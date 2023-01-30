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Ру Тат
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Культура
30 января 2023  05:43

Как понять автора и есть ли смысл в искусстве, расскажут гостям Нацбиблиотеки РТ

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2 февраля в Нацбиблиотеке РТ пройдет открытая дискуссия «Я художник. Я так вижу». Мероприятие пройдет в рамках выставки «Темная сторона луны» — в нем примет участие классик наивной живописи Альфрид Шаймарданов

В рамках дискуссии состоится разбор произведений Сальвадора Дали, Малевича и других классиков современного искусства. Кроме того, художник поможет гостям найти ответы на вопросы о пути художника, форме, смысле и цели художественной работы, понимании произведений искусства и замысла автора. Кроме того, участники смогут разобраться, есть ли смысл в искусстве и зачем им заниматься.

Мероприятие пройдет с 19.00 до 21.00. Для участия необходима предварительная регистрация.

#нацбиблиотека рт
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