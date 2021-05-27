«Как оторвать детей от телефонов»: эксперты обсудили проблему за круглым столом в Казани

«Защита семей в Татарстане: актуальные благотворительные и общественные проекты» — круглый стол под таким названием прошел сегодня в Казани в здании региональной общественной приемной партии «Единая Россия». Его участники обсудили психологическую зависимость несовершеннолетних от телефонов и интернета, проблемы многодетных семей, социальные выплаты и другие вопросы.

«Защита семей относится к полномочиям государственных органов власти. Но жизнь показывает замечательный опыт некоммерческих организаций и общественных объединений, которые включились в проблемы семейной политики, вопросы поддержки семей с детьми. Они являются мощным локомотивом в разрешении сложных ситуаций», — отметила заместитель Председателя Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» в республиканском парламенте Татьяна Ларионова, обращаясь к участникам встречи.

Спикер отметила, что вопросы социальной поддержки семей с детьми стали наиболее актуальными в период пандемии коронавируса, когда возникли проблемы как в экономике, так и со здоровьем людей. В этот непростой период партия «Единая Россия» создала волонтерский центр в Казани, который возглавила председатель Комитета по социальной политике Госсовета РТ Светлана Захарова.

«Волонтерский центр продолжает работу на протяжении полутора лет. В год пандемии к нам обращались люди по вопросам введения новых мер социальной поддержки, озвученных [Президентом России] Владимиром Путиным. Мы взаимодействовали с различными ведомствами, доводили информацию до граждан, проводили круглые столы и горячие линии. К нам за поддержкой обращались мамы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и оставшиеся без работы», — рассказала Захарова.

В своем выступлении она заострила внимание на вопросе развития адаптивного спорта в республике. В настоящее время только 29% людей с ограниченными возможностями здоровья из Татарстана занимаются физкультурой, этот показатель должен быть выше. В будущем планируется вовлечение в адаптивные занятия людей, которые в силу различных недугов не выходят из дома, отметила спикер.

Сейчас в республике проживают более 30 тыс. многодетных семей. Несмотря на экономические проблемы, их число увеличивается. У таких семей пока остается немало нерешенных проблем. Государство оказывает им адресную поддержку.

«В тяжелый 2020 год многодетные семьи получили достаточно хорошую финансовую помощь благодаря Президенту РФ. Эта помощь была своевременной и востребованной. Дополнительные меры поддержки оказываются и на уровне республики. Это адресная помощь семьям с детьми. Однако еще остается немало проблемных моментов», — сообщил в своем выступлении председатель объединения многодетных семей Татарстана Артем Кузнецов.

Он убежден, что современных молодых людей нужно учить быть родителями. Последние трагические события показали, что воспитанию детей родители должны уделять больше внимания. Участники круглого стола также констатировали, что «институт семьи отчасти переложил ответственность за воспитание ребенка на классного руководителя и школу». Взрослые должны научиться организовывать интересный досуг, чтобы оторвать школьников от смартфонов и других гаджетов.

«К сожалению, многие взрослые сейчас сами грешат телефонной зависимостью. Действительно, это мания, некая болезнь. Надо давать детям альтернативы. В республике проводится множество мероприятий, есть возможность посещать кружки бесплатно, нужно вовлекать в них детей», — сказал Кузнецов.

Участники встречи сошлись во мнении, что взрослые должны сначала сами оторваться от гаджетов, показав тем самым пример детям. Помимо прочего, эксперты обсудили вопросы выплаты пособий многодетным семьям, проведения уроков финансовой грамотности в школах, организации детского летнего отдыха и другие.

Фото: Наталья Рыбакова.