Аннексия Гренландии нужна США для выхода из НАТО – политолог

Президент США Дональд Трамп не планирует ухудшать отношения с Европой, несмотря на желание аннексировать Гренландию. Таким мнением с «Татар-информом» поделился политолог и экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

«Кто тут будет ссориться? Европа – это инструмент. Вы же не можете поссориться с молотком», – заявил Колташов.

Он добавил, что Трамп заинтересован в том, чтобы США перестали быть членом НАТО, но при этом сохранили возможность использовать ресурсы организации.

«Чтобы они могли использовать ресурсы блока, опираясь на американские механизмы контроля над брюссельской бюрократией, но при этом были на дистанции от процесса, что обеспечило бы невозможность ядерной войны», – считает политолог.