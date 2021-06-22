Ильсур Хадиуллин: Вузам республики на новый учебный год выделено 20 тыс. бюджетных мест

Число бюджетных мест в вузах выросло на 20%

В своем выступлении глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин сообщил, что вузам республики на 2021/2022 учебный год выделено более 20 тыс. бюджетных мест. Это почти на 20% больше по сравнению с прошлым годом. «В том числе около 200 мест получили негосударственные высшие учебные заведения, – отметил он. – В этом году произошло существенное увеличение объема контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета».

По словам министра, традиционно вузами-лидерами по количеству контрольных цифр приема за счет федерального бюджета являются Казанский федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казанский национальный исследовательский технический университет и Казанский государственный энергетический университет.

«Наибольшее количество бюджетных мест приходится на инженерно-технические направления подготовки и педагогику. Это такие укрупненные группы специальностей, как образование и педагогические науки, информатика и вычислительная техника, химические технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение», – подчеркнул Хадиуллин.

Он добавил, что увеличение контрольных цифр приема наблюдается как на инженерно-технические, так и естественно-научные и гуманитарные направления подготовки.

«Наиболее существенный рост бюджетных мест среди гуманитарных направлений подготовки произошел на психологические науки, средства массовой информации, информационно-библиотечное дело, социологию, сервис и туризм, юриспруденцию. Отчасти это объясняется небольшим объемом бюджетных мест, выделяемых по данным группам направлений подготовки в предыдущие годы», – констатировал министр.

При этом он заметил, что рост числа бюджетных мест наблюдается на ряд технических специальностей, однако их количество незначительно.

«16,5 тыс. детей в этом году выпускают школы. А всего более 18 тыс. детей сдают ЕГЭ, в том числе выпускники прошлых лет и студенты средних профессиональных учебных заведений», – проинформировал глава Минобрнауки РТ.

Волна зачисления в вузы будет только одна

Говоря об основных изменениях, внесенных в правила приема, Ильсур Хадиуллин сообщил, что абитуриент сохраняет право подачи заявления о приеме одновременно в пять высших учебных заведений. При этом вузу дается право принимать документы от абитуриента на поступление до 10 направлений подготовки. Раньше абитуриент мог подать документы только на три специальности, напомнил глава Минобрнауки РТ.

Кроме того, по словам министра, расширен механизм подачи документов в вузы. Теперь это можно сделать либо с помощью электронной информационной системы самой организации, либо посредством суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» на едином портале государственных и муниципальных услуг. Традиционный очный прием документов также остается.

«Конкурсный список отныне будет безымянным. То есть не будут указываться фамилия, имя, отчество поступающих. Вместо этого – номер СНИЛС. При его отсутствии – уникальный код поступающего. Отменена вторая волна основного этапа зачисления. Если раньше на первом этапе заполнялись 80% бюджетных мест, а на втором этапе оставшиеся 20%, то сейчас основная волна зачисления будет только одна», – сказал Хадиуллин.

Он подчеркнул, что первыми вузы примут олимпиадников, льготников и целевиков. Далее вузы зачислят абитуриентов на основные бюджетные места из конкурсного списка. Их будут обновлять ежедневно не менее пяти раз в день. «Это позволит абитуриентам получить актуальную информацию о своей позиции в рейтинге. Раньше такое обновление проводили только раз в день», – уточнил глава Минобрнауки РТ.

Традиционно при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета вуз может начислять баллы за ряд индивидуальных достижений поступающего. Суммарно дополнительно может быть начислено не более 10 баллов.

«Важным направлением для нас является работа с абитуриентами, поступающими на педагогические специальности. С 2016 года в Татарстане реализуется проект стипендиальной поддержки подготовки будущих учителей по дефицитным в республике предметам. На сегодняшний день участниками данного проекта являются более 600 студентов, которые готовятся в КФУ, Набережночелнинском государственном педагогическом университете и Елабужском институте КФУ. Из них около 250 человек обучаются для работы в полилингвальной образовательной среде. Участники проекта при успешной сдаче сессии получают ежемесячную стипендию в 15 тыс. рублей. Исходя из потребности, ежегодно меняются направления подготовки. Например, в этом году это будут такие специальности, как начальное образование, математика, история, информатика, иностранные языки», – резюмировал министр.

Студенты смогут выбрать экзамен при поступлении в КФУ

Проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский рассказал, что в этом году по ряду направлений подготовки в Казанском федеральном университете появляется «вариативность при выборе абитуриентом того экзамена, который он хочет, чтобы засчитали в качестве вступительного». «То есть может выбрать тот предмет, по которому у него большее число баллов», – уточнил он.

Проректор отметил, что в КФУ общее увеличение бюджетных мест составило почти 1,2 тыс. «Это инженерные специальности и специальности по педагогическому образованию. В этом году осуществляем прием на все направления, которые были заявлены в 2020 году. Это более 300 образовательных программ, есть различные профили», – подчеркнул он.

Ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов сообщил, что в вузе действует девять программ бакалавриата и специалитета, а также 48 программ ординатуры.

«По программам бакалавриата и специалитета у нас 515 мест, что на 18% больше, чем в прошлом году. Последние три года в 1,5 раза увеличились бюджетные места на наиболее востребованные специальности, или на 48%. У нас очень большая доля целевого приема, что осуществляется по поручению Президента России Владимира Путина. В целом по вузу 66,4% всех бюджетных мест выделяется для целевого приема из 8 субъектов РФ, 90% этих мест предназначены для Татарстана», – заметил он.

По словам врио ректора КНИТУ – КХТИ Юрия Казакова, одной из ключевых особенностей этого года стало открытие новых образовательных программ в Казанском национальном исследовательском технологическом университете.

«Хочу анонсировать две новинки, которые стартуют в нашем университете. Первая – программа по Смарт-материалам. Она будет реализована по направлению “Химическая технология”. Что немаловажно, мы впервые делаем образовательную магистерскую программу полностью на английском языке. И здесь будут преподавать иностранные педагоги. Вторая новинка – образовательные программы по бакалавриату, связанные с цифровыми технологиями. Одна программа бакалавриата – “Цифровой инжиниринг, технологии и переработки полимеров”. Для всех самых топовых направлений у нас есть бюджетные места», – сказал он.