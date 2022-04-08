Как пережить потерю ребенка, страх одиночества: Психиатры ответили на вопросы жителей РТ

С какими проблемами сталкиваются татарстанцы? Как пережить потерю близкого человека? Как не оступиться и не совершить роковой шаг? Именно на эти вопросы сегодня отвечали республиканские медики по «горячей линии» в Общественной палате РТ.

Звонки принимали заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич, врач-психотерапевт круглосуточной медицинской службы «Сердэш 129» и Республиканской клинической психиатрической больницы им. академика В.М.Бехтерева Юрий Калмыков, заведующая психологическим отделением ДРКБ Лилия Горохова и врач-психиатр Раиль Гарипов.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Здесь собрались специалисты, которые могут оказать реальную помощь. К сожалению, сейчас количество людей, у которых встревоженное состояние, фантастически увеличилось. Такого не было никогда», – отметил Владимир Менделевич.

Одной из первых к медикам обратилась жительница Казани, ее звонок попал к Юрию Калмыкову. Женщина рассказала, что несколько лет назад она похоронила своего ребенка, однако боль утраты не утихает до сих пор. Помочь справиться со стрессом не могут даже родные и близкие.

«Это естественная реакция, потерю своего ребенка пережить тяжело. Однако такими переживаниями можно спровоцировать депрессивное состояние», – отметил во время разговора с жительницей Казани Юрий Калмыков, он посоветовал ей обратиться за помощью к специалистам напрямую.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Еще одна жительница Казани пережила инсульт, похоронила близкого родственника и теперь она все время живет в страхе.

«Когда вы переживаете утрату, то вам кажется, что это безвыходно. Это время, которое нужно пережить, возможно, вам может понадобиться прием антидепрессантов», – сказал врач-психиатр Раиль Гарипов.

Врач не исключил, что помочь женщине могут в психиатрической больнице. Страшного ничего в этом нет, там специалисты оказывают помощь тем, кто попал в трудную ситуацию, добавил Гарипов.

Стоит отметить, что «горячая линия» в Общественной палате РТ заработала впервые. В ближайшее время также планируется открыть «горячую линию» по другим вопросам, интересующих татарстанцев.