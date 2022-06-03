Как получить бесплатную юрпомощь, расскажет глава Минюста РТ в эфире #ТатарстанОнлайн

Министр юстиции Республики Татарстан Рустем Загидуллин выступит в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн в пятницу, 3 июня. Темой беседы станет оказание бесплатной юридической помощи в Татарстане. Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

«В ходе программы каждый пользователь соцсетей сможет задать интересующий его вопрос — на самые актуальные министр ответит в прямом эфире. А на остальные пользователи получат ответ по завершении программы», — говорится в сообщении.

Программа начнётся в 13:00 в официальных сообществах Республики Татарстан в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на платформе YouTube.

Весенний цикл передач сопровождается хештегами #МыВместе и #Прорвемся – в знак единения жителей Татарстана и всей России в условиях непростой экономической ситуации в связи с введением санкций.

Программа #ТатарстанОнлайн выходит в официальных сообществах Республики Татарстан с апреля 2020 года. В рамках этого проекта татарстанцы могут задать свои вопросы по актуальным темам гостям студии в режиме онлайн. Гостями студии были более 40 министров, руководителей различных ведомств Татарстана, а также депутатов Госсовета РТ и Госдумы РФ. В сентябре 2020 года в онлайн-эфире принял участие и ответил на вопросы пользователей соцсетей — жителей РТ — Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. А в мае 2022 года — мэр Казани Ильсур Метшин.