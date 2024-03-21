Как первый ДК Альметьевска стал «Фабрикой креативных процессов»

Клуб долгие годы был центром притяжения для всех жителей Нефтеграда

Здание ДК площадью почти 1,5 тыс. кв. метров – первый культурный центр Альметьевска. Построено в 1952 году как временное. В 1954 году отстроено уже каменное здание клуба. Само здание является удачным примером советской архитектуры того периода, которая, с одной стороны, дополняет и раскрывает основную застройку города, с другой – является местом со своей историей и узнаваемым символом для жителей. Кроме того, объект имеет удачное расположение для притяжения молодежи.

22 июля 1956 года в клубе состоялся первый общегородской фестиваль молодых нефтяников. Через год в парке клуба был открыт городской летний кинотеатр.

Много лет клуб им. Максима Горького служил жителям Нефтеграда как театр, кинотеатр и концертный зал. Здесь работали различные кружки, проходили концерты художественной самодеятельности, встречи с писателями и поэтами.

В 1994 году в здании клуба Горького случился пожар. Он открылся после реконструкции в июне 2000 года, но уже под новой вывеской – как ночной клуб «Мегаполис». Затем последовали 10 лет, в течение которых здание МЦ пустовало.

Реконструкция длилась почти год

В 2019 году муниципалитет передал здание Управлению по делам детей и молодежи. В 2022 году Росмолодежь провела Всероссийский конкурс «Регион для молодых», по итогам которого Татарстану была предоставлена субсидия из федерального бюджета на проведение капитального ремонта молодежного центра. Финансирование проекта стало возможным благодаря национальному проекту «Образование». Дополнительно были вложены средства республиканского и муниципального бюджетов, а также привлечена серьезная финансовая поддержка от «Татнефти».

Реконструкция длилась почти год – с февраля по декабрь 2023 года. Ее итогом стало появление в городе «Фабрики креативных процессов». Она открылась перед Новым годом – 22 декабря.

«Поддерживая такие проекты, мы помогаем увлеченным и креативным людям, готовым реализовать свои творческие идеи, посвятить свободное время чему-то новому и полезному, — прокомментировал директор Благотворительного фонда „Татнефть“ Ренат Мамин. — Уверены, что молодежный центр станет основой для формирования нового поколения успешных людей в регионе. И каждый здесь сможет найти свое место для саморазвития и воплощения идей».

Blackbox, киберспорт, полиграфия и швейный коворкинг

Ядром обновленного здания стал большой зал широкого назначения Blackbox. Это многофункциональное помещение для проведения концертов, корпоративных мероприятий, мастер-классов, тимбилдингов, тренингов и семинаров, презентаций, переговоров, конференций.

На «Фабрике» оборудован швейный коворкинг. Он оснащен качественным оборудованием для современного производства и реализации уникальных товаров.

В здании имеется два помещения для киберспортсменов. Киберспорт – актуальное на сегодняшний день направление, которое привлекает всё больше и больше последователей. Фабрика предлагает спортсменам пространства, оснащенные современными компьютерами, для состязаний человека с человеком или команды с командой на виртуальной арене при помощи специальных девайсов. Здесь проходят турниры по киберспорту и развивается новое, современное направление «фиджитал-спорт» – объединение спорта, киберспорта и VR-технологии внутри соревновательных дисциплин.

На «Фабрике» представлены и традиционные направления для проведения досуга. Желающие могут посещать хореографическую и театральные студии, студию гончарного мастерства и студию звукозаписи. В здании также работает кафе-коворкинг, где можно поработать за чашкой горячего напитка или просто повстречаться с друзьями, и полиграфический коворкинг. Эта площадка с современным оборудованием ведущих фирм для самостоятельного создания брендированной полиграфической продукции. Здесь предоставляются услуги цветной полиграфии, переплета, сканирования, ламинирования и тиражирования печатных материалов.

«Швейные лаборатории, мини-типография с лазерными установками, театральная студия, хореографическая и студия звукозаписи, а также площадка для популяризации киберспорта открыли свои двери для всех желающих», – отметил глава Альметьевска и Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов. Глава района также подчеркнул, что каждое пространство оснащено новейшим оборудованием с учетом развития современных реалий.

«Классное молодежное пространство, которое открывает большие возможности для развития и взаимодействия молодого поколения нашего района», – резюмировал Нагуманов.

Он поблагодарил за реализацию идеи создания «Фабрики» федеральный проект «Росмолодежи», руководство республики ПАО «Татнефть».

«С этим зданием связана большая история, новую страницу которой мы переворачиваем сегодня вместе с вами», – сказал глава района.

Молодежный центр, по мнению организаторов, станет основой для формирования нового поколения творческих и успешных людей в Альметьевском районе, каждый сможет найти здесь место для саморазвития и воплощения своих идей.

Фото: пресс-служба «Татнефти»