Как оформить недорогую ипотеку в условиях роста ставок

Банк России на заседании 11 февраля поднял ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 9,5%. Эксперты прогнозируют рост стоимости кредитов, в том числе ипотечных. С помощью каких программ можно оформить ипотеку по сниженным ставкам — в материале ИА «Татар-информ».

Ключевая ставка Банка России может вырасти до 11%

Банк России последовательно повышает ключевую ставку с марта прошлого года. В последние два раза шаги ЦБ были более решительными: ставка прибавляла по одному проценту. Таким образом ЦБ пытается бороться с инфляцией.

Потенциал роста ключевой ставки, как оценивает сам Банк России, в этом году — до 11% годовых, а значит, будут расти ставки по кредитам. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 18 марта.

Эксперты, опрошенные ИА «Татар-информ», полагают, что процентные ставки по ипотеке будет продолжать расти, как минимум, до конца первого полугодия. Вместе с тем надеются, что дальше уже ставку поднимать не будут. И отмечают, что, если ставка по ипотеке вырастет до 13-14%, это критично отразится на рынке и в первую очередь на людях, которые планировали приобрести квартиру в кредит.

«Мы не видим в ближайшее время оснований для заметного снижения цен»

Пока ипотечные кредиты продолжают пользоваться спросом. «Спрос на ипотечные кредиты в январе и феврале текущего года продолжает сохраняться — это подтверждается данными Росреестра, крупнейших застройщиков и агентств недвижимости города Казани», — комментирует начальник управления начальник Управления ипотечного бизнеса Ак Барс Банка Олег Исламов.



Согласно статистике, средняя стоимость квадратного метра жилья в Казани в 2021 году увеличилась на 29% — до 106 тыс. рублей.

«Мы не видим в ближайшее время оснований для заметного снижения цен на объекты недвижимости. При этом можно утверждать, что период рекордного роста цен, который наблюдался на протяжении 2021 года, закончился. В настоящее время цены на квартиры стабилизировались», — уверен Исламов.

«Заемщики гасят ипотечный кредит намного быстрее, чем изначально планировалось»

По данным Банка России, в конце прошлого года в среднем татарстанцы оформляли ипотеку на срок 21,5 года. «Оптимально взять ипотечный кредит на максимально допустимый срок, так как это позволит комфортно платить за ипотеку даже в случае снижения дохода либо увеличения расходов. При этом в Ак Барс Банке, например, всегда есть возможность вносить дополнительные суммы в счет частичного досрочного погашения, с любой периодичностью. И это можно делать онлайн, не выходя из дома», — сказал собеседник агентства.

Он привел в пример семью из трех человек — двое взрослых и ребенок, — которая решила купить двухкомнатную квартиру стоимостью 6,5 млн рублей. У нее есть первоначальный взнос 2,5 млн рублей. Если рассчитать ипотеку на максимальный срок, а это 30 лет, то взяв ипотечный кредит в Ак Барс Банке, ежемесячно они будут платить 38 062 рубля при ставке 10,99% годовых.

Эксперты отмечают, что один из самых распространенных мифов заключается в том, что ипотека — это кредит, который придется платить до пенсии, что это «хомут» и «кабала». Сроки 20-30 лет — это первоначальные условия. Заемщики гасят ипотечный кредит намного быстрее, чем изначально планировалось: вносят дополнительные средства в счет частичного досрочного погашения, налоговый вычет за квартиру или материнский капитал.

«На рынке достаточно льготных программ кредитования по сниженным ставкам»

Специалисты советуют: в первую очередь человеку, который хочет взять ипотеку, нужно определиться, какая сумма ему нужна, чтобы купить подходящую квартиру. К примеру, средний ипотечный чек, как в среднем по Татарстану, так и в Ак Барс Банке, составил в прошлом году 2,9 млн рублей.

«Необходимо посчитать, какую сумму первоначального взноса вы можете внести и какая максимальная нагрузка в виде ежемесячного платежа будет для вас комфортна. Желательно, чтобы ежемесячный платеж был не больше 30% от дохода семьи. Затем необходимо определиться с ипотечной программой», — советует Исламов.

По его словам, на рынке достаточно льготных программ кредитования по сниженным ставкам.

В этом году продолжает действовать льготная программа на новостройки — получить можно до 3 млн рублей по ставке 7% годовых при первоначальном взносе не менее 15% от стоимости жилья. В Ак Барс Банке ставка по программе установлена даже ниже и начинается от 5,59% годовых.

Еще одна льготная программа — «Семейная ипотека». На нее могут рассчитывать те, у кого после 1 января 2018 года родился ребенок, как первый, так и последующие. Максимальная ставка по программе — 6% годовых. Можно оформить кредит на покупку квартиры, дома или на строительство дома. По программе можно рефинансировать текущую ипотеку. Минимальная сумма первоначального взноса — 15%, можно использовать маткапитал. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей. В Ак Барс Банке начальная ставка составляет всего 4,69%.

Также существуют базовые программы, с помощью которых заемщик может приобрести готовое или строящееся жилье, приобрести дом или земельный участок, рефинансировать действующий кредит или получить кредит по специальной программе под залог имеющейся квартиры.

«Рефинансирование — это выдача нового кредита, чтобы заемщик полностью или частично погасил ранее взятый кредит или кредиты. С помощью этого инструмента можно снизить ставку, изменить срок, сэкономив при этом на переплате, а также погасить другие кредиты (не только ипотечные) и даже получить дополнительную сумму в виде кредита наличными по сниженной ипотечной ставке», — отметил Исламов, добавив, что рефинансировать ипотеку в Ак Барс Банке можно по ставке от 10,49% годовых.