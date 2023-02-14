Как развить торговлю в парках Казани, расскажут на встрече в Присутственных местах Кремля

16 февраля в Казани пройдет третья встреча с предпринимателями, сообщает Дирекция парков и скверов. На этот раз темой мероприятия станет развитие уличной торговли, а точнее летнего бизнеса в парках столицы РТ.

Встреча пройдет в формате мастермайнда: разделившись на группы, участники обсудят, как вести уличную торговлю и улучшать сервисы, какими должны быть торговые точки в парках и как участвовать в аукционах.

В дирекции отметили, что присоединиться к встрече могут не только предприниматели, но и те, кто только планирует заняться бизнесом. Мероприятие стартует в 12.30 и будет продолжаться в течение четырех часов.

Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.