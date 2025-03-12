«Как побеждать зло, не преодолевая себя?»: боец-художник с позывным Степь о пути на СВО

Художник по призванию, военный по профессии – человек, принимавший участие в первых боях СВО, рассказал «Татар-информу» о том, почему решил заключить контракт, о том, что его удивило в некоторых военных, а также о том, как он и его товарищи ежедневно приближают победу.





Боец с позывным Степь участвовал в самых первых боях, с первых дней СВО находился на линии боевого соприкосновения

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Был на СВО еще до ее начала – стояли на границе, ждали команды»

Боец с позывным Степь видел, как начиналась специальная военная операция – участвовал в самых первых боях, с первых дней СВО находился на линии боевого соприкосновения. Он прошел долгий путь, изучил новые способы ведения боевых действий, сейчас старается помочь своим боевым товарищам. Обучает, наставляет, привозит ружья, которые татарстанцы передают бойцам, чтобы они сбивали БПЛА.

«Я – военнослужащий по контракту с 2018 года. На СВО я даже задолго до ее начала. Какое-то время моя группа находилась на границе, ждала команды. Когда Главнокомандующий – Президент РФ объявил о начале специальной военной операции, мы сразу же приступили к выполнению боевых задач. Это было 24 февраля примерно в пять утра. Тогда я был в составе батальонной тактической группы. Мы сократили до минимума дорогу до места проведения специальной военной операции, и уже через пару дней пути мы вступили в бой», – рассказал боец 90-й танковой дивизии, старший оператор, сапер, боец с позывным Степь.

«Одна из самых прибыльных моих работ – я выпиливал надгробия. Однако это была очень вредная, тяжелая работа» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Работаю военным, призвание – быть художником»

Степь не всегда был бойцом, признается – это совсем не то, что можно назвать призванием. До заключения контракта он был художником – мастером по обработке металла и камня. Степь отучился в школе, получил среднее образование, отправился в армию. Во время срочной службы добился успехов, чувствовал себя в армии очень комфортно.

В течение шести лет после окончания военной службы Степь пытался реализоваться на гражданке, пробовал себя в разных сферах. Но выбранная им специальность, увы, не приносила достаточного для комфортной жизни дохода.

«Шесть лет я искал себя – много где работал, однако ничего не приносило достаточного стабильного дохода для содержания семьи. Одна из самых прибыльных моих работ – я выпиливал надгробия. Однако это была очень вредная, тяжелая работа. Я был не из самой обеспеченной семьи. Имея гражданскую специальность художника по обработке металла и камня, я не смог себя реализовать. Точнее, реализовать смог, но не получил нужной отдачи. Времени на учебу у меня больше не оставалось, а деньги были нужны. Моему решению заключить контракт поспособствовало то, что я очень комфортно чувствовал себя на срочной службе», – рассказал Степь.

По словам бойца, решение заключить контракт он считает правильным выбором и сегодня.

«Я считаю, что военная служба – хороший и нужный выбор для мужчины. С этой работой я получил стабильность, стабильный доход. Я был готов к участию в боевых действиях, рвался принять в них участие. До СВО я принимал участие в миротворческих действиях в Нагорном Карабахе», – рассказал Степь.

Однако и сегодня, находясь в зоне специальной военной операции, Степь находит время и возможность, чтобы вспомнить о своей творческой профессии.

«Это никуда не пропало, я продолжаю этим заниматься, что делает меня в глазах боевых товарищей идеальным соседом по блиндажу. Там, где я, всегда ухожено, красиво и уютно», – поделился Степь.

Степь рассказывает, что к трудностям и лишениям военной жизни был готов с первого дня Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я – боец и не мог оставить своих ребят»

Степь вспоминает, как 24 февраля после приказа Главнокомандующего выдвинулись в путь, а уже через два дня присоединились к товарищам на Харьковском направлении. Они вступили в бой у села Лозовое.

«Бой был длинным – продолжался несколько дней, пока мы не выдавили противника и не заняли рубеж», – рассказал Степь.

Группа бойца продолжила двигаться в сторону Харькова, потом ее передислоцировали под Херсон. Степь подвело здоровье, ему потребовалась срочная операция, после курса реабилитации он вернулся в строй. Какое-то время служил в штабе.

«Передо мной стоял выбор – продолжить службу в штабе в безопасности или вернуться к своим ребятам на передовую. Можно сказать, что я над ответом долго не размышлял. Я – боец и не мог оставить своих ребят», – поделился Степь.

Степь командовал отделением. По собственному признанию, он понимал, что за каждого из бойцов несет ответственность.

«Мои подчиненные меня ждали, они на меня рассчитывали. Эта командирская черта подвигла меня вернуться обратно. Однажды война закончится, и нам придется жить со своими ошибками, с тем, как мы командовали. Это большая ответственность. Моя задача – обучить, объяснить», – поделился Степь.

Степь рассказывает, что к трудностям и лишениям военной жизни был готов с первого дня. Он рвался на боевые задания и превыше всего ставил защиту Родины.

«Я был сильно удивлен тому, что многие сейчас боятся выходить из зоны комфорта. Я искренне не понимал и не понимаю штатных военнослужащих, которые поувольнялись, как только началась СВО. Как же преодолевать себя, побеждать зло, если не выходить из зоны комфорта, если не побеждать себя самого и свой страх?» – задается вопросом боец.

Никаких планов на жизнь он пока он не строит. Единственное, что его сейчас по-настоящему волнует, – жизни его товарищей и эффективное выполнение боевых задач. Обо всем остальном обещает подумать после победы.

«Нельзя вообще думать о таких, вещах, как будущее, дом, там, на передовой. От таких мыслей можно размякнуть, стать тряпкой, а это опасно. Находясь на территории специальной военной операции, ты должен сосредоточиться на своей жизни, жизнях товарищей, выполнении задач. Поэтому все это нужно собрать, запомнить, отложить до победы», – поделился Степь.

Сейчас Степь еще и оператор БПЛА – обучиться вынудила новая тактика ведения боевых действий. Теперь он передает свой опыт боевым товарищам.

«Когда мы только начинали работу – дроны были для нас чем-то новым и непонятным. Как профессионал, я просто обязан был разобраться в этом вопросе и обезопасить работу своих ребят», – рассказал Степь.

В настоящее время Степь еще и работает с организаторами акции «Передай ружье бойцам СВО» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Каждый, кто отправляет нашим бойцам ружья и патроны, вносит свой вклад в победу»

В настоящее время Степь еще и работает с организаторами акции «Передай ружье бойцам СВО». Признается – давно подметил, что БПЛА похож на дикую утку, а значит, лучшее оружие против него – охотничье ружье.

«Я понял, что ружье эффективно против дронов, еще в 2022 году. Сразу, как мы столкнулись с дронами противника, я понял, что нужен дробовой боеприпас. Мне, как бывшему охотнику, несложно было провести параллель между БПЛА и уткой. Я рад, что сейчас налажена такая работа между благотворительными фондами и охотниками», – рассказал Степь.

С момента обнаружения дрона и до момента его детонации у бойца есть всего 10 секунд, чтобы спасти жизнь себе и товарищам. Наличие ружья значительно повышает шансы на выживание и выполнение боевой задачи. А следовательно, каждый, кто отправляет нашим бойцам ружья и патроны, вносят свой вклад в победу.

«По-хорошему, каждый боец должен быть снабжен ружьем. Лучше всего подходят многозарядные охотничья ружья», – поделился Степь.

«Татар-информ» рассказывал, что передать ружья татарстанцы могут в лицензионно-разрешительном отделе Росгвардии. Отдать можно и свои ружья, даже если у вас закончилась лицензия на владение ими, и те, что достались по наследству.