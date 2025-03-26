Как поменять имя или фамилию в Татарстане: пошаговая инструкция

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Смена фамилии или имени — это процесс их замены на новые, отличные от тех, что были присвоены при рождении. В каких случаях возможна смена имени или фамилии, куда следует обращаться, и почему могут отказать – в материале «Татар-информа».

Основания для смены имени или фамилии

Наиболее распространенными основаниями для смены фамилии являются брак и развод. Как жена может взять фамилию мужа, так и наоборот. Также изменения возможны, если человеку не нравится его имя, фамилия или отчество. Кроме того, заявление на смену данных подается в случае ошибок в паспорте, усыновления или его отмены.

Процедура смены ФИО

Заменить имя или фамилию можно не только гражданам РФ, но и иностранцам, а также лицам без гражданства. Главное условие — возраст заявителя: с 14 лет человек может подать заявление, но только с согласия родителей. После достижения 18 лет, можно осуществить процесс самостоятельно.

При выборе новых имени или фамилии нужно учитывать требования, прописанные в статье 18 Федерального закона № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». Например, запрещается использование цифр, буквенно-цифровых символов, числительных, а также других символов, за исключением дефиса.

Куда обращаться для смены имени или фамилии

Заявление можно подать в любой орган ЗАГС, независимо от места регистрации или проживания.

Документы, необходимые для смены фамилии и имени

Для смены данных потребуется предоставить следующие документы:

- заявление

- паспорт

- свидетельство о рождении

- для несовершеннолетних — свидетельство о рождении

- свидетельство о браке

- свидетельство о разводе

- свидетельство о смерти супруга (если он скончался)

- чек об уплате госпошлины

Пошаговая инструкция для смены ФИО

Для смены имени или фамилии нужно:

- подать документы в ЗАГС

- ожидать решения

- получить либо отказ, либо согласие на изменение данных

- в случае отказа — обратиться в суд

- при согласии — заменить все соответствующие документы.

Сроки рассмотрения

Срок рассмотрения заявления составляет один месяц, однако в некоторых случаях он может быть продлен до трех месяцев.

Причины отказа

Закон не устанавливает четких причин для отказа, но возможны следующие ситуации:

- ошибки или опечатки в документах (например, неверно указана дата рождения, фамилия или имя);

- выбранные имя или фамилия не соответствуют установленным нормам (например, использование числительных, бранных слов или запрещенных символов).