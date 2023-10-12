В Казани на круглом столе обсудили особенности помощи участникам СВО и их семьям

Сегодня в филиале государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан прошел круглый стол «О взаимодействии и совместной работе филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ с фондами города Казани по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

Круглый стол организован по инициативе женщин-депутатов Казанской городской Думы объединения «Өмет – Надежда», при поддержке филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Республике Татарстан.

В обсуждении приняли участие депутаты Казанской городской Думы, руководители и должностные лица муниципальных органов исполнительной власти, общественных организаций и благотворительных фондов Казани.

Перед обсуждением руководитель фонда «Защитники Отечества» провела для собравшихся экскурсию по филиалу и рассказала об основных видах деятельности фонда. Она поделилась, что здесь ведут прием специалисты различных министерств и ведомств. К примеру, соцзащиты, пенсионного фонда и других. Социальные координаторы фонда работают с семьями участников СВО и непосредственно самими бойцами, оказывая им самую разную поддержку: от материальной, до моральной. К слову, работает здесь и целый ряд психологов, в том числе из «Красного креста».

Выступая с презентацией фонда, Гузель Удачина рассказала, что только взаимодействие различных организаций, ведомств и фондов может обеспечить полноценную защиту интересов подопечных фонда.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«В целом по Татарстану работает 45 социальных координаторов — это основные сотрудники любого филиала фонда по Российской Федерации. Это те люди, которые и были призваны оказывать социальное сопровождение, о котором говорил президент нашей страны. На сегодняшний день они работают в 19 муниципальных районах и городах республики, но это не значит, что работа организована только там. Они работают по всей республике, а туда, где координатора пока нет, приезжают сотрудники фонда из ближайших районов», – рассказала Удачина.

Она отметила, что чаще всего в фонд обращаются с вопросами о получении выплат. Также бойцов, которые были демобилизованы, интересует процесс получения статуса ветерана боевых действий.

Что касается сотрудничества с другими организациями, Удачина отметила Казанский хоспис, который также подключился к помощи участникам СВО.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Одним из важнейших наших партнеров, в рамках заключенного соглашения, является Казанский хоспис. Владимир Вавилов согласился на базе открываемого нового корпуса предоставить 20 коек под реабилитацию. И если будет необходимость, также готов оказать паллиативную помощь», – отметила руководитель фонда.

Фонд помогает даже в вопросах увековечения памяти погибших героев. К примеру, отец одного из погибших танкистов отлил поминальный колокол на собственные средства, и он был водружен на колокольню в Лаишевском районе. Ему также оказали содействие в проведении мероприятия.

Начальник управления социальной политики Аппарата исполнительного комитета Казани Ирина Смирнова добавила, что с начала объявления мобилизации мэром Казани сразу же был организован штаб, который по сей день осуществляет координацию работы городских служб по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.

«На базе “Доброй Казани” сразу же была организована работа горячей линии. Первые три месяца, которые были самыми тяжелыми, эта линия работала круглосуточно. 27 психологов центра закрывали огромный шквал звонков и эти звонки были не о том, чтобы что-то приобрести, а именно помочь психологически», – рассказала Ирина Смирнова.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Обращаются в управление и с вопросами проведения ремонта, и поиска социальной няни. Помогают и в тех случаях, когда нужна помощь в погребении близких родственников погибших бойцов.

Обращаются в управление и с вопросами проведения ремонта и поиска социальной няни. Помогают и в тех случаях, когда нужна помощь в погребении близких родственников погибших бойцов.

«Не так давно мы организовали поездку на теплоходе для участников СВО и их семей. Мы позвонили жене погибшего, она одна воспитывает двух детей, и она сказала, что согласится, но ей некуда пристроить собаку. Тогда мы очень быстро нашли приют в Кировском районе, который нам помог», – поделилась она.

Руководитель Комитета семей войнов Отечества Республики Татарстан Ангелина Галимова обратила внимание на то, что сама является женой офицера, который сейчас находится в зоне СВО. Поэтому о проблемах, с которыми сталкиваются военные и их семьи, знает на собственном опыте.

«Активисты Комитета — это как раз близкие участников СВО. Это жены и мамы, братья и отцы, которые взяли на себя ответственность помогать другим. Мы также проводим мероприятия для семей, встречаемся с ними. У нас есть жены без вести пропавших, на имея на тот момент психологов, я просто поддерживала с ними личный контакт на протяжении длительного времени. Для меня большая ценность, когда я слышу от людей, что именно я оказала им психологическую помощь», – рассказала она.

Ангелина Галимова добавила, что за время работы Комитета активистами было собрано 20 тонн гуманитарной помощи.

Далее участники круглого стола обсудили наболевшие вопросы в сфере оказания помощи участника СВО и их семьям, а также поделились мнением о возможных вариантах решения вопросов.