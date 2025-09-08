Как повлиять на жизнь своего района, проголосовав на выборах

Фото: © «Татар-информ»

14 сентября в Татарстане состоится Единый день голосования. Жителям республики предстоит выбрать не только Раиса РТ, но и 7 663 депутата органов местного самоуправления.

Это крупнейшая избирательная кампания года, в которой участвует свыше 11 тысяч кандидатов. Такая высокая конкуренция служит залогом того, что в органы власти войдут наиболее ответственные и энергичные представители общества, готовые работать ради интересов людей.

Почему это имеет значение

Муниципальная власть – ближайший к гражданам уровень управления. Именно от решений депутатов зависит, какие дворы будут благоустроены первыми, какие школы отремонтируют первыми, где появятся спортивные объекты. Все это напрямую влияет на комфорт повседневной жизни.

Кроме того, местные депутаты помогают решать вопросы, с которыми сложно справиться самостоятельно. К ним обращаются за поддержкой при поиске работы, улучшении жилищных условий, обеспечении лекарствами и медтехникой. Также парламентарии дают консультации по пенсионным, юридическим и имущественным вопросам и помогают в решении проблем благоустройства или нарушений порядка. Каждый такой запрос берется в работу, и людям оказывают конкретную помощь, пишет портал «Татарстан – республика достижений».

Выбор активного и надежного депутата дает реальный шанс повлиять на развитие своего двора, улицы, района и города.

Ваше право – ваш выбор

На сентябрьских выборах в республике будут представлены все ведущие политические партии страны: «Единая Россия», «Новые люди», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Коммунисты России», а также «Партия пенсионеров за социальную справедливость».

Помимо партийных представителей, в голосовании участвуют и самовыдвиженцы. Это дает каждому избирателю возможность найти кандидата, отражающего его интересы.

Осознанный выбор – залог будущего

Важно помнить: партия задает общее направление развития, но реальную работу в вашем округе выполняет конкретный человек – депутат. Поэтому при выборе стоит учитывать не только партийную принадлежность, но и личные качества кандидата: его опыт, ценности и предложения по развитию конкретной территории.

14 сентября приходите на свой избирательный участок и сделайте выбор, от которого зависит будущее вашего района и всей республики.