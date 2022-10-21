Как песня: в Казани открыли первую в ХХI веке региональную выставку мастеров-прикладников

Картины-панно из дерева с отчеканенными деталями-образами, мини-гобелены, керамика и ювелирные украшения ручной работы, предметы гардероба, в том числе шапка царицы Сююмбике, шамаили из стекла и выполненные золотым шитьем намазлыки (коврики для прочтения намаза) — в музее-галерее Амира Мазитова открылась сборная выставка двенадцати татарстанских мастеров декоративно-прикладного искусства «Осталар».

«Мы собирались делать эту выставку еще три года назад, до пандемии [коронавируса]. Мы очень настойчиво этого хотели, и она все-таки состоялась. Это первая выставка в этом столетии регионального декоративно-прикладного искусства. Многие художники нашего направления просто теряют интерес и стимул, потому им что негде выставляться: наше прежнее помещение нам уже не принадлежит — там сейчас Галерея современного искусства. Это тяжело всё делать, но это для души. Я хочу пожелать присутствующим сегодня на вернисаже девушкам-студенткам продолжать наше дело. А мы для вас будем стараться, мастерские будем выбивать», — подчеркнула председатель секции декоративно-прикладного искусства, дочь известной мастерицы Софьи Кузьминых Светлана Гарбузова.

Соавторами проекта «Осталар», название которого с татарского языка на русскийпереводится как «Мастера», стали признанная рукодельница, народный художник Татарстана Софья Кузьминых, заслуженные деятели искусств Татарстана Ринат Ахметов, Луиза Фасхутдинова, Светлана Гарбузова, Рустем Шамсутов, а также Диля Барышева, Земфира Бикташева, Татьяна Соловьева, Роберт Гайсин, Любовь Шигабутдинова и Гузель Шакирова.

«Секция декоративно-прикладного искусства была для меня как для недавно выбранного нового руководителя регионального отделения Союза художников России под вопросом. Сам я больше занимаюсь живописью. Сейчас же меня декоративно-прикладное искусство просто покорило. Я хочу поблагодарить всех, кто занимается декоративно-прикладным искусством, за такое мастерство. Это более 70 человек, и все — на пятерку, на шестерку! Такие предметы могут представлять республику на всех международных выставках. Так исторически сложилось, что прикладное искусство — самое первое, что мог сделать человек и куда вложить свою душу. Изобразительное искусство именно декоративно-прикладного направления — первый учебник по искусству для всех народов. У нас впереди большое будущее!» — сказал председатель Союза художников России в РТ Анатолий Крылов.

Одна из самых масштабных и занятных работ выставки — деревянное панно «Полотенце» Рината Ахметова с вычеканенными элементами декора. Художник экспонировал его на персональной выставке в галерее «Хазинэ» в 2019 году, в новом сборном проекте в музее Мазитова представлены три работы Ахметова.

«Полотенце как человеческая жизнь: рождение и становление семьи — танцы, свадьба, рождение ребенка, дети подрастают, и вот они уже все вместе сидят и пьют чай с калачами, в их жизни есть и кошка, есть и собака... В технике чеканки по металлу выполнен национальный орнамент. Здесь использованы латунь, медь, алюминий, цинк, которые за счет травления, за счет огня также приобретают определенный цвет. Кроме полотенца на выставку я предоставил работы „Сабантуй. Ворота в праздник“ и „Цветочный орнамент“», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» Ринат Ахметов.

«Выставка декоративно-прикладного искусства настолько теплая, настолько органичная — как песня. Я рад присутствовать на этой выставке. Это очень важно для развития, для иного ощущения мира — мир прекрасен», — подчеркнул народный художник Узбекистана и заслуженный деятель искусств Татарстана Озад Хабибуллин.

Выставка «Осталар» организована совместно с региональным отделением Союза художников России в Татарстане, она будет принимать посетителей до 30 ноября.