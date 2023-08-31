Как подготовить ребенка к школе: 7 советов офтальмолога

Ленара Ханифатуллина рассказала о том, как облегчить школьникам возвращение за парты и не испортить в процессе учебы зрение

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Все чаще близорукость находят у маленьких детей»

Чаще всего, среди возможных болезней глаз, дети в Татарстане страдают заболеваниями рефракции: это близорукость, дальнозоркость и астигматизм. «Татар-информ» в преддверии начала учебного года побеседовал с детским врачом-офтальмологом Республиканской клинической офтальмологической больницы (РКОБ) Ленарой Ханифатуллиной о том, как же облегчить школьникам возвращение за парты и не испортить в процессе учебы зрение.

«Мы, как офтальмологи, понимаем, что у детей сейчас большие нагрузки в школе, потому что их обучают по сложным программам, которые включают много предметов. Дети действительно получают большие зрительные нагрузки. В том числе из-за того, что в процессе обучения нередко используются гаджеты», – подтвердила врач.

Офтальмолог рассказала, что в прошлом году в РКОБ из 140 тысяч обратившихся в клинику детей, близорукость поставили у 80 тысяч – это больше половины.

«Близорукость случается из-за того, что удлиняется передний задний размер глаза, то есть растягивается глазное яблоко, сдвигается фокус вперед, за счет чего мы получаем снижение зрения вдаль. Ребенок близко видит хорошо, далеко – плохо видит», – объяснила врач.

Самое страшное, что миопия может прогрессировать и привести в итоге к дегенеративным изменениям на сетчатке, а они в свою очередь – к слепоте.

Все чаще близорукость находят у маленьких детей, еще дошкольного возраста. Офтальмолог уверена, немалую роль в этой печальной статистике сыграли гаджеты.

Полностью оторвать ребенка от гаджета в современном мире почти невозможно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Совет №1. Гаджеты должны быть шире, время в них – меньше

Ленара Ханифатуллина регулярно слышит и от родителей, и от учителей, что какие-то домашние задания детям присылают через мессенджеры или предлагают пройти олимпиады в онлайн-режиме. Так, дети начинают использовать телефоны для обучения уже с начальной школы.

«Дети становятся зависимы от гаджетов. Эта зависимость не очень хороша для глаз», – подчеркнула она.

Офтальмолог отметила, что полностью оторвать ребенка от гаджета в современном мире почти невозможно. Поэтому следует выбирать девайс с максимально большим экраном. Например, чтобы ребенок мог смотреть мультфильмы на телевизоре с выходом в интернет. А домашние задания делать на компьютере или пользоваться планшетом.

Офтальмолог добавила, что дети 5-7 лет могут «сидеть» в гаджетах максимум по 10 минут три раза в день, ребята с 7 до 12 лет – по 15-20 минут по 3-4 раза в день, подростки – по 25-30 минут 3 раза в день.

«Если у ребенка проблемы со зрением – он носит очки или контактные линзы, мы рекомендуем учителям сажать такого ребенка не дальше третьей парты» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Совет №2. Выберите правильную парту в классе

Один из самых частых вопросов, которые родители задают офтальмологу в августе-сентябре: «За какой партой должен сидеть мой ребенок?».

Ленара Ханифатуллина объяснила, что здоровый ребенок с высокой остротой зрения может спокойно сидеть на третей парте и дальше.

«Если у ребенка проблемы со зрением – он носит очки или контактные линзы, мы рекомендуем учителям сажать такого ребенка не дальше третьей парты. Если этот ребенок слабовидящий, например, страдает амблиопией – синдромом ленивого глаза или от каких-то врожденных патологий, когда он не имеет высокой остроты зрения даже в средствах коррекции зрения, это показания для первой парты», – объяснила доктор.

Но и тут есть исключения, если в очках или линзах ребенок видит на все 100%, то на первую парту его лучше не сажать. Потому что на первой парте дистанция до учителя и доски небольшая. Получается, что глаз напрягается, ведь смотрит он вблизи.

«Мы даже родителям говорим, что такой ребенок может спокойно сидеть на второй, третей и даже где-то четвертой парте, в зависимости от размера класса и скученности парт», – объяснила доктор.

Во время занятий необходимо делать перерывы, чтобы ребенок отвлекался от тетради или учебника Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Совет №3. Во время занятий нужно делать перерывы

Чтобы глаза детей на учебе или при выполнении домашнего задания не перенапрягались нужно соблюдать некоторые правила.

«Если мы говорим о детях младшего школьного возраста, должны быть частые перерывы, чтобы ребенок успел отдохнуть», – отметила офтальмолог.

В эти перерывы необходимо, чтобы ребенок отвлекался от тетради или учебника. Подойдут стандартные физминутки вроде «Мы писали, мы писали, наши пальчики устали» или проведение полноценной зарядки для глаз.

«Когда мы смотрим в даль, глаз отдыхает, он расслаблен. Когда мы смотрим вблизи, глазная мышца напрягается. Длительная нагрузка вблизи – для ребенка это больше 15 минут, уже способствует его перенапряжению, что приводит к росту близорукости и ухудшению зрения», – отметила доктор.

Для взрослых существует правило 20-20-20: через каждые 20 минут хотя бы на 20 секунд нужно посмотреть на 20 фунтов вдаль (это примерно 5-6 метров). Чем чаще перерывы, тем лучше.

В идеале расстояние от глаз до тетради должно быть 30-40 сантиметров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Совет №4. Правильно организуйте рабочее место ребенка

Офтальмолог добавила, что сейчас дети начали «писать носом», то есть они сильно наклоняются к столу при письме и чтении.

«Это влияет и на осанку, и на кровоснабжение глаза. Ведь глаз – это, как говорят офтальмологи, часть мозга, вынесенная на периферию», – отметила Ленара Ханифатуллина.

В идеале расстояние от глаз до тетради должно быть 30-40 сантиметров. Так ребенок будет находиться в правильном положении для чтения и письма.

Также важно хорошее освещение. По словам врача, лампа должна находиться слева от ребенка, а освещение должно быть теплого желтого цвета. Если следовать этим правилам, нагрузка на глаза ребенка будет не так высока.

В процессе прогулок ребенок постоянно смотрит вдаль – как и заложено природой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Совет №5. Как можно больше гуляйте

Еще один важный лайфхак для поддержания здоровья глаз – прогулки. Офтальмолог посоветовала как можно больше и чаще гулять, особенно детям. В процессе прогулок ребенок постоянно смотрит вдаль – как и заложено природой.

«Хотя бы полтора-два часа в день необходимо проводить на улице», – подчеркнула она.

«Я всегда за то, что набирать витамины натуральными продуктами» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Совет №6. Витамины для глаз получайте из овощей и фруктов

Ленара Ханифатуллина заметила, что в аптеках можно встретить множество БАДов и витаминов для глаз, все они – с содержанием лютеина.

«Я всегда за то, что набирать витамины натуральными продуктами. Очень много лютеина содержится во фруктах и овощах желтого, зеленого и оранжевого цветов. Особо много его в зелени – это укроп, шпинат, салат, петрушка, брокколи», – рассказала врач.

По ее словам, надо понимать, что биодобавки к пище – это не медицинские препараты, их состав не проверен, ведь клинических испытаний БАДов не проводят.

Помимо лютеина, полезны для глаз зеаксантин и омега-3, они есть в льняном масле и рыбьим жире.

Детям необходимо проверять зрение хотя бы раз в год. Даже если никаких жалоб нет Фото: © «Яшел Үзән»

Совет №7. Офтальмолога посещайте не реже раза в год!

Ну и главное, по мнению врача, детям необходимо проверять зрение хотя бы раз в год. Даже если никаких жалоб нет.

«Очень часто приходят к врачу уже с запущенными вариантами болезни. Никто не жаловался, ребенок не замечал изменений, родители тоже. А учитель, например, обратил внимание на это. И на приеме выясняется, что острота зрения у ребенка уже плохая, заболевание уже началось», – подытожила доктор.