы стараемся здоровый образ жизни вести. О своем здоровье кто будет заботиться, если не мы сами», – подчеркнула пациентка 18-й поликлиники Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Врач напомнила: чем раньше выявляются заболевания, тем проще они поддаются терапии и коррекции. Именно в этом и помогает диспансеризация – узнать о болезни заранее и сделать всё, чтобы она не начала развиваться. Медики Казани и Татарстана готовы в этом помочь.

В Управлении здравоохранения агентству рассказали – несмотря на то, что плановую помощь на время вспелска заболеваемости коронавирусной инфекцией приостанавливали, объем диспансеризация уже вернулся на допандемийный уровень.

За 2021 год диспансерный осмотр прошли более 100 тысяч казанцев, из них 73 тысячи жителей столицы направили на дополнительное обследование после первого этапа диспансеризации.

Углубленную диспансеризацию в прошлом году прошли 13 506 жителей Казани.