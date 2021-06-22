Как пережить сезонную аллергию и не навредить себе: советы татарстанцам дал аллерголог

К врачам выстраивается очередь из аллергиков

В Татарстане сейчас пик сезонной аллергии, тополиный пух летает повсюду, аллергики уже запаслись платочками, таблетками и ингаляторами.

«Вполне естественно, что в это время обращение пациентов со специфической проблемой – повышенной чувствительностью к пыльце – больше. Хотя на консультировании аллерголога мы всегда упоминаем о важности решения проблемы сезонной аллергии, и не только в периоды обострений», – отметил врач аллерголог-иммунолог Республиканской клинической больницы, заведующий Республиканским центром клинической иммунологии Алексей Лунцов.

Фото: Владимир Васильев

Тем, кто обращается сейчас, врачи назначают терапию, снимающую симптомы. Однако аллергологическое обследование – уточнение диагноза –проводят вне сезона обострений.

«Например, один из используемых методов аллергологического исследования обследования – это кожные пробы – не проводится в период обострения заболевания, наличия симптомов в период поллинации. Как правило, этот этап обследования планируется в осенне-зимний период», – напомнил врач.

Самое печальное, по словам врача, что лишь по результатам обследования аллерголог может выстраивать тактику лечения. Тем, кто обратился, когда стало совсем плохо, могут помочь лишь симптоматической терапией.

«Поэтому мы консультируем пациентов с острыми симптомами, но при этом настоятельно рекомендуем вспоминать об этой проблеме, не дожидаясь очередного обострения, ежегодно случающегося у наших пациентов», – подчеркнул Лунцов.

Аллергии на тополиный пух не существует

Невероятно, но факт: тополиный пух, который многих раздражает, сам по себе аллергеном не является. Виной красных глаз и носа – пыльца, которая в нем скапливается.

«Появление тополиного пуха совпадает с периодом поллинации луговых трав», – объяснил врач.

Но и с поллинацией все не так просто, добавил Алексей Лунцов, для того чтобы пыльца стала аллергенной, необходимы некоторые биологические условия: аллергию вызывает пыльца ветроопыляемых растений, которая в определенное время года скапливается в большом количестве в воздухе.

Автор иллюстрации: Екатерина Семенова

«Растения, которые опыляются насекомыми, как правило, не продуцируют такого большого количества пыльцы. Сложноцветные, те же розы, пионы, – это не источники аллергенов на самом деле. А вот луговые травы – мятлик, тимофеевка – опыляются ветром и выделяют большое количество пыльцы в воздух», – объяснил он.

Тополиный пух собирает на себе пыльцевые зерна ветроопыляемых растений, тем самым повышая вероятность попадания на слизистую, повышая интенсивность концентрации пыльцы на слизистых в таких ситуациях.

«Сам по себе пух представляет собой по химической структуре инертное вещество – целлюлозу. Вата по-другому. Такого рода вещества не индуцируют иммунный ответ с клиникой аллергических реакций. То есть сам по себе пух не является причиной аллергии, а именно цветущие в это время луговые травы», – заключил заведующий Республиканским центром клинической иммунологии.

Казалось бы, луговые растения не должны тревожить городских жителей, но пыльца добирается и до мегаполисов, например до Казани.

А вот от походов на природу городским аллергикам лучше воздержаться, ведь там концентрация аллергена максимальная.

Фото: Салават Камалетдинов

Скоро начнет цвести полынь, это тоже ветроопыляемое растение, которое широко распространено в нашей полосе. Период ее цветения – вторая половина июля, август, сентябрь.

«По времени возникновения симптомов мы уже заранее клинически можем говорить о высокой степени вероятности того или иного типа аллергии. Начало лета, тополь – это луговые травы, вторая половина лета – это сорная трава», – объяснил врач.

В последние годы у татарстанцев проявляется аллергия и к пыльце амброзии. Если раньше пыльца этого цветка могла стать головной болью лишь для жителей южных регионов России, то сейчас не редкость наличие ее зерен в Поволжье.

Чем опасна аллергия на пыльцу?

Если на организм аллергика одномоментно воздействует высокая концентрация аллергенов, очень быстро развивается воспаление дыхательных путей, они могут быстро перейти в неконтролируемое тяжелое обострение.

«Есть такое понятие – грозовая астма. Дело в том, что физиологически растения чувствуют нарастание влажности воздуха перед грозой и стараются до начала дождя выбросить максимальное количество пыльцы, чтобы она успела разлететься, выполнить свою функцию. Перед грозой может произойти интенсивный выброс пыльцы. Именно до грозы может произойти такой максимальный аэрозольный контакт с аллергеном. В таких ситуациях перед грозой могут произойти случаи внезапного быстрого развития обострения астмы», – рассказал доктор.

Фото: Владимир Васильев

Кроме этого, для пациентов с пыльцевой аллергией могут представлять сложности перекрестные реакции на пищу. Некоторые растительные продукты содержат компоненты, похожие на аллергены пыльцы.

«В частности, этот феномен наглядно демонстрируется непереносимостью косточковых фруктов: яблок, груш, орехов, персиков и так далее – у пациентов с аллергией на пыльцу березы. Что таких пациентов беспокоит? При употреблении этих продуктов растительного происхождения они ощущают странные симптомы со стороны слизистой в полости рта, которая может сопровождаться отеком губ или лица, могут возникать симптомы насморка, глаза краснеют», – рассказал аллерголог.

Чаще всего такие эксперименты аллергик тяжело переносит, ведь они возникают спонтанно. По словам Алексея Лунцова, до половины пациентов с пыльцевой аллергией показывают такие перекрестные реакции на пищевые продукты. Но если, к примеру, яблоко запечь или пожарить орехи, то опасность пройдет, ведь термообработка убирает аллерген.

Чаще всего жители республики страдают от аллергии на пыльцу, пыль и животных

Аллерголог рассказал, что в Татарстане, как и в России, больше всего распространена респираторная аллергия, это проявление аллергического ринита – насморка.

Автор иллюстрации: Екатерина Семенова

«У подавляющего большинства пациентов с аллергическим ринитом проявляется или вариант пыльцевой, или вариант круглогодичной аллергии и повышенной чувствительности к различным вещам, например к домашней пыли. У меньшего количества пациентов это может быть аллергия к животным как причина хронического насморка или повышенная чувствительность к микроскопическим плесневым грибкам, грибковая аллергия», – рассказал доктор.

Аллергия с детства или приобретенная?

У подавляющего большинства пациентов с аллергией история тянется с детства. Кроме того, у них происходит эволюция болезни. Часто у них в раннем возрасте были кожные проявления аллергии – к примеру, атопический дерматит, а потом появились симптомов аллергического ринита, после бронхиальная астма.

«Но, тем не менее, возможность дебюта аллергического заболевания в более старших возрастных группах – в подростковом, юношеском, во взрослом возрасте – тоже не исключена. Но с возрастом она становится все менее вероятной», – подчеркнул Алексей Лунцов.

Архив ИА «Татар-информ»

Многие дети на первых двух годах жизни сталкиваются с дерматитом, но далеко не у всех он сохраняется в дальнейшем, они выздоравливают.

Возможно ли по симптомам определить, что у тебя аллергия?

По кашлю, насморку и чиханию однозначно поставить аллергию нельзя. Нужно исследование.

«Существует определенный алгоритм. Например, при кашле мы всегда уточняем отдельные клинические симптомы, проблемы при кашле, уровень дискомфорта. Если это кашель на уровне горла, с першением в горле, это очень часто связано с воспалением по типу фарингита, ларингита. Такой кашель может быть симптомом насморка, воспаления в придаточных пазухах носа, в этом направлении проводится диагностический поиск», – рассказал Алексей Лунцов.

Фото: Эвелина Киселёва

А если кашель затрудняет дыхание, появляется дискомфорт в груди, свисты, хрипы при дыхании – это признаки возможного бронхоспазма, бронхиальной астмы. В такой ситуации необходимо сделать тесты на исследование дыхания.

Но все же по симптомам поставить аллергию невозможно, нужна аллергодиагностика. Но просто так делать анализ на аллергию нецелесообразно, уверен Лунцов.

«Потому что диагностика всегда направленная. Мы диагностируем проблемы сезонной аллергии, уточняем клинику и видим, что мы должны определиться, какой спектр пыльцевой аллергии, а возможно, есть еще и варианты круглогодичной аллергии. В зависимости от вида будем рекомендовать объем обследований. Он обоснован и клинически целесообразен. Мы не будем такого пациента обследовать на экзотические виды аллергии, на не проявляющуюся клинически пищевую аллергию, огромные пищевые панели делать», – объяснил он.

«Что делать, если я аллергик?»: советы эксперта

В первую очередь врач посоветовал в случае возникновения проблем решать их с врачом-специалистом.

«По умолчанию пациенты со стажем или с вновь возникшим заболеванием под присмотром аллерголога, как правило, соблюдают определенные правила поведения в период поллинации. Пациенты знают, что в зависимости от погодных условий интенсивность симптомов может меняться», – объяснил врач.

Фото: Владимир Васильев

Так, в солнечную сухую ясную погоду концентрация пыльцы в воздухе бывает максимальной, в такие периоды нежелательно планировать выезды за город. А планировать прогулки лучше в период пасмурной погоды, ненастья, после дождя. К сезону надо быть готовым заранее, советует врач, иметь план медикаментозной терапии.

«Часто пациенты по умолчанию самостоятельно начинают использовать антигистаминные препараты. И они эффективны в подавляющем большинстве случаев, они позволяют снять острые симптомы – зуд, чихание. Но при более выраженных проявлениях, при наличии отека в носу эффект их может быть частичный, когда требуются уже другие специализированные лекарственные вмешательства, которые определяет врач», – подчеркнул Алексей Лунцов.

К чему проводит бесконтрольное использование носовых спреев?

Еще одна проблема аллергологов – бесконтрольный прием сосудосуживающих каплей в нос, которые с легкостью можно купить в аптеке без рецепта. Фармацевты часто их и предлагают в первую очередь при насморке.

Но дело в том, что назальные спиреи предназначены по инструкциям для очень короткого периода применения для лечения острого инфекционного насморка, который проходит, как правило, за одну неделю, не больше.

Фото: Рамиль Гали

«Этим сроком, максимум одну неделю, и должно быть ограничено их применение. Иначе при более длительном их использовании, а особенно если это продолжается весь период обострения аллергии, он может быть долгий, от двух недель до нескольких месяцев, если аллергия к сорным травам, то формируется так называемый компонент медикаментозного ринита, когда вследствие приема этих капель развивается хронический отек слизистой носа, зависимость от этих капель», – рассказал доктор.

Алексей Лунцов подчеркнул, что по степени тяжести проявления такого ринита в последующем могут даже преобладать над симптомами аллергии.

Аллергикам стоит запомнить, что сосудосуживающие капли – средство для лечения инфекционного насморка короткими курсами до одной недели.

Астма – это страшно?

Астма – это хроническое заболевание, которое может протекать по-разному. Часто люди с астмой на период их сезонного обострения ложатся в больницы под присмотр врачей. Но астма может протекать и с периодами длительных ремиссий.

«Но при этом даже в периоды длительных ремиссий в дыхательных путях может сохраняться минимальное воспаление, которое внешне никак не дает о себе знать. Хотя такие пациенты могут иметь те или иные симптомы, которым они не придают значения, например появление свистов после физической нагрузки или более затяжное течение бронхита на фоне простуды с появлением свистов, хрипов», – отметил доктор.

Фото: Владимир Васильев

Но как бы долго астма ни находилась в стадии ремиссии, наблюдение у врача-аллерголога необходимо.