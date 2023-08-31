Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Как подготовить ребенка к школе: 7 советов офтальмолога
Вновь садиться 1 сентября за парты – стресс для отвыкших от нагрузок глаз школьника. Как облегчить возвращение в школьную жизнь, что можно сделать, чтобы зрение ребенка не садилось и почему каждому второму ребенку в Татарстане на осмотре офтальмолога ставят близорукость, в семи советах рассказала детский офтальмолог РКОБ Ленара Ханифатуллина.
«Все чаще близорукость находят у маленьких детей»
Чаще всего, среди возможных болезней глаз, дети в Татарстане страдают заболеваниями рефракции: это близорукость, дальнозоркость и астигматизм. «Татар-информ» в преддверии начала учебного года побеседовал с детским врачом-офтальмологом Республиканской клинической офтальмологической больницы (РКОБ) Ленарой Ханифатуллиной о том, как же облегчить школьникам возвращение за парты и не испортить в процессе учебы зрение.
«Мы, как офтальмологи, понимаем, что у детей сейчас большие нагрузки в школе, потому что их обучают по сложным программам, которые включают много предметов. Дети действительно получают большие зрительные нагрузки. В том числе из-за того, что в процессе обучения нередко используются гаджеты», – подтвердила врач.
Офтальмолог рассказала, что в прошлом году в РКОБ из 140 тысяч обратившихся в клинику детей, близорукость поставили у 80 тысяч – это больше половины.
«Близорукость случается из-за того, что удлиняется передний задний размер глаза, то есть растягивается глазное яблоко, сдвигается фокус вперед, за счет чего мы получаем снижение зрения вдаль. Ребенок близко видит хорошо, далеко – плохо видит», – объяснила врач.
Самое страшное, что миопия может прогрессировать и привести в итоге к дегенеративным изменениям на сетчатке, а они в свою очередь – к слепоте.
Все чаще близорукость находят у маленьких детей, еще дошкольного возраста. Офтальмолог уверена, немалую роль в этой печальной статистике сыграли гаджеты.
Совет №1. Гаджеты должны быть шире, время в них – меньше
Ленара Ханифатуллина регулярно слышит и от родителей, и от учителей, что какие-то домашние задания детям присылают через мессенджеры или предлагают пройти олимпиады в онлайн-режиме. Так, дети начинают использовать телефоны для обучения уже с начальной школы.
«Дети становятся зависимы от гаджетов. Эта зависимость не очень хороша для глаз», – подчеркнула она.
Офтальмолог отметила, что полностью оторвать ребенка от гаджета в современном мире почти невозможно. Поэтому следует выбирать девайс с максимально большим экраном. Например, чтобы ребенок мог смотреть мультфильмы на телевизоре с выходом в интернет. А домашние задания делать на компьютере или пользоваться планшетом.
Офтальмолог добавила, что дети 5-7 лет могут «сидеть» в гаджетах максимум по 10 минут три раза в день, ребята с 7 до 12 лет – по 15-20 минут по 3-4 раза в день, подростки – по 25-30 минут 3 раза в день.
Совет №2. Выберите правильную парту в классе
Один из самых частых вопросов, которые родители задают офтальмологу в августе-сентябре: «За какой партой должен сидеть мой ребенок?».
Ленара Ханифатуллина объяснила, что здоровый ребенок с высокой остротой зрения может спокойно сидеть на третей парте и дальше.
«Если у ребенка проблемы со зрением – он носит очки или контактные линзы, мы рекомендуем учителям сажать такого ребенка не дальше третьей парты. Если этот ребенок слабовидящий, например, страдает амблиопией – синдромом ленивого глаза или от каких-то врожденных патологий, когда он не имеет высокой остроты зрения даже в средствах коррекции зрения, это показания для первой парты», – объяснила доктор.
Но и тут есть исключения, если в очках или линзах ребенок видит на все 100%, то на первую парту его лучше не сажать. Потому что на первой парте дистанция до учителя и доски небольшая. Получается, что глаз напрягается, ведь смотрит он вблизи.
«Мы даже родителям говорим, что такой ребенок может спокойно сидеть на второй, третей и даже где-то четвертой парте, в зависимости от размера класса и скученности парт», – объяснила доктор.
Совет №3. Во время занятий нужно делать перерывы
Чтобы глаза детей на учебе или при выполнении домашнего задания не перенапрягались нужно соблюдать некоторые правила.
«Если мы говорим о детях младшего школьного возраста, должны быть частые перерывы, чтобы ребенок успел отдохнуть», – отметила офтальмолог.
В эти перерывы необходимо, чтобы ребенок отвлекался от тетради или учебника. Подойдут стандартные физминутки вроде «Мы писали, мы писали, наши пальчики устали» или проведение полноценной зарядки для глаз.
«Когда мы смотрим в даль, глаз отдыхает, он расслаблен. Когда мы смотрим вблизи, глазная мышца напрягается. Длительная нагрузка вблизи – для ребенка это больше 15 минут, уже способствует его перенапряжению, что приводит к росту близорукости и ухудшению зрения», – отметила доктор.
Для взрослых существует правило 20-20-20: через каждые 20 минут хотя бы на 20 секунд нужно посмотреть на 20 фунтов вдаль (это примерно 5-6 метров). Чем чаще перерывы, тем лучше.
Совет №4. Правильно организуйте рабочее место ребенка
Офтальмолог добавила, что сейчас дети начали «писать носом», то есть они сильно наклоняются к столу при письме и чтении.
«Это влияет и на осанку, и на кровоснабжение глаза. Ведь глаз – это, как говорят офтальмологи, часть мозга, вынесенная на периферию», – отметила Ленара Ханифатуллина.
В идеале расстояние от глаз до тетради должно быть 30-40 сантиметров. Так ребенок будет находиться в правильном положении для чтения и письма.
Также важно хорошее освещение. По словам врача, лампа должна находиться слева от ребенка, а освещение должно быть теплого желтого цвета. Если следовать этим правилам, нагрузка на глаза ребенка будет не так высока.
Совет №5. Как можно больше гуляйте
Еще один важный лайфхак для поддержания здоровья глаз – прогулки. Офтальмолог посоветовала как можно больше и чаще гулять, особенно детям. В процессе прогулок ребенок постоянно смотрит вдаль – как и заложено природой.
«Хотя бы полтора-два часа в день необходимо проводить на улице», – подчеркнула она.
Совет №6. Витамины для глаз получайте из овощей и фруктов
Ленара Ханифатуллина заметила, что в аптеках можно встретить множество БАДов и витаминов для глаз, все они – с содержанием лютеина.
«Я всегда за то, что набирать витамины натуральными продуктами. Очень много лютеина содержится во фруктах и овощах желтого, зеленого и оранжевого цветов. Особо много его в зелени – это укроп, шпинат, салат, петрушка, брокколи», – рассказала врач.
По ее словам, надо понимать, что биодобавки к пище – это не медицинские препараты, их состав не проверен, ведь клинических испытаний БАДов не проводят.
Помимо лютеина, полезны для глаз зеаксантин и омега-3, они есть в льняном масле и рыбьим жире.
Совет №7. Офтальмолога посещайте не реже раза в год!
Ну и главное, по мнению врача, детям необходимо проверять зрение хотя бы раз в год. Даже если никаких жалоб нет.
«Очень часто приходят к врачу уже с запущенными вариантами болезни. Никто не жаловался, ребенок не замечал изменений, родители тоже. А учитель, например, обратил внимание на это. И на приеме выясняется, что острота зрения у ребенка уже плохая, заболевание уже началось», – подытожила доктор.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»