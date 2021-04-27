«Как поймать рыбу и не заработать срок»: операция «Нерест-2021» стартовала в Татарстане

Во всех районах проходят ежедневные рейды

Комплексная оперативно-профилактическая операция «Нерест-2021» стартовала 25 апреля в Татарстане. До лета на территории региона введены ограничения на любительскую рыбалку и проходят ежедневные рейды. В это время действует полный запрет на промышленное рыболовство. Рыболовы-любители могут рыбачить лишь с берега и вне мест нереста.

Владимир Васильев

«Согласно правилам рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна, в 2021 году запретные сроки для Татарстана установлены до 5 июня. В этот период для любительского рыболовства вне мест нереста допускается одна поплавочная или донная удочка с берега с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях лова на одного человека. За нарушение правил рыболовства может грозить как административная, так и уголовная ответственность», – сообщил заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Юрий Матвеев.

Спикер отметил, что, согласно действующему законодательству, любительское рыболовство на водных объектах республики «осуществляется свободно и бесплатно». Работа надзорных ведомств сейчас ориентирована на браконьерскую деятельность, начиная от реки и заканчивая прилавком.

«Мы активно призываем граждан участвовать в мероприятиях по борьбе с браконьерством. Для этого на портале Госуслуг создан блок для обращений – «Народный контроль». Кроме того, в Госкомитете РТ по биоресурсам работает горячая линия», – отметил Матвеев.

За год возбуждено 135 уголовных дел

Вопросам сохранения водных биологических ресурсов в Татарстане уделяется внимание на правительственном уровне. В 2016 году решением Совета безопасности и указом Президента РТ был создан республиканский совет, куда вошли все уполномоченные надзорные ведомства. Основными его задачами являются пресечение фактов незаконной добычи речной рыбы, ликвидация незаконных браконьерских станов, изъятие из водоемов незаконных орудий лова, борьба с незаконной торговлей свежей рыбой.

«В 2020 году в ходе 6,7 тыс. рейдов было выявлено 1,8 тыс. административных правонарушений. В результате возбуждено 135 уголовных дел. Было выявлено 14 случаев несанкционированной торговли речной рыбой. Из водоемов изъято более 9 тыс. незаконных орудий лова», – отметил Матвеев.

Владимир Васильев

Половина нарушений уголовно наказуемого характера в 2020 году было выявлено на особо охраняемых территориях. Это 75 случаев, из которых по 53 вынесено судебное решение. Активная борьба с браконьерами продолжается и в этом году.

Где нерестится рыба, и промышляют браконьеры

Во время операции «Нерест» по водоемам можно перемещаться на резиновых и моторных лодках, если это не связано с ловлей рыбы. К примеру, если садоводам необходимо добраться до дачного участка, расположенного на острове. При этом на плавсредство должны быть оформлены все соответствующие документы. Со дня старта оперативно-профилактической операции «Нерест» прошли лишь сутки, но в республике уже задержаны первые нарушители.

«С начала года на данный момент отделом зарегистрировано 400 административных протоколов, самый пик нарушений приходится на запретный период. В это время рыба легкодоступна, она идет на нерест и менее опасается людей, которые этим пользуются. Хотелось бы предостеречь тех, кто хочет выходить на воду, заведомо зная, что нарушает. Дайте рыбе спокойно отнереститься, пока посидите дома либо осуществляйте лов на донные, поплавочные удочки с количеством крючков, не запрещенным правилами», – призвал татарстанцев заместитель руководителя Средневолжского ТУ Росрыболовства – начальник отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по РТ Михаил Шинкарев.

Владимир Васильев

Спикер пояснил, как жители республики могут распознать места нереста рыбы. Оказывается, они располагаются по всей прибрежной территории. Потенциальными местами нерестилищ выступают пойменные участки акваторий.

«Стерлядь к вылову в этот период нереста запрещена. Рыбачить на разрешенные орудия лова можно везде. Карта нереста рыб представлена на сайте Госкомитета РТ по биоресурсам», – добавил Шинкарев.

Со слов экспертов, браконьеры обычно промышляют в устьях рек, впадающих в Куйбышевское и Нижнекамское водохранилища. Это Меша, Белая и многие другие. В пойменной части реки образуют благоприятные места для нереста. Незаконные орудия лова участники рейдов чаще всего находят в районах населенных пунктов.

Всего под надзором специалистов Средневолжского территориального управления Росрыболовства находятся 12 субъектов, из них в Татарстане самая большая площадь водной акватории. Поэтому именно здесь много места для рыбалки и нереста. В числе запрещенных орудий лова, которые чаще всего изымают в республике, сети, экраны, морды и бредни. В связи с частыми рейдами по местам продаж незаконных орудий лова приобрести их в последние годы стало сложно.

За нарушение правил рыболовства на граждан может быть наложен штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей с конфискацией судна и других орудий лова. Если рыбная ловля проводилась в местах нереста, на особо охраняемых территориях или был причинен крупный ущерб, то наступает уголовная ответственность. Размер штрафа при этом может составить от 300 до 500 тыс. рублей. Виновнику могут быть назначены исправительные работы сроком до двух лет либо лишение свободы на тот же срок.

Борьба с браконьерами в соцсетях

В 2017-2018 годах рыболовы-любители из Татарстана создали в Ватсапе группу «Против сетей». Сейчас таких групп в соцетях уже несколько. В режиме реального времени активисты выкладывают оперативную информацию о незаконной ловле рыбы с точными координатами. Благодаря такой информации в республике были возбуждены сотни административных и уголовных дел. Браконьеров ловят, у них конфискуют транспортные средства, рыбу и запрещенные орудия лова. Изъятая рыба уже не попадет на прилавки.

Владимир Васильев

«Конфискованную рыбу при уголовном преступлении уничтожают. Только в прошлую пятницу мы выезжали на ул. Адоратского в Казани. Всю изъятую рыбу передали на хранение ветеринарам до решения вопроса по административному делу. Далее она либо будет уничтожена, либо при наличии ветеринарно-сопроводительных документов пойдет на корм животным в зверосовхозах», – пояснил Михаил Шинкарев.

Как уже было отмечено, немало правонарушений пресекается на территории особо охраняемых зон. Так, в этом году на территории заказника «Волжские просторы» в Зеленодольском районе Татарстана были задержаны два браконьера. У них изъят солидный улов – 85 экземпляров рыбы. Ущерб превысил 53 тыс. рублей. Задержанные мужчины получили по два года лишения свободы условно.

Ежегодно растет квота для промрыболовства

На сегодняшний день квота для промышленного рыболовства в Татарстане составляет более 4 тыс. тонн в год, что на 600 тонн больше, чем пять лет назад. Об этом рассказала начальник отдела водных биологических ресурсов Госкомитета РТ по биоресурсам Ирина Мустакимова.

«С 2015 года отмечается положительная динамика, мы идем по рыбным запасам в рост. На сегодняшний день квота для промышленного рыболовства составляет более 4 тыс. тонн, что на 600 тонн больше, чем пять лет назад. Эффективность мероприятий по воспроизводству рыбы очевидна», – отметила она.

Спикер добавила, что для сохранения водных биологических ресурсов в республике проводится целый ряд комплексных мероприятий. Это не только борьба с браконьерством, но и компенсация причиненного ущерба предприятиями всех форм собственности. Ежегодно в водоемы выпускаются мальки рыб. В 2020 году было выпущено более 860 тыс. экземпляров.

Мустакимова также отметила, что в нерестовый период промысел запрещен. На рынках республики в это время свежей рыбы быть не может, поскольку рыбодобытчики ее не вылавливают. Чтобы во время нереста люди могли купить свежую рыбу, промысловики организуют специальные ярмарки. Так, Мамадышский рыбный завод с прошлого года проводит ярмарки в определенные дни не только в городах, но и в деревнях. Обо всех других фактах торговли свежей рыбой на рынках в период нереста жителям республики необходимо сообщать в исполкомы районов, а также в надзорные ведомства.

Владимир Васильев

Благодаря искусственным нерестилищам воспроизведено 30 тонн рыбы

В период нереста уровень воды в Куйбышевском водохранилище бывает нестабилен. Поэтому в республике проводятся мероприятия по установке искусственных нерестилищ во всех прибрежных районах с 2018 года. За три года благодаря республиканской акции «Рыбе – быть!» было установлено более 70 км искусственных нерестилищ. По подсчетам ученых, это способствовало воспроизводству более 30 тонн различных видов рыб.

«Это искусственные нерестилища в виде еловых лапников и хвойных веток. В мероприятиях принимают активное участие волонтеры и подрастающее поколение. Эффективность есть, еловые ветки все в икре. По подсчетам ученых, на 70 км таких сооружений к воспроизводству ожидается около 30 тонн различных видов рыб. Мы устанавливаем нерестилища, сотрудники ежедневно выезжают и проверяют, как отнерестился определенный вид рыбы», – сказала Мустакимова.

За три года акция «Рыбе – быть!» («Балык – булсын!») прошла в 17 районах республики, ее участниками стали около 3 тыс. человек. В этом году во время нереста акция также пройдет в городах и районах Татарстана.

«Мы будем проводить эти мероприятия и активно призываем граждан участвовать в них. Чтобы стать участником акции, нужно обратиться в исполнительный комитет в районе либо в Госкомитет РТ по биоресурсам», – подчеркнула спикер.

Владимир Васильев

Куйбышевское водохранилище не обмелеет

Сейчас уровень воды в Куйбышевском водохранилище в Татарстане находится на отметке 52,5 метра по Балтийской системе, что благотворно влияет на прохождение нереста. Вопросы регулирования уровней воды в водохранилище находятся на особом контроле Правительства.

«В текущем году ожидается благополучный уровень с небольшим снижением. Эти вопросы также находятся на контроле межведомственной оперативной группы Росводресрусов. Регулирует уровень каскада водохранилищ московская оперативная группа. Мы лишь можем мониторить расчетные показатели. На сегодняшний день на сайте Росводресурсов представлена официальная информация, которая говорит нам о более-менее стабильном уровне», – подчеркнула Ирина Мустакимова.

Спикер добавила, что «все боятся 2019 года, однако такого прогноза в 2021 году не ожидается». Согласно информации Росводресурсов, в течение ближайшей недели ожидается снижение уровня воды на 40 см, это все в пределах нормы. Для благополучного нереста правилами установлена отметка в 52 метра.