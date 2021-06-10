Как правильно подобрать дебетовую карту: Ак Барс Банк предлагает пять видов карт

Дебетовые карты стали нашими постоянными спутниками, оплата картой доступна в казалось бы немыслимых ранее точках – палатках рынков и фруктовых палатках. Оформляя карту, клиенты чаще подбирают ее под стиль жизни, обращают внимание на дополнительные бонусы в виде увеличенного кешбэка или оплаты транспорта со скидкой. Ак Барс Банк предлагает 5 видов дебетовых карт с разными условиями: одна лучше подойдет для накоплений, другая — для покупок. Чтобы выбрать лучшую карту, внимательно изучите условия и проанализируйте возможности каждой. Выберите, какая карта подойдет именно вам.

Карта для первого шага в инвестициях

Каждому, кто щепетильно относится к расходам и следит за курсами валют и драгоценных металлов будет полезна карта с кешбэком золотом – Aurum. За ежедневные покупки и хранение денег на карточном счете будет расти золотой запас на обезличенном металлическом счете.

При сумме остатка от 30 000 ₽ по карте вы получаете 5% годовых золотом. Кешбэк от 1% за каждую покупку тоже начисляется золотом, при этом чем больше вы потратите, тем выше будет кешбэк.

Свое золото вы можете забрать слитком в офисе банка в Казани на ул. Декабристов, 1 и в Москве или продать его банку по актуальному курсу прямо в мобильном приложении Ак Барс Онлайн.

Например, первого числа месяца вам начислили кэшбек по курсу золота 4341 ₽ за грамм, а через неделю его курс вырос до 4842 ₽ за грамм. Вы продаете золото банку и зарабатываете по 501 ₽ с каждого грамма. Если цена золота снижается, вы можете хранить золото на счете, ожидая благоприятного для обмена момента.

Карта для частых покупок в разных категориях

При больших тратах в разных магазинах пользу принесет универсальная карта Evolution. Пользователи этой карты могут выгодно копить и тратить, получать универсальные мили и повышенный кешбэк до 45,5% у партнеров программы лояльности банка.

Размер кешбэк-рублей зависит от суммы трат за месяц: до 20 000 ₽ кешбэк составляет 1%, свыше 20 000 ₽ – 1,25%. Вы можете весь месяц расплачиваться картой в продуктовых магазинах, кафе, оплатить абонемент в тренажерный зал или визит к стоматологу. В следующем месяце банк вернет вам часть израсходованных денег.

Карта подключена к программе лояльности «Сливки». С ней вы будете получать сверх-кешбэк до 45,5% кэшбэк-рублями от партнеров или милями. Вы можете копить кешбэк-мили на протяжении нескольких месяцев, а потом потратить их на авиабилеты и слетать на отдых бесплатно.

Помимо традиционного пластика, карта доступна и в цифровом формате на платежной системе Mastercard. Оформить карту можно в мобильном приложении Ак Барс Онлайн 3.0. Она активируется и будет доступна для проведения операций моментально после выпуска.

Картой Evolution выгодно оплачивать дорогостоящие покупки, товары для строительства и ремонта. Например, воспользовавшись программой лояльности и потратив на товары для квартиры 120 000 ₽ в магазине-партнере OBI, вы получите 3456 баллов, которые сможете вывести на свой счет рублями. Максимальная сумма кешбэка, начисляемая за календарный месяц, не может превышать 4000 Кэшбэк-рублей по 1 карте.

Карта для автомобилистов

Сократить расходы на обслуживание автомобиля поможет карта Generation, ее главное преимущество – программа лояльности «Сливки» с повышенным кешбэком в категории «Транспорт». Также покупая товары и услуги в магазинах партнеров, вы можете получить сверхкешбэк до 45,5% кешбэк-рублями или милями.

Это оптимальная карта для людей, ведущих активный образ жизни. У карты Generation повышенный кешбэк на покупки в категории «Транспорт» — за оплату такси, общественного транспорта, парковок, бензина и автомойки вам начислят 10% бонусами. Кроме этого, вы получаете увеличенный кешбэк-бонусами 5% за покупки в категории «Развлечения»: билеты в кино и театр, на выставки и концерты, в парки развлечений и боулинг. За все остальные покупки банк начисляет стандартный кешбэк – 1%.

Например, по программе Сливки при тратах в категории «Транспорт» на сумму в 10 000 ₽, в категории «Развлечения» на сумму 12 000 ₽ и в других категориях – 40 000 ₽ в месяц банк начислит 2000 кешбэк-рублей.

Для путешествий и деловых поездок

Если путешествия или рабочие поездки стали вашим стилем жизни, вам подойдет карта Ак Барс Premium – самая выгодная карта для путешественников по версии Frank RG. По карте есть премиум-сервис: доступ в бизнес-залы аэропортов по всему миру, страхование путешествий, консьерж-сервис и круглосуточная юридическая поддержка.

Карту можно подключить к программе «Универсальные мили». За первую операцию по карте вы получите сразу 1000 приветственных миль. А после, вам начисляется от 2 миль за каждые 100 рублей покупок. Их можно потратить на приобретение авиа и ж/д билетов или забронировать отель. При желании, можно сменить программу лояльности на выплаты кешбэк-рублями. Снятие наличных в любых банкоматах РФ до 300 тысяч рублей – бесплатное.

Ак Барс Premium предлагает бесплатное обслуживание если у держателя на всех счетах в Ак Барс Банке лежит больше 2 млн ₽ в месяц или остаток на карте всегда больше 200 000 ₽ в течение месяца. Также за обслуживание не взимается плата если в месяц совершено покупок на сумму больше 60 000 ₽. в остальных случаях обслуживание составит 2 500 ₽ в месяц.

При покупках на 100 000 ₽ в месяц обслуживание карты – бесплатное. По карте будет начислен ежемесячный кешбэк в размере 5 000 универсальных миль. 1 универсальная миля равна 1 рублю при покупке авиа, ж/д билетов и бронировании отелей на портале OneTwoTrip.

Для пенсии и социальных выплат

Совместить пенсию, социальные пособия, повышенный кешбэк и стабильный процент на остаток на счете позволит карта «Забота» от Ак Барс Банка и платежной системы «Мир». На одну карту можно получать зарплату, пенсию и пособия, оплачивать проезд в общественном транспорте со скидкой, получать бонусы кешбэк-рублями за любые покупки. Карта подключена к программе лояльности «Сливки», а значит вы сможете получать сверх-кешбэк до 45,5% от партнеров банка.



Банк не взимает плату за обслуживание счета и ежемесячно начисляет до 5% годовых на остаток по счету. Снятие наличных в любых банкоматах России – бесплатно.

При тратах по карте 16 000 ₽ в месяц, банк начислит 200 Кэшбэк-рублей. Дополнительно, если хранить на счете карты 100 000 ₽, то ежегодные начисления на остаток составят 5 000 ₽.

Лайфхаки для владельцев дебетовых карт

● Не забудьте подключить мобильное приложение банка. В нем все основные финансовые операции доступны онлайн;

● Обратите внимание на платежную систему, к которой относится карта (Visa, Mastercard или «Мир»), у каждой системы есть свои дополнительные бонусы;

● Посчитайте, сколько стоит обслуживание, в каком случае оно будет бесплатным;

● Выясните, начисляет ли банк проценты на остаток, это будет дополнительным бонусом, если вы храните деньги на счете, не открывая вклад;

● Узнайте лимит на снятие наличных, это пригодится, если вы планируете снятие крупных сумм наличными.