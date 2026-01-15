news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 15 января 2026 12:58

Аннексия Гренландии нужна США для выхода из НАТО – политолог

Читайте нас в
Телеграм

Президент США Дональд Трамп не планирует ухудшать отношения с Европой, несмотря на желание аннексировать Гренландию. Таким мнением с «Татар-информом» поделился политолог и экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

«Кто тут будет ссориться? Европа – это инструмент. Вы же не можете поссориться с молотком», – заявил Колташов.

Он добавил, что Трамп заинтересован в том, чтобы США перестали быть членом НАТО, но при этом сохранили возможность использовать ресурсы организации.

«Чтобы они могли использовать ресурсы блока, опираясь на американские механизмы контроля над брюссельской бюрократией, но при этом были на дистанции от процесса, что обеспечило бы невозможность ядерной войны», – считает политолог.

#Дональд Трамп #США #европа
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Фарид Салман рассказал, как мусульманам следует провести Ночь Мирадж

Фарид Салман рассказал, как мусульманам следует провести Ночь Мирадж

14 января 2026
Для жителей почти 15 тыс. многоквартирных домов в Татарстане запущены чаты в МАХ

Для жителей почти 15 тыс. многоквартирных домов в Татарстане запущены чаты в МАХ

14 января 2026